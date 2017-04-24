Фёдор Чистяков: «Ноль» – это уникальное явление на российской сцене

В 2017 году первому альбому группы «Ноль» «Музыка драчевых напильников» исполнилось 30 лет. По этому поводу решено было записать пластинку из 12 композиций того времени. В неё вошли треки с каждого альбома группы «Ноль» (с 1986 по 1992 год) и одна песня, которая не была записана в студии, а только иногда исполнялась на концертах. Концертная программа, с которой гастролирует Федор Чистяков была названа «Ноль + 30», и 28 апреля будет представлена в нашем городе.

Если вам интересно творчество группы «Ноль» и Фёдора Чистякова, рекомендуем ознакомиться с документальным фильмом «Чистяков Trip».

— Расскажите, кто принимает участие в программе «Ноль + 30»? Это тот самый легендарный «Ноль» или сессионные музыканты?

— Это ни то и не другое. К сожалению музыканты группы «Ноль» по сути дела перестали быть музыкантами, они в настоящее время занимаются другой работой. Музыканты, с которыми я сейчас выступаю, — это Питерская группа «Кафе» в полном составе. Наше совместное сотрудничество продолжается уже с 2009 года. Это очень сыгранный коллектив, и что касается сценической постановки и музыкального искусства, то думаю, это ещё и лучший вариант, так что не пропустите.

— Группа «Ноль» и Фёдор Чистяков как музыканты среди российских рок-групп очень сильно выделяются. То ли такое представление складывается из-за солирующего баяна, то ли из-за оригинальных текстов, то ли из-за той атмосферы, которую вы создаёте вокруг себя — но это тот самый рок-н-ролл. Вы сами ощущаете свою некую отстранённость и непохожесть?

— Да, я какое-то время назад должен был полностью это осознать, и признать, что «Ноль» и Фёдор Чистяков — это абсолютно уникальное явление на российской сцене, и это без всякой ложной скромности и самохвальства. Это просто энциклопедический факт.

— Признаёте ли вы такой феномен как «русский рок» и что это для вас? Вы играете русский рок?

— По моему мнению русский рок — это рок-музыка на русском языке. Русским людям нужны не просто переводы, а тексты, которые бы отражали менталитет русского человека. Ну, а использование национальных инструментов, я считаю, здесь дело второстепенное, хотя если этот рок ещё и носит характер этно, то это совсем то что надо.

— С тех пор, как вы познакомились со Свидетелями Иеговы, вы решили исключить некоторые песни из репертуара. Скажите честно, были композиции, от которых было тяжело избавляться? Мне вот, допустим, очень жаль, что на вашем концерте не услышу «Иду, курю» и «Песню о настоящем индейце». При том, что их крутят по радио, они есть в интернете — то есть эти песни попали под вашу личную цензуру.

— Нашу цензуру сложно понять. Я перестал курить. Я перестал курить коноплю. И я перестал петь песню, в которой чёрным по белому говорится «накурившись гашиша». Но никто не хочет мне дать медаль за борьбу с наркоманией. Я считаю это личным подвигом. Зато федеральным теле- и радиокомпаниям не возбраняется пропаганда наркотиков в виде трансляций этой песни.

— Недавно на вашем канале YouTube появилась новая версия «Человека и кошки» в дуэте с Таней Булановой, и скоро выйдет ещё один трек с этой певицей. Вы замечали, что при всей развязанности и безбашенности ваших песен и лиричности и женственности песен Татьяны, медиаобразы Тани Булановой и Дяди Фёдора очень схожи по настроению?

— Ещё не думал об этом, наверное, со стороны виднее, но Татьяна обладает уникальным голосом и неповторимой харизмой. Нам было очень интересно вместе работать.

— Вы думали над тем, чтобы спеть дуэтом с кем-нибудь ещё из известных исполнителей российской эстрады?

— Я обдумываю только реальные возможности, и стараюсь не развивать фантазий. Я открыт к сотрудничеству, и если так сложится, и возникнут какие-то интересные перспективы, то почему нет?

— После цепочки роковых событий, которая привела вас к тюрьме и психиатрической лечебнице, вы планировали завершить профессионально заниматься музыкой, и потом в 2004 году тоже. Как вы думаете, чем бы вы занимались, если бы не нашлись силы снова продолжать творить?

— Я вполне освоил видеопроизводство, немало погрузился в сайтостроение, и мне всё это очень интересно и нравится. Просто одно дело, когда это хобби, но совсем другое дело — развивать такой бизнес. Сейчас я использую всё изученное для поддержки своего музыкального проекта, и иногда делаю какие-то сторонние проекты.

— И напоследок хочу задать немного личный вопрос. Когда мои друзья, которые живут на улице Ленина, узнали, что я буду брать у вас интервью, просили узнать, каково это, когда зарубает время от времени и как с этим бороться?

— Это вопрос не для блиц-опроса. Он слишком объёмен. Думаю, по этому поводу можно провести отдельное интервью.

— Фёдор, благодарим вас за интервью и поздравляем с юбилеем творческой деятельности!

- СпасибО!