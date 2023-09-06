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Что делать, если вам начисляют налог на проданное имущество: инструкция Myslo

Что делать, если вам начисляют налог на проданное имущество: инструкция Myslo

Можно ли избавить себя от лишних обязательств перед налоговой инспекцией и других проблем? Давайте разбираться вместе.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются автовладельцы. О том, как просто и эффективно её решить, рассказывает специалист тульского Центра защиты прав граждан, практикующий юрист Ольга Демышева.

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Первый и самый важный момент: обязательства по уплате имущественного налога действуют в течение всего периода владения имуществом, на который этот налог начисляется. Если вы продали, например, автомобиль, 31 марта 2023 года, то в следующем году вам должны начислить транспортный налог за три месяца — с января по март. Если же сделка состоялась 1 апреля, то заплатить налог придётся за полный месяц. То же самое относится и к другим видам имущественных налогов.

Как действовать при продаже машины?

Давайте подробно разберём ситуацию с автомобилем. Если вы продали машину, но налог был начислен за весь год, это могло произойти либо по вине Госавтоинспекции, либо из-за необязательности нового владельца, либо по вашей собственной неосмотрительности.

В первом случае вам нужно обратиться в территориальное подразделение ГИБДД по месту жительства и получить справку, в которой будет указана дата снятия автомобиля с учёта. Эту справку следует предоставить в налоговую инспекцию для перерасчёта суммы налога.

Если же новый владелец машины не переоформил её на себя, нужно обратиться в ГИБДД с заявлением о снятии транспортного средства с учёта, приложив к нему договор купли-продажи и все имеющиеся документы (копии ПТС и СТС). После чего вам будет выдана справка для налоговой.

Третий и, пожалуй, самый неприятный вариант: при совершении сделки вместо договора купли-продажи продавец оформил на покупателя генеральную доверенность. В таком случае перерегистрация автомобиля на нового владельца не требуется: пользоваться машиной покупатель сможет, но числиться она по-прежнему будет на предыдущем хозяине. Начисление транспортного налога, а также штрафов за нарушение ПДД в данном случае абсолютно правомерно.

Что делать, если автомобиль угнали?

Угнанные машины могут годами числиться в розыске, а налоговые органы будут начислять транспортный налог официальному владельцу. Если вы подавали в полицию заявление об угоне — получите в отделе справку о возбуждении уголовного дела.

Затем с этой справкой обратитесь в подразделение ГИБДД и напишите заявление о снятии автомобиля с регистрации. В течение 10 рабочих дней со дня прекращения регистрации транспортного средства Госавтоинспекция направит налоговикам сведения для перерасчёта либо полной отмены транспортного налога на угнанный автомобиль.

Начисление транспортного налога в отношении угнанного автомобиля прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был совершен угон. Если месяц совершения угона не определен, то взимать транспортный налог прекратят начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было возбуждено уголовное дело.

Как обезопасить себя при продаже недвижимости?

Все сделки по купле-продаже недвижимого имущества в обязательном порядке регистрируются в Росреестре — обычно через многофункциональные центры предоставления государственных услуг. Затем данные передаются в другие государственные органы, в том числе в ФНС России.

Но если вы привыкли не полагаться на случай и хотите быть полностью уверенными в том, что у налоговой инспекции не будет никаких претензий — получите в МФЦ выписку из ЕГРН по проданному объекту и вместе с копией договора купли-продажи направьте её налоговикам. После этого необоснованных начислений можно не опасаться.

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