«Японо Мама»: вкусная еда с доставкой
Выбирайте роллы, суши, и воки, пиццу, любимые салаты и горячие блюда японской и европейской кухни, и вкусные десерты.
Служба доставки блюд японской кухни «ЯпоноМама» успешно работает в Туле уже семь лет. За это время компания завоевала признание у многих любителей роллов и суши.
В чём секрет? Всё просто: свежесть и вкус, разнообразие и доставка
точно в срок.
Ваш заказ начнут готовить сразу после заявки, и уже через час-полтора вы сможете насладиться любимой едой. Курьер быстро привезёт ваш вкусный обед или ужин ещё горячим.
С «ЯпоноМама» вы можете быть уверены: вы получите блюда из свежих продуктов, приготовленные специально для вас и красиво уложенные в японской традиции.
Каждую неделю в «ЯпоноМама» можно заказать определённые наборы роллов со скидкой 50%.
Кроме суши в «ЯпоноМама» делают вкуснейшую нежную пиццу. На выбор предлагается 11 популярных видов.
Хотите экономить на любимой еде? Участвуйте в программе «ЯпоноМама-БОНУС». Получите бонусную карту, на которую при каждом заказе вам будут начисляться баллы. Расплачивайтесь накопленными баллами. Выгода сама найдёт вас!
Что предлагает вам «ЯпоноМама»:
- Широкий ассортимент блюд японской кухни и пиццу;
- Доставку заказов в течение 40−90 минут;
- Накопительную систему скидок;
- Бонусную программу лояльности «ЯпоноМама-БОНУС».
Почему вы будете довольны заказом еды в «ЯпоноМама»:
- Экономия времени — ешьте прямо дома или в офисе;
- Возможность организовать обед или ужин на любое количество гостей в течение часа;
- Вкусные, свежие и качественные блюда;
- Индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту;
- Демократичные цены;
- Доверие многих постоянных покупателей, проверенное временем.
Попробуйте бизнес-ланч в этом кафе. Вам предложат четыре варианта по демократичной цене 219 руб. или 229 руб. + напиток и суп на выбор.
Насладиться любимой едой вы можете в кафе «ЯпоноМама» или заказать доставку. В кафе царит атмосфера тепла и уюта. Зал оформлен в лучших японских традициях.
Заказ можно сделать тремя способами: по телефону, на сайте или через мобильное приложение.
Установите приложение «ЯпоноМама» на телефон и получайте информацию об уникальных скидках до 90%,
доступных только для пользователей мобильного приложения!
Сделай заказ по основному меню в суши-баре по адресу: Красноармейский проспект, 1 от 700 руб., либо на доставку
на сумму от 1000 руб.
и получи пиццу «Пепперони»
(33 см) в подарок!
Акция в кафе действует каждый день!
В будние дни с 16:00 до 23:00
В выходные с 11:00 до 23:00
Спешите получить свой вкусный подарок!
Тула, Красноармейский пр., 1 (кафе)
8 (4872) 790−134
8 (4872) 790−134,
Щёкино, ул. Ленина, 37
Алексин, ул. Мира, 23
Новомосковск, ул. Кукунина, 15