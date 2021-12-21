Фитнес-центр LifeTime открылся: проведите новогодние праздники активно всей семьей!
Спортивные секции, катание на льду и тренажерный зал – рассказываем подробнее, что предлагает тулякам новый спорткомплекс.
Большой фитнес-центр LifeTime открылся в Заречье в начале декабря и уже востребован среди туляков. Спорткомплекс расположен на ул. Токарева, 1-а — рядом с Баташевским садом.
В спортцентре работают 16 профессиональных тренеров: семь профессиональных в тренажерном зале, семь — для групповых занятий, два — по единоборствам. Также в каждой секции есть по три тренера.
В LifeTime — всей семьей
Хотите заниматься спортом, но не хватает на это времени, потому что надо вести ребенка в спортивную секцию? LifeTime предлагает отличное решение этой проблемы: здесь есть активности для всей семьи. Можно заниматься параллельно! Пока ребенок оттачивает мастерство в хоккее или футболе, у папы есть время потренироваться в тренажерном зале, а у мамы — заняться йогой или пилатесом. А затем можно всем вместе покататься на коньках. Идеально!
Площадь спорткомплекса — более 5000 кв. м. Он включает ледовую арену, универсальный игровой зал групповых занятий, зал для занятий единоборствами и тренажерный зал.
А если хочется поиграть в хоккей с друзьями, устроить корпоративный хоккейный турнир, можно снять ледовую коробку за 13 тыс. рублей в час.
А что для фитнеса?
На первом этаже спорткомплекса есть зал специально для кроссфита. На втором — основной тренажерный зал. Это просторное помещение площадью почти 300 кв. м. В большом зале можно свободно позаниматься на новом профессиональном оборудовании.
В LifeTime есть тренажеры на все группы мышц. Рассчитаны как на новичков, так и на уже бывалых спортсменов.
Оборудование безопасное и сертифицированное. Как работает тот или иной тренажер, расскажет дежурный тренер, который всегда находится в спортзале.
Для взрослых также насыщенная программа групповых занятий: силовые, кардио, функциональные, танцевальные и body&mind (пилатес, йога, стрейчинг).
Зал единоборств
Здесь можно заниматься детям и взрослым боксом, кикбоксингом, карате и смешанными единоборствами.
Бокс — занятия для тех, кто хочет освоить базовую технику ударов и защиты, тактику ведения боя. Под руководством опытного тренера можно избавиться от стресса и выплеснуть агрессию.
Кикбоксинг — современное боевое искусство. Синтез кулачной техники бокса и техники ударов ногами, заимствованной в ряде восточных единоборств (каратэ, тхэквондо, тайский бокс и др.)
Смешанные единоборства — полноконтактный бой, сочетающий множество направлений, техник и школ единоборств. Здесь применяется ударная техника, борьба как в стойке, так и на полу.
Набор детей в секции
В LifeTime открыт набор детей от 3 до 13 лет в профессиональные детские секции: волейбол, футбол, хоккей и фигурное катание. Запишите ребенка на бесплатное пробное занятие!
В спорткомплексе работает спортивная школа «Спартак». Занятия проходят по понедельникам в 19.00, средам и пятницам — в 18.00.
Записаться можно по тел. 52−66−83.
Хочу абонемент!
Только для читателей Myslo действует скидка — на любой абонемент -22% по промокоду MYSLO2022. Предложение действует до конца года.
Взрослую годовую карту можно купить за 23 000 руб. А для читателей Myslo он будет стоить с учетом скидки 17 940 руб. Сюда входит:
Безлимитное посещение
- тренажерного зала,
- групповых занятий,
- игрового зала,
- зала единоборств,
- зоны CrossFit.
В подарок:
- 12 бесплатных посещений массовых катаний,
- 50% скидка на аренду инвентаря для катания,
- 60 дней заморозки,
- 1 бесплатный массаж,
- 3 персональных тренировок с тренером в тренажерном зале,
- 3 гостевых визита для друзей или родственников.
Детский абонемент на год можно купить за 18 500 рублей. А для читателей Myslo — 14 430 руб. Сюда входит:
Безлимитное посещение
- тренажерного зала,
- групповых занятий для детей (включены все направления),
- игрового зала,
- зала единоборств,
- зоны CrossFit.
В подарок:
- 12 бесплатных посещений массовых катаний,
- 50% скидка на аренду инвентаря для катания,
- 60 дней заморозки,
- 3 бесплатных занятия в спортивных секциях.
- тренажерного зала,
- групповых занятий,
- игрового зала,
- зала единоборств,
- зоны CrossFit.
- 12 бесплатных посещений массовых катаний,
- 50% скидка на аренду инвентаря для катания,
- 60 дней заморозки,
- 1 бесплатный массаж,
- 3 персональных тренировок с тренером в тренажерном зале,
- 3 гостевых визита для друзей или родственников.
А еще можно подарить близким людям подарочный сертификат!
Новогодние праздники — активно в LifeTime
Добро пожаловать в LifeTime!
Все подробности по тел. 52−66−83.
г. Тула, ул. Токарева, д. 1-а.
Тел. 52−66−83.
Часы работы: будни — с 07.00 до 00.00, выходные — с 08.00 до 23.00.