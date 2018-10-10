Фестиваль «Бабушкин сад» – искусство для всех

Фото Виктории Рындиной и Вадима Петрова.

С 7 по 9 сентября на крутом берегу Оки в живописной деревне Бёхово, в социально-культурном пространстве «Республика Поленово», состоялся первый Фестиваль добрых искусств.

Спектакли и концерты, русский хор и симфонический оркестр, выступления звезд и мастер-классы — фестиваль стал настоящим событием и для детей, и для взрослых.

За три дня фестиваля на трех сценических площадках зрители увидели 15 спектаклей и 18 концертов, побывали на творческих вечерах любимых миллионами актеров Виктории Тарасовой и Игоря Петренко, насладились прекрасным творчеством артистов и прикоснулись к искусству – удивительному и манящему. Организаторы соединили классическую музыку, театр и живопись с уникальной природой заокского края.

Актер, режиссер, автор и создатель фестиваля «Бабушкин сад»:

Вадим Медведев – Мы счастливы, что среди участников фестиваля были исключительно те люди, чьи сердца бились с нашими сердцами в унисон. Гости, которые посетили наш праздник, обрели в эти три дня для себя нечто необычное, что, по их мнению, будет способствовать новому творчеству и обновлённому мироощущению.

Генеральный партнёр фестиваля:

Николай Зимин - «Республика Поленово» как нельзя лучше подходит для Фестиваля добрых искусств «Бабушкин сад», — считает Николай Зимин, генеральный партнёр фестиваля. — Поленово вдохновляло художников и музыкантов, здесь творили многие известные люди прошлого. Надеюсь, «Бабушкин сад» станет ежегодным и мы сможем изменить жизнь людей к лучшему.



То, что такой масштабный и яркий фестиваль состоялся на тульской земле, очень важно и значимо для нашего региона. Это подчеркнул и Николай Воробьёв, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия»:



– В мире, где всё меньше людей могут увидеть разницу между репродукцией и подлинником, между живым звучанием и записью, так важно появление площадок, где можно прикоснуться к настоящему искусству. Такой площадкой стал фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад». Я искренне рад, что это событие проходит на тульской земле, в заокском крае, где существуют давние творческие традиции. Фестиваль вобрал в себя всё лучшее, что за многие века накопила русская культура: живопись, театр, музыку и, конечно, народные промыслы! Но особенно мне приятно, что фестиваль помогает объединить разные поколения.

Весьма символичная история объединения произошла с Катериной Мешковой и её бабушкой. Екатерина участвовала в спектакле Пущинского любительского театра. Внезапно для себя во время выступления хора «Москворечье» в одной из артисток она узнала свою бабушку, которую не видела много лет!



Придумать и воплотить в жизнь фестиваль – дело финансово затратное. Поэтому организаторы говорят огромное спасибо всем спонсорам и меценатам, благодаря поддержке которых это прекрасное событие состоялось: правительству Тульской области, секретарю Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николаю Воробьёву, гендиректору ООО НПО «Промет» Евгению Петрову, гендиректору ООО «Экосистема» Максиму Трофимову, коммерческому директору комплекса поселков «Капитан» Сергею Кузнецову, генеральному парт­неру Николаю Зимину. Еще раз большое всем спасибо!



В 2019 году «Бабушкин сад» пройдет с 30 августа по 1 сентября в «Республике Поленово». До встречи, дорогие ценители искусства!

