Язык, вдохновение, общение: Как соцсети меняют нашу жизнь

Фото Алексея Пирязева.
Мы не замечаем, но соцсеть, как водоворот: затягивает и приучает регулярно пополнять страницу чем-то новым. В какой-то мере она становится публичным дневником, повествующим о событиях в жизни и мыслях владельца.
– Моя любимая соцсеть сегодня – Instagram. Возможно, потому что изображение или видео – это универсальный способ получить информацию. Например, на фотке знакомая обнимает пальму – значит, эта негодяйка в отпуск уехала, – рассказывает тулячка Алёна Гвоздева. – Я стараюсь адекватно вести свой аккаунт – без миллиона одинаковых сториз, селфи по тысяче раз на дню, глупых подписей. Мне важно, чтобы у картинки был смысл и/или эстетическая ценность. Я не медийная личность, так что тексты у меня достаточно фривольные – есть и мат, и странные хештеги, и свои приколы, и личное. Мне неважно, сколько подписчиков. Я не гонюсь за цифрами, не трачу деньги на рекламу и точно не считаю себя блогером. Иногда от переизбытка информации хочется сбежать из соцсетей на необитаемый остров. А что касается того, что «мы стали слишком много времени проводить в соцсетях», так это прогресс. Возможно, спустя какое-то время мы просто загрузимся в матрицу и будем жить там вечно.
Вдохновляй и вдохновляйся
Чужие страницы с соцсетях многих вдохновляют и подталкивают на развитие своей личности. Виктория Цыбульская – профессиональный преподаватель pole dance, завоевала множество наград на соревнованиях и фестивалях. Достаточно желающих, которые готовы в Туле заниматься у нее, – «сарафанное радио» еще никто не отменял. Но она всё равно ведет свои страницы «ВКонтакте» и инстаграме. Для чего? Чтобы вдохновиться свежими идеями и, самое главное, – вдохновить других на занятия этим красивым видом спорта (или танцем):
– Для меня социальные сети – это, во-первых, возможность расширить круг своих знаний и неиссякаемый источник вдохновения у сильнейших спортсменов со всего мира, – рассказывает Виктория. – Это обмен опытом, а также способ удаленного самообучения. Во-вторых, это возможность показать миру себя, свои достижения, и получить отклик от аудитории подписчиков и случайных зрителей. В-третьих, вдохновить других и показать, что всё возможно, даже если никогда не занимался танцами. Ну и конечно, немного «человеческих», жизненных фото, не связанных с профессией, тоже не будут лишними.
Работа на ладони
Как и для тысяч других пользователей, соцсети – это не только личная страница. Для рукодельниц, например, соцсети – своеобразное рабочее место. Тулячка Ольга Щепак создает украшения в технике фриволите: серьги, браслеты, подвески, броши… Эксклюзив ручной работы. Но если ты хочешь получать доход от своего мастерства, быть мастером – мало.
– Начиналось всё, когда я была в декрете. Поэтому не представляла, как продавать свои украшения иначе как онлайн. Я начала с создания группы «ВКонтакте», продажи пошли. Но большинство покупателей были из Тулы. А мне хотелось, чтобы мои украшения носили по всей России. Ведя группу «ВКонтакте», я активно наблюдала за знаменитыми рукодельницами в инстаграме. Свои украшения я тоже там выкладывала, но заказов не было. Чтобы понять, в чем моя ошибка, прошла онлайн-курс. После него дела пошли в гору. Да, инстаграм отнимает кучу времени: надо делать красивые фото, продумывать контент, писать тексты, заниматься планированием, продвижением. Параллельно выполнять заказы, придумывать новые модели. Теперь я знаю, что заработок в инстаграме можно превратить в полноценный доход, только надо заниматься этим профессионально и каждый день.
«ПРИВЕТ!»
К «Привет! Можно познакомиться?» многие относятся с недоверием. С одной стороны, витринность соцсетей может создать ложное впечатление о человеке. Но, с другой стороны, если профиль открыт, за пару минут можно узнать, чем увлекается человек, как проводит свободное время, есть ли общие знакомые. Спорить о том, стоит ли заводить знакомства в интернете или нет, можно бесконечно. Но ежегодно сотни людей, встретивших друг друга на просторах интернета, создают семьи. И яркий тому пример — Вероника и Дмитрий Лежнины.
Вероника Лежнина
- Мы познакомились в «ВКонтакте», — рассказывает Вероника Лежнина. — Он увидел превью моего профиля в одном из сообществ. Оказалось, Дима из Йошкар-Олы, но учится в Серпуховской военной академии. Когда он предложил встретиться, долго не соглашалась: мне казалось, что знакомство в интернете не может перерасти в серьезные отношения. Но при первой же встрече я поняла, что ошибалась. Дима приезжал в Тулу из Серпухова каждые выходные. А в канун нового, 2017 года сделал мне предложение. Сейчас уже год, как мы женаты. Наш пример доказывает: в интернете можно и нужно знакомиться!
«ШТО», «ПАТАМУШТА», «АГОНЬ»…
Список подобных эрративов — примеров какографии — ошибочной орфографии, используемой в соцсетях, можно продолжать до бесконечности. Языковой стиль социальных сетей сильно отличается от привычной нам устной или письменной речи. Сегодня некоторые лингвисты относят письменную форму общения в интернете к отдельному стилю, правила которого только формируются. Если учитывать, что это явление носит массовый характер, то есть многие и пишут с ошибками, и регулярно видят неправильно написанные слова, то тут уже стоит начинать опасаться за сохранение великого и могучего.
Дмитрий Романов
- Графика обладает страшной притягательной силой. Как только у нас появилась буква, язык начал активно меняться, в том числе и произношение: оно начало подстраиваться под букву, — рассказывает Дмитрий Романов, руководитель Центра русского языка и региональных лингвистических исследований, профессор кафедры русского языка и литературы ТГПУ им. Л. Н. Толстого. — Если текст деформированный (вообще неграмотный или стилизованный), то он существенно меняет человеческое представление о речи. То есть недооценивать влияние соцсетей, безусловно, нельзя. Я так говорю не потому, что себя отношу к оплоту охраны языка. До тех пор, пока мы имеем свой язык, мы — этнос, как только потеряем эту этническую черту, перестанем быть самобытным народом.
В целом же буква — очень сильная вещь: если человек увидит и запомнит неправильное написание слова, то потом создать новый зрительный образ бывает сложно. Стилизация письменной речи в интернете, на мой взгляд, допустима, а иногда она даже уместна и забавна, но только когда человек знает, как на самом деле пишется слово. Когда же в соцсети попадает человек с недостаточным уровнем подготовки, малограмотный, еще не получивший образование (те же школьники), такое общение может оказать нежелательное воздействие.
Но бояться, что соцсети приведут к глобальным изменениям в орфографии, тоже не стоит, уверен Дмитрий Романов. Да, возможно, какие-то изменения произойдут, в конце концов, язык — система пластичная и постоянно меняющаяся. Но кардинальных перемен вряд ли стоит ожидать:
- Орфография и пунктуация — вещь договорная, она напрямую с развитием языка не связана. Мы не видим за корнями современных слов того, как они произносились в древности, и связи с другими славянскими и индоевропейскими языками. У нас есть уговор: «корова» пишем через «О», при этом не сравниваем слово с болгарским «крава», и на ум не приходит, что оно восходит к древнеевропейскому корню, в котором было сочетание «ор», изменившееся с течением времени в одном языке по одной причине, а в другом — по другой. Можно ли передоговориться и писать «кАрова»? Можно, но это будет отрыв от этимологического корня. Надо ли это кому-то? Едва ли.
Смартфон с соцсетями всегда под рукой. Можно пообщаться, почитать, послушать музыку или аудиокнигу. Современного человека сложно представить без аккаунта хотя бы в одной соцсети. Фраза «Кинь ссылку на свой профиль» при знакомстве уже не звучит чем-то особенным. Личные страницы добавляют информацию о незнакомом человеке. Но вокруг немало людей, которые ведут свои страницы исключительно ради лайков. Если это заработок, то хорошо, но маниакальная зависимость от соцсетей всерьез беспокоит психологов.
Лариса Милова
– Вещество может быть лекарством или ядом, всё дело в количестве и способе применения, — говорит Лариса Милова, психолог семейного центра «СуперДетки». — То же самое можно сказать о соцсетях. Если использовать их для расширения своих возможностей и роста, то они, несомненно, полезны. Но если присутствие в соцсетях начинает отнимать слишком много времени, если виртуальное общение заменяет живое, друзья есть только в сети, если образ, созданный в сети, совсем не похож на реальный, то мы можем говорить о негативном влиянии соцсетей.
Практически всегда есть вероятность «подсесть» на общение в соцсетях, когда пребывание в виртуальном пространстве становится настолько важным и необходимым, что превращается в зависимость. Зависимость — когда вы не можете обходиться без предмета своей зависимости. Например, человек начинает испытывать беспокойство, тревогу, если он в течение нескольких часов не заходил в свой аккаунт, не проверял сообщения, или даже панику, если такой возможности нет.
Немало случаев зависимости от лайков: если человек получает недостаточное, на его взгляд, количество одобрений в соцсетях, это сильно меняет его настроение.
Если вы замечаете за собой или близкими значительное изменение эмоционального фона, связанное с активностью или количеством лайков, испытываете трудности в общении, то лучше не откладывайте поход к специалисту. С помощью психолога справиться с проблемой получится быстрее.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
К большому сожалению, соцсети — это прекрасная площадка не только для общения. Мошенники тоже давно уже запустили туда свои щупальца и норовят нажиться. Причем злоумышленнику не обязательно находиться с вами в одном регионе. За восемь месяцев 2018 года в России зафиксировано 107 980 преступлений, совершенных с помощью интернет-технологий. Из них раскрыто пока 28 329. Как уберечь себя от мошенничества, рассказал заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев:
Сергей Сергейчев
- Часто мошенники действуют по такой схеме: звонят и говорят, что купят товар без торга, осмотра, проверки или примерки. Они готовы оплатить покупку «здесь и сейчас». Это должно активизировать вашу бдительность. Далее мошенник просит продиктовать номер карты и другие ее данные. Злоумышленникам нужен код, который приходит в смс на ваш номер, или код на обороте карты. Ни в коем случае не нужно ничего им диктовать, иначе деньги со счета уйдут на счет мошенника.
Еще один способ хищения: аферист просит выполнить некоторые действия на терминале якобы для того, чтобы он перевел вам на счет деньги. После этого средства со счета исчезают. Граждане, сами того не подозревая, переводят деньги со своего счета на счет мошенника.
Чтобы уберечь себя от мошенников, не сообщайте незнакомым паспортные данные, cvc-кoд с вашей карты (даже специалисту банка), не говорите пароль, который получаете в смс.
Обойтись без странички в соцсетях сегодня сложно, это не только общение, но и полноценный персональный истоник информации обо всем на свете.
Главное, соблюсти баланс между качеством и количеством, ведь самое ценное, что у нас есть - это близкие, друзья и их настоящая улыбка!