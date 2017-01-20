Парься от всей души!

Предлагаем обзор уютных бань и саун в Туле, в которых вы сможете привести себя в норму после новогодних застолий.

Зима — самое время погреться и отдохнуть от всех забот в уютной финской сауне или русской бане. Баня или сауна — это отличное средство, чтобы помочь своему организму после новогодних нагрузок. Целебный пар и водные процедуры помогают вывести лишнюю воду из организма, которая задержалась во время бурных застолий от солёной еды и алкоголя, вывести шлаки. Собирайте тёплую компанию и планируйте приятный вечер!

Стоимость от: 1000 руб./час

Количество человек (максимальное): 8

Тип бани: финская, русская

Банный комплекс «Акватория» приглашает отдохнуть и провести замечательный вечер в хорошей семейной или дружеской компании. Здесь смогут насладиться горячим паром и аромамаслами, вдоволь пообщаться, расслабиться и зарядиться новыми силами как любители традиционной русской бани, так и поклонники более мягкой финской сауны.

Приходите сюда всей семьёй —

вместе с детьми!

В русской бане малыши смогут повеселиться на специальной детской горке в бассейне. А взрослые после парной, которая разогревается до 130оС настоящей дровяной печью, насладиться водой в бассейне 3×7 метров, с противотоком.

В финской сауне сухой пар разогревается до 120 оС, а парилка рассчитана одновременно на 8 человек. После парной вы сможете поплавать в тёплом бассейне 2×6 метров с гидромассажным водопадом. Стоимость часа в финской сауне — всего 700 рублей в будни до 17.00!

После горячих и целебных процедур вы сможете отправиться в комнату отдыха с уютными диванчиками, телевизором, DVD и караоке. А игра в русский бильярд станет отличным продолжением отдыха.

Во дворе комплекса установлен мангал, на котором вы сможете самостоятельно поджарить ароматный шашлык или барбекю. Или можно заказать приготовление сочного и вкусного мяса и наслаждаться уже готовым застольем.

ВНИМАНИЕ! Хотите получить скидку 12% на посещение комплекса «Акватория»?

Назовите администратору кодовое слово «Майсло» — и парьтесь ещё дешевле!

В комплексе «Акватория» всегда рады гостям!

Тула, ул. Демидовская, 179

8 (4872) 47-64-34

Режим работы: круглосуточно

Грёзы Султана, сауна

Стоимость: 1200 руб./час

Количество человек (максимальное): 15

Тип бани: финская

Хотите отдохнуть от утомительного темпа жизни и шумного города, поддержать свое тело в тонусе, получить удовольствие от парных процедур и зарядиться позитивом в прекрасной обстановке и приятной компании? Добро пожаловать в сауну «Грёзы Султана»!

Вас порадует эксклюзивный интерьер в арабском стиле, горячая парная, бассейн 3,3x3,3 метра, глубиной 2 метра, с водопадом, подсветкой и комфортной температурой воды, чтобы освежиться и наполниться силами после жара парилки.

В комнате отдыха вы сможете расположиться на удобных мягких диванах с подушками, посмотреть любое видео на домашнем кинотеатре с замечательным звуком или кабельное телевидение, «оторваться» в караоке с любимыми песнями, расслабиться в массажных креслах, заказать напитки.

Если вы хотите, чтобы вас никто не тревожил, здесь есть уютная и красивая VIP-комната.

В сауне регулярно проводится кварцевание и два раза в неделю – смена воды в бассейне.

При посещении группой до 6 человек — стоимость 1200 руб. в час, свыше 6 человек — с каждого человека доплата.

Постоянным клиентам в этой сауне предоставляют скидки и дарят запоминающиеся подарки.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! При заказе от 2 часов и более — ещё 1 час в подарок!



Постоянным клиентам скидки от 5% до 30%!



Добро пожаловать в уютный и радушный мир сауны «Грёзы Султана».

Тула, ул. Октябрьская, 24 (гостиница «Сатурн»)

8 (4872) 700-266, 8 (920) 770-71-66



Режим работы: круглосуточно

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Богучаровские бани

Стоимость от: 1000 руб./час

Количество человек (максимальное): 12

Тип бани: хаммам, русская

«Богучаровские бани» — это настоящий рай для любителей парных и водных процедур и для всех, кто хочет не просто сходить в баню, но и получить целый комплекс услуг для здоровья, расслабления, красоты и отличного настроения.

Выбирайте — что вам больше по душе: русская баня на дровах или турецкий хаммам.

Турецкая баня (хаммам) — это приятная гидротерапия горячим паром, оказывающая удивительный эффект как на физическое, так и на психологическое состояние организма. Благодаря расслабляющему эффекту горячего пара турецкая баня является отличным средством для избавления от стрессов, накопившихся в повседневных заботах.

Русская баня — для тех, кто ценит настоящую традиционную парилку. Баня с горячим влажным паром способствует расслаблению, избавляет от боли в мышцах и связках, выводит токсины, очищает кожу, поддерживает состояние сердца и сосудов, улучшает сон.

В «Богучаровских банях» вас ждёт:

бассейн с противотоком и гидромассажем

красивая и уютная комната отдыха

телевизор

массаж, пилинг и другие спа-процедуры

услуга няни

караоке

авторские угощения.

Все дополнительные услуги (массаж, пилинг, услуги няни и т. п. ) нужно заказывать предварительно.

Двор полностью огорожен и снаружи не видно, что происходит на территории. Большая парковка, детская площадка во дворе.

Здесь вы сможете наслаждаться ароматным горячим чаем из большого самовара, сидя в беседке на свежем воздухе под мягким тёплым пледом.

«Богучаровские бани» предлагают своим гостям много

разнообразных программ.

Например, программа для женщин «Богиня бани», которая рассчитана на 8 часов и стоит всего 2000 руб. с человека. Программу составят, учитывая ваши пожелания. Примерный вариант такой программы:

Сауна+хаммам

Солевые маски для тела

Бассейн с гидромассажем

Купель с травами

Массаж

Корейский пилинг

Яичница из перепелиных яиц

Перепелиный шашлык или фондю из свежих фруктов

Овощные и фруктовые коктейли

Горный чай со сладким угощением

Караоке.

Горный чай — особая гордость этого заведения. Травы для него привозят специально из Армении и сочетают их целебные и вкусные букеты для вашего чаепития.

Также здесь можно провести девичник, день рождения и любое другое мероприятие отдельно для мужчин и женщин или совместно, со специальной программой, которую составят по вашим пожеланиям и подарят вам целый день счастья с банными процедурами и отдыхом. Также в «Богучаровских банях» можно заказать детский праздник с вашей темой события, клоунами и развлечениями.

Для гостей, которые заказывают программы, здесь приготовлено много подарков: бесплатные посещения на будущее, подарочные карты и многое другое.

А ещё в этом комплексе постоянно предлагают приятные бонусы

для гостей.

Например, «Счастливый час», в который всем, кто отдыхает в это время, дарят свежевыжатые соки и другие угощения.

В «Богучаровских банях» красиво, комфортно и уютно, как дома. Отзывчивые и внимательные сотрудники подарят вам отличный отдых, который вы захотите повторить. Парьтесь на здоровье!

Тула, пос. Октябрьский, участок 99

8 (920) 777-66-55

Режим работы: круглосуточно

bogbani.ru

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Баня на Тульской

Стоимость от: 600 руб./час

Количество человек (максимальное): 6

Тип бани: русская

«Баня на Тульской» — это настоящая дровяная русская парилка и замечательный отдых.

Здесь всё создано для того, чтобы вам было уютно и удобно. После парной гости смогут окунуться в тёплые бассейны (большой — 6×4 м и маленький — 3,5×2,5 м) с современной системой очистки воды и температурой воды 250С.

Для вашего комфорта здесь полы с подогревом и уютные комнаты отдыха с большими плазменными телевизорами, DVD и караоке, массажные кресла.

К вашим услугам:

запарник с ароматическими маслами (входит в стоимость);

простынки (входит в стоимость);

шапки для парилки (входит в стоимость);

шампуни и гели для душа;

необходимая посуда для чаепития и угощения;

дубовые и березовые веники.

Также гости смогут отведать вкусный и сочный шашлык, приготовленный на мангале!

В «Бане на Тульской» очень большой бассейн и полы с подогревом

вокруг него.

Бассейн такого размера — приятная редкость для бань, а тёплые полы дополняют комфорта гостям.

Приходите вместе с коллегами, друзьями или родными в «Баню на Тульской» и подарите себе наслаждение от правильной парилки и отдыха, очищающего не только тело, но и душу.

Тула, ул. Тульская, 30

8 (960) 594-61-16

Режим работы: круглосуточно

bani71.ru

Славянка, русская баня на дровах

Стоимость от: 700 руб./час

Количество человек (максимальное): 8

Тип бани: русская

Баня «Славянка» удобно расположена в самом центре нашего города, в хорошей зоне транспортной доступности — за цирком.

Здесь ждет гостей три новые бани, со свежим ремонтом и с гарантией чистоты и уюта. Бани специально строились с учетом современных технологий, но в русском стиле. Вы почувствуете себя в настоящей русской парной на дровах.

Парилка с березовым или дубовым веником, чай с травами и вкусным медом — это незаменимое удовольствие и польза.

Какое удовольствие после жаркой целебной парилки окунуться в большой бассейн с чистой отфильтрованной водой, подогревом до комфортной температуры и красивой подсветкой!

После парной гости могут расслабиться в уютной и домашней атмосфере комнат отдыха со столом, спутниковым телевидением. Полы в банях с подогревом, а комфортная температура воздуха поддерживается во всем комплексе. Вы сможете заказать целебный чай на травах, минеральную воду и соки, а также выбрать вкусные блюда по меню с доставкой.

На территории банного комплекса находится дворик с мангалом и большой беседкой для пикника. Здесь можно отлично отдохнуть большой компанией, пожарить шашлык на свежем воздухе.

Для тех, кто хочет подольше отдохнуть после бани, есть гостиница.

Бесплатная парковка обеспечит гарантированную стоянку вашего автомобиля.

Дополнительные услуги:

Веники березовые и дубовые;

Простыня (одноразовая);

Тапочки (одноразовые);

Аромамасла;

Уголь для мангала;

Средство для розжига;

Целебный чай на травах (душица, зверобой, мята, мелисса);

Минеральная вода, соки в ассортименте.

Для постоянных посетителей —

скидка 10%. С понедельника по четверг при заказе бани с 9.00 до 17.00 на 3 часа

действует скидка -20%! В день рождения — скидка 10%.

«Славянка» радует каждого гостя уютом и комфортом и приглашает отдохнуть с пользой для здоровья и души по приятным ценам.

Русская баня на дровах «Славянка» ждёт вас!



Тула, ул. Томпа, 2 (за цирком)

8 (950) 928-90-90

slavyanka-banya.ru

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