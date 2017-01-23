Я работаю фермером!

Фото Алексея Пирязева.

В Туле начал работу настоящий фермерский рынок. Теперь каждые выходные на Хлебной площади туляки смогут купить натуральные продукты, выращенные без применения химических удобрений и пестицидов.

За прилавками – только фермеры, никаких перекупщиков. На прилавках – сезонная, чистая фермерская еда – мясо, овощи, молочная продукция, заготовки, мед и многое другое – из первых рук по ценам производителя. Корреспонденты «Слободы» наведались на рынок и поговорили с фермерами об их товаре, профессиональных трудностях и приятных рабочих моментах.

Елена Пономаренко, птицевод. Стаж: 3 года

- Отвесьте мне вот этого заморыша! – подходят ко мне люди. И всем я объясняю: «Какие же это заморыши? Это цыплята – вкусные, а главное, полезные. Продукция для здорового питания». Особенно, кстати, маленьких птичек любят дети. И берут-то, в основном, для них: ведь просто так, для себя, мало какой взрослый на рынок в мороз пойдет. Отовариваться в супермаркете проще, быстрее. Но как замороженная курятина может быть лучше натуральной?

Продаем и уток. Расхватывают только так! Еще рабочий день не успеет кончиться, а прилавки уже пусты. Но это не значит, что у меня мало товара. На моей ферме в Веневском районе более пяти тысяч птиц. За ними и не уследишь: как начнут плодиться, так вообще счет им теряешь. Только и успевай кормить.

Вообще фермерство – очень тяжелый труд. Жаль, что не все это понимают.

Вот представьте: несколько тысяч птиц, и за всеми нужно ухаживать, как за родными питомцами. Иначе – провал, ничего не выйдет. Любовь к своему делу – и есть залог успеха фермерства.

Здорово, что нам дали возможность бесплатно торговать. Цены у нас, конечно, выше, чем в продуктовых магазинах. Но наши покупатели – люди, не привыкшие экономить на своем здоровье.

Василий Первушин, животновод. Стаж: 2 года

- Своя продукция – это же прекрасно. Меня никогда не устраивало качество молочных товаров, которые продают в супермаркетах. И тогда я понял: что толку жаловаться, если все в моих руках? Решил завести свое фермерское хозяйство в деревне Кресты, чтобы и детей своих кормить, и продукты на продажу выставлять. Как говорится, польза и прибыль в одном стакане.

Сейчас я торгую творогом, сметаной, молоком, сыром – всем тем, что дает мне матушка-природа. Чтобы дело поставить на поток, надо отдавать себе отчет: ничто не происходит само собой, нужно тщательно ухаживать за скотиной, которая приносит молоко. Так я делаю. Наверное, поэтому мои товары так популярны среди жителей всего региона.

Хвалить себя неправильно, но все же отмечу: сыр у меня получается просто волшебный.

По крайней мере, так говорят все, кто его пробовал. Если многие фермеры, не заморачиваясь, просто подогревают сыр в духовке, то я использую сложную технологию. Она позволяет сохранить не только нежный вкус, но и полезные для организма свойства.

Народ уже привыкает к тому, что на Хлебной площади стоят фермерские ряды. Это здорово! Но если в городе будет еще больше таких бесплатных площадок для торговли, фермеры станут еще счастливее.

Александр Зуев, пчеловод. Стаж: 10 лет

- У моего отца в деревне Большая березовка есть пасека. Я с самого детства ему помогаю, поэтому пчел не боюсь: они маленькие, невинные создания, хоть и кусаются порой очень больно. Меня жалят постоянно! Но это же не повод бросать все дело и отказываться от хорошего занятия.

Пчелы могут надоедать и соседям. Чтобы этого избежать, надо улья оградить высоким забором, предварительно обтянув его тепличной пленкой – простой и бюджетный вариант. Так пчелы, вылетая из ульев, будут набирать высоту не больше двух метров. Вот каким образом мне удалось сохранить хорошие отношения с соседями.

К тому же, их можно задобрить несколькими баночками меда: все рады такому подарку!

Всего на нашей пасеке 220 семей, которые производят цветочный и гречишный мед. Если вкратце, то цветочный мед помогает поддерживать хорошее самочувствие. Поэтому рекомендую его людям, перенесшим какие-либо заболевания. А гречишный мед нормализует артериальное давление и выводит из организма вредные вещества. Я и сам каждый день им лакомлюсь, чтобы давление не скакало. И действует!

Дмитрий Андреев, кроликовод. Стаж работы: 7 лет

- Многие думаю, что кроликов заводить – пустяковое дело. Купил пару кроликов, посадил их вместе и жди… На деле же, труд заводчика кроликов не такой уж и легкий и требует не меньше времени, чем любой другой вид деятельности. Как большинство работает? Завершился трудовой день, человек приходит домой и отдыхает. А вот у нас такой фокус не пройдет.

Невозможно сказать зайкам: «Я с вами позанимался, убрался, смена закончилась, и теперь ждите утро следующего дня».

А там хоть трава не расти – ни поесть животным, ни погулять. Нет, так нельзя.

В нашем деле главное – забота. На ферме «Занино» обитает больше 40 тысяч кроликов. Все они – здоровые, проверенные. Живут кролики под открытым небом, в клетках: хоть картину с них пиши, как хороши! Стимуляторов роста в корм мы не добавляем, благодаря этому мясо получается экологически чистым, нежным и очень вкусным.

Не могу сказать, что агробизнес приносит большую прибыль. Только недавно нам удалось выйти на ноль, в первое время работали в убыток. Вероятно, виной тому неосведомленность людей о существовании нашей фермы. Да и многие ленятся: людям проще дойти до супермаркета и купить там продукт, чем искать производителя и отовариться у него. Обидно. Но дела пошли на лад. Нам бесплатно предоставили торговую точку на рынке, и люди, узнав об этом, начали приходить за хорошим кроличьим мясом.

Владимир Рыбин, овощевод. Стаж: 40 лет

- Меня с детства приучили: продукты, предложенные в магазинах, никогда не сравнятся со своими. Но чтобы земля щедро одаривала тебя, ты должен о ней заботиться – хорошо удобрять землю, оберегать ростки от болезней и вредителей, уничтожать сорняки. Все это наверняка делает рядовой дачник. А вот приучить себя ко всем этим действиям, когда у тебя три гектара земли, трудно.

Главное – помнить, что результат работы порадует и тебя, и твоих близких.

Морква, свекла, картофель, лук, капуста – все это я выращиваю в Дедлово. Раньше, помню, вся Тула говорила: «Дедлово кормит весь наш регион». Но ситуация изменилась, сельское хозяйство постепенно становилось невостребованным. Сейчас мне пришлось даже уменьшить посевную площадь. И дело здесь не только в экономике.

Возраст уже не позволяет мне порхать над каждым ростком, как раньше. Благо, сыновья помогают, не дают бизнесу загнуться. Но молодежь все равно не относится к делу с таким трепетом, как наше поколение: жизнь изменилась, стала проще. Овощи продают чуть ли не на каждом шагу, так что смысл бежать на другой конец города ради мешка картошки или пакета лука пропал.

Я все равно не опускаю руки. Ведь человек по-настоящему жив только тогда, когда любит свое дело. А овощеводство для меня – не просто занятие. Это и есть вся моя жизнь.

Татьяна Губерская, птицевод. Стаж: 6 лет

- На нашей «Тульской» птицефабрике живет свыше миллиона кур и работает более двухсот человек. Система отлажена: если, не дай Бог, птица заболела, она сразу же помещается в изолятор для лечения.

Несмотря на такой впечатляющий масштаб, у бизнеса есть трудности.

Главная проблема – нас «съедают» супермаркеты.

Хорошо, что нам, фермерам, теперь не надо платить за торговое место. Хоть какой-то шанс конкурировать с продовольственными магазинами появился. Если и дальше так будет, дело вообще в гору пойдет.

Но пока зима. Холод привязывает людей к магазинам, находящимся возле их домов. Глупо ждать, что кто-то из них все же решит прогуляться на рынок за натуральными продуктами. В таких случаях ошибаться приятно: люди приходят и берут яйца десятками, несмотря на минусовую температуру и сквозной ветер.

Для тех, кто решил заниматься птицеводством, я хочу дать несколько рекомендаций. Первые четыре для после вылупления цыплят нужно кормить мелко нарезанный яйцом и рубленой зеленью, а на седьмой день можно добавить дробленую пшеницу и зерно.

Кукурузу не даем: они цельную не едят, а молотая забивает ноздри так, что цыплята могут задохнуться.

Трехнедельные цыплята уже спокойно клюют цельную пшеницу.

Когда цыплята мелкие и еще находятся в бункере (специальной камере для молодняка), то воду и еду нужно обеспечивать постоянно. На каждый бункер, как минимум, - по две кормушки и поилки. Регулярный, тщательный уход – вот залог успеха. Поэтому думать, что заниматься птицеводством легко и незатратно в плане времени – большая ошибка.

Где купить натуральные свежие продукты?

С 14 января 2017 года в г. Туле на территории Центрального рынка еженедельно каждую субботу и воскресенье работают фермерские ряды по реализации региональной сельскохозяйственной продукции.

Овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, представленная КФХ, личными подсобными хозяйствами, оказалась очень востребована жителями областного центра.

Фермерские ряды и в дальнейшем будут работать на территории Центрального рынка по адресу: Хлебная площадь, 8.

Для предприятий агропромышленного комплекса Тульской области, включая производителей сельхозтоваров всех форм собственности и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, торговые места предоставляются бесплатно.