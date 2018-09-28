Идём лечить зубы в тульские стоматологии

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» работает в нашем городе уже почти 50 лет, и является на сегодня самым крупным стоматологическим учреждением в нашем регионе. Поликлиника состоит из четырёх отделений в Туле, и восьми филиалов в области. В «Тульской областной стоматологической поликлинике» оказываются практически все современные стоматологические услуги: лечение и реставрация зубов;

все виды амбулаторной хирургической помощи;

имплантация;

протезирование;

ортодонтическое лечение;

профессиональная гигиена и профилактика;

лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта;

онкоскрининг;

отбеливание. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Если вы боитесь визитов к стоматологу, в «Тульской областной стоматологической поликлинике» вам помогут справиться со стрессом и успокоиться перед началом любых манипуляций. Здесь применяется подготовка пациентов к стоматологическим манипуляциям с использованием немедикаментозного успокоительного средства RELAXANT PRO. Это особый расслабляющий текст + музыкальные текстуры + бинауральные ритмы + звуки живой природы. Такая подготовка поможет: Пациентам, которые плохо переносят любые стоматологические обследования и лечение; Пациентам с низким порогом болевой чувствительности; Пациентам, испытывающим тревогу; Пациентам групп риска с патологией сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем; Детям старше 8 лет; Беременным. В ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» проводится процедура профессионального отбеливания зубов по технологии Philips ZOOM! 4 WhiteSpeed — это самая щадящая, безопасная, эффективная система в настоящее время. Отбеливающая лампа имеет холодный светодиодный источник света, что исключает перегрев тканей зуба и десен, а входящие в набор материалы минимизируют побочные эффекты процедуры. Для более наглядной оценки результата отбеливания проводится фотодокументирование до и после процедуры. Преимущества отбеливания Philips ZOOM! 4 WhiteSpeed: минимальная чувствительность во время проведения процедуры;

осветление цвета зубов в одно посещение (от 2 оттенков и более);

стойкий результат;

общие противопоказания к отбеливанию Philips ZOOM! 4 WhiteSpeed:

возраст пациента;

беременность, кормление грудью;

аллергия на составляющие компоненты отбеливающего геля. Есть противопоказания к процедуре, которые вы можете уточнить у врача. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом В этой поликлинике проводится диагностика заболеваний тканей пародонта по американской инновационной технологии Florida Probe. Всего за 20−30 минут безболезненной процедуры врач получит исчерпывающую информацию о состоянии ваших десен: наличии пародонтальных карманов и их глубине, подвижности зубов, степени воспаления десны, наличии или отсутствии кровоточивости десен и многом другом. Технология Florida Probe позволяет проводить диагностику заболеваний пародонта на самой ранней стадии, даже когда симптомы заболевания ещё практически отсутствуют. Кроме того, она позволяет вести динамическое наблюдение за состоянием пародонта благодаря автоматической регистрации результатов исследования и возможности сравнивать эти результаты. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Для проведения точной диагностики и контроля лечения здесь используют 3D компьютерную томографию. Это исследование гораздо точнее обычного рентгеновского снимка и позволяет быстро провести комплексное обследование зубов и гайморовых пазух, определить топографию нижнечелюстного нерва, а также получить полную информацию о здоровье зубов. Ещё одна современная технология, которую используют в Тульской областной стоматологической поликлинике, — плазмолифтинг. Этот метод успешно применяется стоматологами для устранения заболеваний и укрепления тканей пародонта, приживления зубных имплантатов и для ускорения регенерации после костной пластики. Процедура Plasmolifting™ дает возможность: устранить кровоточивость десен (уже после первой процедуры),

укрепить ткани пародонта,

предотвратить расшатывание зубов,

ускорить приживление импланта и снизить риск его отторжения,

устранить неприятный запах изо рта,

уменьшить период реабилитации после челюстно-лицевых операций,

обеспечить профилактику заболеваний полости рта и стимуляцию местного иммунитета. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Цены за услуги в «Тульской областной стоматологической поликлинике» доступны для каждого пациента! Врач предложит вам разные варианты лечения, чтобы подобрать оптимальную для вас стоимость всех работ. Приходите всей семьёй на лечение в Тульскую областную стоматологическую поликлинику. tosp.tula-zdrav.ru Тула, ул. Токарева, 70-а; 8 (4872) 49-53-11 ;

; Тула, ул. Морозова, 2-а; 8 (4872) 36-77-06 ;

; Тула, ул. Кутузова, 35-а; 8 (4872) 41-24-88 ;

; Тула, ул. Кауля, 31; 8 (4872) 36-44-03 ;

; Филиал № 1. Щекино, ул. Пионерская, 36-а; регистратура 8 (48751) 5−42−48;

Филиал № 2. Ясногорск, ул. Д. Щербина, 4, Ясногорск, ул. Комсомольская, 11; регистратура 8 (48766) 2−29−51;

Филиал № 3. Алексин, ул. Арматурная, 3-а; регистратура 8 (48753) 2−30−06;

Филиал № 4. Ефремов, ул. Дачная, 4; регистратура 8 (48741) 6−24−90;

Филиал № 5. Донской, микрорайон Центральный, ул. Новая, 70; регистратура 8 (48746) 5−34−12;

Донской, микрорайон Северо-Задонск, ул. Школьная, 45; регистратура: 8 (48746) 7−23−39.

Донской, микрорайон Северо-Задонск, ул. Школьная, 45; регистратура: 8 (48746) 7−23−39. Филиал № 6. Киреевск, ул. Ленина, 40; регистратура 8 (48754) 6−29−36;

Филиал № 7. Богородицк, ул. Пушкинская, 26, регистратура /

8 (48761) 2−20−94;

Богородицк, ул. Луначарского, 12; кабинет детской стоматологии, регистратура 8 (48761) 2−15−70;

8 (48761) 2−20−94; Богородицк, ул. Луначарского, 12; кабинет детской стоматологии, регистратура 8 (48761) 2−15−70; Филиал № 8. Новомосковск, ул. Бережного/ул. Октябрьская, 19/35; регистратура 8 (48762) 6−34−27. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Стоматологическая клиника «Веридент»

Стоматологическая клиника «Веридент» успешно работает в Туле почти четыре года. Уже многие туляки стали постоянными пациентами этой клиники, и это не случайно. Главные принципы работы врачей «Веридент»: по-семейному внимательное отношение к пациен­там, доступные цены, качественные материалы и проверенные методики лечения и протезирования зубов.

Клиника «Веридент» предлагает своим пациентам весь спектр стома­тологических услуг:

Лечение любой сложности,

Протезирование,

Имплантация,

Профессиональная гиги­еническая чистка полости рта,

Удаление зубов по безболезнен­ной и атравматической методике.

Главный врач клиники «Веридент» Павел Стоян

- Мы не привыкли рисковать здоровьем своих пациентов, поэ­тому в работе используем клас­сические и надежные стоматоло­гические технологии. Они прове­рены временем, предсказуемы, долговечны и не доставляют паци­енту неудобств. Но при этом мы исполь­зуем только современные и качес­твенные импортные стоматологи­ческие материалы и конструкции. Например, для металлокерамики мы используем материалы произ­водства США и Германии, а имплан­тацию зубов проводим при помощи систем имплантов MiS и Alpha Bio — одних из самых надежных систем имплантации из Израиля.

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К каждому пациенту в этой клинике относятся с заботой, а лечение всег­да подбирается индивидуально. Врачи учитывают не только меди­цинские показатели, но и пожела­ния пациента, а также его финан­совые возможности.

Доступность услуг — один из глав­ных принципов работы «Веридент». Вылечить зубы здесь может себе позволить человек с любым

уровнем дохода.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Сразу после осмотра вам сообщат стоимость лечения, и вы сразу сможете оценить возможности и варианты, будете знать, за что платить, и не получите неприятный сюрприз в виде скрытых доплат после лечения. Даже если ваше лечение будет длительным, можете быть уверены: цена не изменится с течением времени.

Несмотря на рост курсов валют и повышение стоимости большинства импортных товаров и мате­риалов, клиника «Веридент» до конца 2018 го­да не планирует поднимать цены на услуги!

Стоимость лечения и протези­рования здесь остаётся без изменений с нача­ла года, а имплантация зубов ста­ла даже доступнее.

Например, ещё летом имплантация зуба «под ключ» обходилась пациенту в 35 тысяч рублей, но уже с этого сентяб­ря стоимость снижена

до 30 тысяч рублей!

В эту стоимость вхо­дит: имплант, сама операция его установки, коронка и все вспомога­тельные компоненты. При этом обя­зательно дается гарантия и паспорт импланта: если имплант по какой- то причине не прижился, повтор­ная его установка проводится за счет фирмы-производителя.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Приятный бонус ждет здесь пенсионеров, военнослужащих и членов молодых и многодетных семей. Они получают в «Веридент» скидку на услуги — 10%.

Все консультации и осмотры, как и прежде, в этой клинике полностью бесплатны!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приходите лечиться в «Веридент» и забудьте о проблемах с зубами!

Тула, ул. Вересаева, 10-а

+7 (4872) 71-77-22

verident.ru

L-Dent

Здоровые зубы и красивая улыбка не только повышают уверенность в себе и придают человеку обаяния. Состояние зубов важно для кишечника, желудка и других органов пищеварения. Пожалуй, каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью посетить стоматолога, и не только для профилактического осмотра, но и для лечения зубов.

Стоматология L-Dent предлагает своим пациентам качественное лечение с применением эффективных новых технологий. Клиника оснащена новейшим оборудованием, и работает с использованием материалов известных мировых брендов.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В L-Dent вы сможете получить консультацию различных специалистов, как самых востребованных, так и редких стоматологических направлений. Благодаря этому вы сможете решить сразу несколько стоматологических проблем за одно посещение.

Квалификация врачей — один из главных принципов работы клиники. Врачам предоставляют регулярную возможность перенимать опыт у ведущих экспертов в своей области, осваивать передовые методы и технологии, проходить стажировки и обучение за рубежом. Можете быть уверены -в этой стоматологической клинике работают профессионалы высокого уровня!

Услуги клиники L-Dent:

Удаление зубного камня

Отбливание зубов Zoom 4

Домашнее отбеливание зубов Opalescence

Внутриканальное отбеливание зубов

Изготовление индивидуальных капп

Украшение на зуб Skies

Виниры

Ортодонтическое лечение зубов

Съемное протезирование

Синус лифтинг

Лечение гингивита

Имплантация зубов в Туле

Удаление зубов в Туле

Лечение кариеса

Лечение пульпита

Лечение периодонтита

Несъемное протезирование

Изготовление коронки по технологии IPS

Изготовление коронки на основе диоксида циркония

Восстановление зуба керамической вкладкой

Безметалловая керамика E-max.

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Думаете, что недорогое и качественное лечение зубов невозможно? Это совсем не так! В L-Dent цены на лечение зубов доступны каждому.

Расчёт стоимости стоматологических услуг и процедур напрямую зависит от характера заболевания зубов и вида материалов, применяемых для лечения. При назначении необходимых этапов лечения зубов, специалисты руководствуются принципом целесообразности и возможностей пациента. Врач предложит вам разные виды стоматологических услуг, расскажет об их преимуществах, составит смету лечения.

Вы сможете выбрать, как именно вылечить зуб, и будете сразу знать, сколько это будет стоить.

Приходите в клинику L-Dent, лечитесь без мучений, и улыбайтесь свободно!

Тула, пр. Ленина, д. 70

8 (4872) 570−700

ldent71.ru

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