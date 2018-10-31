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«Японо Мама»: вкусная еда с доставкой

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«Японо Мама»: вкусная еда с доставкой

Выбирайте роллы, суши, и воки, пиццу, любимые салаты и горячие блюда японской и европейской кухни, и вкусные десерты.

Служба доставки блюд японской кухни «ЯпоноМама» успешно работает в Туле уже семь лет. За это время компания завоевала признание у многих любителей роллов и суши.

В чём секрет? Всё просто: свежесть и вкус, разнообразие и доставка
точно в срок.

Ваш заказ начнут готовить сразу после заявки, и уже через час-полтора вы сможете насладиться любимой едой. Курьер быстро привезёт ваш вкусный обед или ужин ещё горячим.

С «ЯпоноМама» вы можете быть уверены: вы получите блюда из свежих продуктов, приготовленные специально для вас и красиво уложенные в японской традиции.

Каждую неделю в «ЯпоноМама» можно заказать определённые наборы роллов со скидкой 50%.

Кроме суши в «ЯпоноМама» делают вкуснейшую нежную пиццу. На выбор предлагается 11 популярных видов.

Хотите экономить на любимой еде? Участвуйте в программе «ЯпоноМама-БОНУС». Получите бонусную карту, на которую при каждом заказе вам будут начисляться баллы. Расплачивайтесь накопленными баллами. Выгода сама найдёт вас!

Что предлагает вам «ЯпоноМама»:

  • Широкий ассортимент блюд японской кухни и пиццу;
  • Доставку заказов в течение 40−90 минут;
  • Накопительную систему скидок;
  • Бонусную программу лояльности «ЯпоноМама-БОНУС».

Почему вы будете довольны заказом еды в «ЯпоноМама»:

  1. Экономия времени — ешьте прямо дома или в офисе;
  2. Возможность организовать обед или ужин на любое количество гостей в течение часа;
  3. Вкусные, свежие и качественные блюда;
  4. Индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту;
  5. Демократичные цены;
  6. Доверие многих постоянных покупателей, проверенное временем.

Попробуйте бизнес-ланч в этом кафе. Вам предложат четыре варианта по демократичной цене 219 руб. или 229 руб. + напиток и суп на выбор.

Насладиться любимой едой вы можете в кафе «ЯпоноМама» или заказать доставку. В кафе царит атмосфера тепла и уюта. Зал оформлен в лучших японских традициях.

Заказ можно сделать тремя способами: по телефону, на сайте или через мобильное приложение.

Установите приложение «ЯпоноМама» на телефон и получайте информацию об уникальных скидках до 90%,
доступных только для пользователей мобильного приложения!

Сделай заказ по основному меню в суши-баре по адресу: Красноармейский проспект, 1 от 700 руб., либо на доставку
на сумму от 1000 руб.
и получи пиццу «Пепперони»
(33 см) в подарок!

Акция в кафе действует каждый день!

В будние дни с 16:00 до 23:00

В выходные с 11:00 до 23:00

Спешите получить свой вкусный подарок!

Доставку можно заказать как по Туле, так и в Щёкино, Алексин и Новомосковск.
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Тула, Красноармейский пр., 1 (кафе)
8 (4872) 790−134

8 (4872) 790−134, 8 (930) 791-01-34 — служба доставки

Щёкино, ул. Ленина, 37
8 (4872) 79-01-25, 8 (930) 791-01-25

Алексин, ул. Мира, 23
8 (4872) 79-01-37, 8 (930) 791-01-37

Новомосковск, ул. Кукунина, 15
8 (4872) 79-01-56, 8 (930) 791-01-56

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