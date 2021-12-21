Фитнес-центр LifeTime открылся: проведите новогодние праздники активно всей семьей!

Спортивные секции, катание на льду и тренажерный зал – рассказываем подробнее, что предлагает тулякам новый спорткомплекс.

Большой фитнес-центр LifeTime открылся в Заречье в начале декабря и уже востребован среди туляков. Спорткомплекс расположен на ул. Токарева, 1-а — рядом с Баташевским садом.

В спортцентре работают 16 профессиональных тренеров: семь профессиональных в тренажерном зале, семь — для групповых занятий, два — по единоборствам. Также в каждой секции есть по три тренера.

В LifeTime — всей семьей

Хотите заниматься спортом, но не хватает на это времени, потому что надо вести ребенка в спортивную секцию? LifeTime предлагает отличное решение этой проблемы: здесь есть активности для всей семьи. Можно заниматься параллельно! Пока ребенок оттачивает мастерство в хоккее или футболе, у папы есть время потренироваться в тренажерном зале, а у мамы — заняться йогой или пилатесом. А затем можно всем вместе покататься на коньках. Идеально!

Площадь спорткомплекса — более 5000 кв. м. Он включает ледовую арену, универсальный игровой зал групповых занятий, зал для занятий единоборствами и тренажерный зал.

В игровом зале можно позаниматься футболом, волейболом или баскетболом. К слову, если хочется арендовать площадку, — пожалуйста! Стоимость составит 2500 рублей в час.

На ледовой арене занимаются хоккеисты и фигуристы. Также здесь проходят массовые катания. Сеанс длится полтора часа. Расписание: понедельник, вторник, четверг, пятница — в 19.00, среда — в 21.45, суббота — в 12.00 и 19.00, воскресенье — в 14.30 и 21.00.

А если хочется поиграть в хоккей с друзьями, устроить корпоративный хоккейный турнир, можно снять ледовую коробку за 13 тыс. рублей в час.

А что для фитнеса?

На первом этаже спорткомплекса есть зал специально для кроссфита. На втором — основной тренажерный зал. Это просторное помещение площадью почти 300 кв. м. В большом зале можно свободно позаниматься на новом профессиональном оборудовании.

В LifeTime есть тренажеры на все группы мышц. Рассчитаны как на новичков, так и на уже бывалых спортсменов.

Оборудование безопасное и сертифицированное. Как работает тот или иной тренажер, расскажет дежурный тренер, который всегда находится в спортзале.

Для взрослых также насыщенная программа групповых занятий: силовые, кардио, функциональные, танцевальные и body&mind (пилатес, йога, стрейчинг).

Зал единоборств

Здесь можно заниматься детям и взрослым боксом, кикбоксингом, карате и смешанными единоборствами.

Бокс — занятия для тех, кто хочет освоить базовую технику ударов и защиты, тактику ведения боя. Под руководством опытного тренера можно избавиться от стресса и выплеснуть агрессию.

Кикбоксинг — современное боевое искусство. Синтез кулачной техники бокса и техники ударов ногами, заимствованной в ряде восточных единоборств (каратэ, тхэквондо, тайский бокс и др.)

Смешанные единоборства — полноконтактный бой, сочетающий множество направлений, техник и школ единоборств. Здесь применяется ударная техника, борьба как в стойке, так и на полу.

Набор детей в секции

В LifeTime открыт набор детей от 3 до 13 лет в профессиональные детские секции: волейбол, футбол, хоккей и фигурное катание. Запишите ребенка на бесплатное пробное занятие!

В спорткомплексе работает спортивная школа «Спартак». Занятия проходят по понедельникам в 19.00, средам и пятницам — в 18.00.

Записаться можно по тел. 52−66−83.

Хочу абонемент!

Только для читателей Myslo действует скидка — на любой абонемент -22% по промокоду MYSLO2022. Предложение действует до конца года.

Кстати, абонемент в спорткомплекс — отличный подарок на Новый год не только себе, но и близким. Ваши друзья и родные оценят этот презент.

Взрослую годовую карту можно купить за 23 000 руб. А для читателей Myslo он будет стоить с учетом скидки 17 940 руб. Сюда входит:

Безлимитное посещение

тренажерного зала,

групповых занятий,

игрового зала,

зала единоборств,

зоны CrossFit.

В подарок:

12 бесплатных посещений массовых катаний,

50% скидка на аренду инвентаря для катания,

60 дней заморозки,

1 бесплатный массаж,

3 персональных тренировок с тренером в тренажерном зале,

3 гостевых визита для друзей или родственников.

Детский абонемент на год можно купить за 18 500 рублей. А для читателей Myslo — 14 430 руб. Сюда входит:

Безлимитное посещение

тренажерного зала,

групповых занятий для детей (включены все направления),

игрового зала,

зала единоборств,

зоны CrossFit.

В подарок:

12 бесплатных посещений массовых катаний,

50% скидка на аренду инвентаря для катания,

60 дней заморозки,

3 бесплатных занятия в спортивных секциях.

Молодежный абонемент — за 20 000 руб. на год. Для пользователей Myslo, которые назовут промокод, стоимость составит 15 600 руб. Сюда входит:

Безлимитное посещение

тренажерного зала,

групповых занятий,

игрового зала,

зала единоборств,

зоны CrossFit.

В подарок:

12 бесплатных посещений массовых катаний,

50% скидка на аренду инвентаря для катания,

60 дней заморозки,

1 бесплатный массаж,

3 персональных тренировок с тренером в тренажерном зале,

3 гостевых визита для друзей или родственников.

А еще можно подарить близким людям подарочный сертификат!

Новогодние праздники — активно в LifeTime

Для детей 6−10 лет с 3 по 7 января будет работать детский дневной лагерь. Подробнее — смотрите ниже:

А еще обязательно на новогодних каникулах можно будет покататься на коньках. Аренда коньков — 150 рублей в час.

Добро пожаловать в LifeTime!