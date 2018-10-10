Язык, вдохновение, общение: Как соцсети меняют нашу жизнь

Мы не замечаем, но соцсеть, как водоворот: затягивает и приучает регулярно пополнять страницу чем-то новым. В какой-то мере она становится публичным дневником, повествующим о событиях в жизни и мыслях владельца.

– Моя любимая соцсеть сегодня – Instagram. Возможно, потому что изображение или видео – это универсальный способ получить информацию. Например, на фотке знакомая обнимает пальму – значит, эта негодяйка в отпуск уехала, – рассказывает тулячка Алёна Гвоздева. – Я стараюсь адекватно вести свой аккаунт – без миллиона одинаковых сториз, селфи по тысяче раз на дню, глупых подписей. Мне важно, чтобы у картинки был смысл и/или эстетическая ценность. Я не медийная личность, так что тексты у меня достаточно фривольные – есть и мат, и странные хештеги, и свои приколы, и личное. Мне неважно, сколько подписчиков. Я не гонюсь за цифрами, не трачу деньги на рекламу и точно не считаю себя блогером. Иногда от переизбытка информации хочется сбежать из соцсетей на необитаемый остров. А что касается того, что «мы стали слишком много времени проводить в соцсетях», так это прогресс. Возможно, спустя какое-то время мы просто загрузимся в матрицу и будем жить там вечно.

Вдохновляй и вдохновляйся Чужие страницы с соцсетях многих вдохновляют и подталкивают на развитие своей личности. Виктория Цыбульская – профессиональный преподаватель pole dance, завоевала множество наград на соревнованиях и фестивалях. Достаточно желающих, которые готовы в Туле заниматься у нее, – «сарафанное радио» еще никто не отменял. Но она всё равно ведет свои страницы «ВКонтакте» и инстаграме. Для чего? Чтобы вдохновиться свежими идеями и, самое главное, – вдохновить других на занятия этим красивым видом спорта (или танцем):

– Для меня социальные сети – это, во-первых, возможность расширить круг своих знаний и неиссякаемый источник вдохновения у сильнейших спортсменов со всего мира, – рассказывает Виктория. – Это обмен опытом, а также способ удаленного самообучения. Во-вторых, это возможность показать миру себя, свои достижения, и получить отклик от аудитории подписчиков и случайных зрителей. В-третьих, вдохновить других и показать, что всё возможно, даже если никогда не занимался танцами. Ну и конечно, немного «человеческих», жизненных фото, не связанных с профессией, тоже не будут лишними.

Работа на ладони Как и для тысяч других пользователей, соцсети – это не только личная страница. Для рукодельниц, например, соцсети – своеобразное рабочее место. Тулячка Ольга Щепак создает украшения в технике фриволите: серьги, браслеты, подвески, броши… Эксклюзив ручной работы. Но если ты хочешь получать доход от своего мастерства, быть мастером – мало.

– Начиналось всё, когда я была в декрете. Поэтому не представляла, как продавать свои украшения иначе как онлайн. Я начала с создания группы «ВКонтакте», продажи пошли. Но большинство покупателей были из Тулы. А мне хотелось, чтобы мои украшения носили по всей России. Ведя группу «ВКонтакте», я активно наблюдала за знаменитыми рукодельницами в инстаграме. Свои украшения я тоже там выкладывала, но заказов не было. Чтобы понять, в чем моя ошибка, прошла онлайн-курс. После него дела пошли в гору. Да, инстаграм отнимает кучу времени: надо делать красивые фото, продумывать контент, писать тексты, заниматься планированием, продвижением. Параллельно выполнять заказы, придумывать новые модели. Теперь я знаю, что заработок в инстаграме можно превратить в полноценный доход, только надо заниматься этим профессионально и каждый день. – Начиналось всё, когда я была в декрете. Поэтому не представляла, как продавать свои украшения иначе как онлайн. Я начала с создания группы «ВКонтакте», продажи пошли. Но большинство покупателей были из Тулы. А мне хотелось, чтобы мои украшения носили по всей России. Ведя группу «ВКонтакте», я активно наблюдала за знаменитыми рукодельницами в инстаграме. Свои украшения я тоже там выкладывала, но заказов не было. Чтобы понять, в чем моя ошибка, прошла онлайн-курс. После него дела пошли в гору. Да, инстаграм отнимает кучу времени: надо делать красивые фото, продумывать контент, писать тексты, заниматься планированием, продвижением. Параллельно выполнять заказы, придумывать новые модели. Теперь я знаю, что заработок в инстаграме можно превратить в полноценный доход, только надо заниматься этим профессионально и каждый день.