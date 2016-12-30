Где тулякам погулять на зимних каникулах?

Фото Алексея Пирязева

Мы прогулялись по самым популярным местам отдыха туляков и измерили скорость мобильной передачи данных в сети 4G+ с помощью мобильного приложения «Speedtest».

Согласитесь, интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. А зимой, когда на улице снежно и красиво, и так хочется поделиться с родными и близкими окружающей красотой — вопрос быстрого мобильного интернета становится особенно актуальным.

В преддверии праздников специалисты оператора «МегаФон» провели проверку основных элементов сети и коммутационного оборудования, расширили каналы передачи данных. Увеличена емкость существующих базовых станций, а также запущены в эфир дополнительные объекты связи. Проведены работы по улучшению качества предоставляемых услуг в местах массовых гуляний, на территории аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, в торговых центрах и кафе города.

Что показала глобальная проверка?

Наша команда посетила четыре точки города: Тульский музей оружия, Центральный парк им. Белоусова, главную площадь города и Тульский Кремль. Результаты приятные: скорость мобильного интернета от «МегаФон» позволяет пользоваться без ограничений социальными сетями, просматривать видео в HD-качестве без задержек.

Сквер около Тульского музея оружия популярен среди молодежи. Туляки фотографируются на фоне заснеженного «шлема» и арт-объектов, гуляют по набережной. Многие сразу публикуют снимки в социальных сетях. Замеры показали, что скорость мобильной передачи данных около музея составляет 23 Мбит/с.

В декабре площадь Ленина заметно преображается. Дли жителей здесь организовали маленькую новогоднюю страну — городская красавица-елка, аттракционы, ярмарки, ларьки с сувенирами и угощениями. Площадь по праву много лет занимает первую строчку в списке самых популярных мест для прогулок туляков, особенно в выходные: жители нашего города с семьей и друзьями фотографируются, общаются и просто отдыхают. Несмотря на большое скопление людей, на площади Ленина, возле центральной елки, скорость мобильной передачи данных в сети 4G+ составила 25 Мбит/с.

В Кремлевском саду в преддверье нового года есть на что посмотреть: деревья переливаются разноцветными огоньками, установлены красивые арт-объекты. Скорость мобильного интернета составляет 29 Мбит/с, даже несмотря на большой поток людей в этом месте.

Парк — любимое место отдыха туляков. Зимой здесь особенно прекрасно: заснеженные дорожки и верхушки деревьев, масса развлечений на любой вкус — настоящая зимняя сказка! К тому же, в парке постоянно проходят мероприятия, конкурсы, концерты, развлекательные программы — каждый может интересно провести время на прогулке. На Площади искусств, около изобразительного музея мы зарегистрировали самую высокую скорость мобильного интернета в сети четвертого поколения — 66,15 Мбит/с.

В самом парке интернет также не подводит: 44, 88 Мбит/с — скорость около катка.

Проверено на себе: даже в самых многолюдных местах Тулы «МегаФон» обеспечивает своим клиентам высокую скорость передачи данных. Не верите? Попробуйте сами!