«Японо Мама»: вкусная еда с доставкой

Выбирайте роллы, суши, и воки, пиццу, любимые салаты и горячие блюда японской и европейской кухни, и вкусные десерты.

Служба доставки блюд японской кухни «ЯпоноМама» успешно работает в Туле уже семь лет. За это время компания завоевала признание у многих любителей роллов и суши.

В чём секрет? Всё просто: свежесть и вкус, разнообразие и доставка

точно в срок.

Ваш заказ начнут готовить сразу после заявки, и уже через час-полтора вы сможете насладиться любимой едой. Курьер быстро привезёт ваш вкусный обед или ужин ещё горячим.

С «ЯпоноМама» вы можете быть уверены: вы получите блюда из свежих продуктов, приготовленные специально для вас и красиво уложенные в японской традиции.

Каждую неделю в «ЯпоноМама» можно заказать определённые наборы роллов со скидкой 50%.

Кроме суши в «ЯпоноМама» делают вкуснейшую нежную пиццу. На выбор предлагается 11 популярных видов.

Хотите экономить на любимой еде? Участвуйте в программе «ЯпоноМама-БОНУС». Получите бонусную карту, на которую при каждом заказе вам будут начисляться баллы. Расплачивайтесь накопленными баллами. Выгода сама найдёт вас!

Что предлагает вам «ЯпоноМама»:

Широкий ассортимент блюд японской кухни и пиццу;

Доставку заказов в течение 40−90 минут;

Накопительную систему скидок;

Бонусную программу лояльности «ЯпоноМама-БОНУС».

Почему вы будете довольны заказом еды в «ЯпоноМама»:

Экономия времени — ешьте прямо дома или в офисе; Возможность организовать обед или ужин на любое количество гостей в течение часа; Вкусные, свежие и качественные блюда; Индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту; Демократичные цены; Доверие многих постоянных покупателей, проверенное временем.

Попробуйте бизнес-ланч в этом кафе. Вам предложат четыре варианта по демократичной цене 219 руб. или 229 руб. + напиток и суп на выбор.

Насладиться любимой едой вы можете в кафе «ЯпоноМама» или заказать доставку. В кафе царит атмосфера тепла и уюта. Зал оформлен в лучших японских традициях.

Заказ можно сделать тремя способами: по телефону, на сайте или через мобильное приложение.

Установите приложение «ЯпоноМама» на телефон и получайте информацию об уникальных скидках до 90%,

доступных только для пользователей мобильного приложения!

Сделай заказ по основному меню в суши-баре по адресу: Красноармейский проспект, 1 от 700 руб., либо на доставку

на сумму от 1000 руб.

и получи пиццу «Пепперони»

(33 см) в подарок! Акция в кафе действует каждый день! В будние дни с 16:00 до 23:00 В выходные с 11:00 до 23:00 Спешите получить свой вкусный подарок!

Доставку можно заказать как по Туле, так и в Щёкино, Алексин и Новомосковск.

Тула, Красноармейский пр., 1 (кафе)

8 (4872) 790−134

8 (4872) 790−134, 8 (930) 791-01-34 — служба доставки

Щёкино, ул. Ленина, 37

8 (4872) 79-01-25 , 8 (930) 791-01-25

Алексин, ул. Мира, 23

8 (4872) 79-01-37 , 8 (930) 791-01-37

Новомосковск, ул. Кукунина, 15

8 (4872) 79-01-56 , 8 (930) 791-01-56

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