В Поленово майор Томин рассказал историю о вечной любви

Фото Сергея Демидова.

Больше месяца в Поленово шёл фестиваль «В поисках Земли обетованной». Последний его день ознаменовался премьерным показом постановки «Где блуждала Суламифь…» в исполнении Леонида Каневского и Басинии Шульман.

Все зрительские места концертно-выставочного зала «Город мастеров» были заполнены.

Среди почтенной публики были замечены, в частности, известный политолог, экономист Сергей Караганов, депутат Государственной Думы Наталья Пилюс, заместитель гендиректора областного музейного объединения Марина Кузина, Дмитрий Хоронько («Хоронько-оркестр»), Анна Ефимовна Каневская (жена Леонида Каневского), столичный фотограф Глеб Анфилов и другие.

Всем было интересно, смогут ли артисты за какой-то час-полтора рассказать историю о бессмертной и вечной любви «девушки из виноградника» и великого царя Соломона. Ту самую историю, которая входит в ветхозаветную книгу «Песнь Песней» и которую взял за основу повести «Суламифь» писатель Александр Куприн.

Спектакль, вернее, театрально-музыкальная постановка началась почти вовремя. Из-за импровизированного занавеса в пространство лаконичных декораций вышли двое — Рассказчик и Пианистка. Леонид Семёнович Каневский и Басиния Шульман. Был и третий участник действа — экран, на котором картины из «евангельского» цикла Василия Поленова чередовались с графическими иллюстрациями художника-шестидесятника Стасиса Красаускаса к «Суламифи» Куприна.

Каневский ожидания публики (большинство пришло именно на него) не обманул: харизматичный, с лукавинкой во взгляде, он буквально завораживал всех своим голосом необыкновенно красивого тембра! Текст органично дополняла музыка Баха, Моцарта, Шуберта и Прокофьева в исполнении Басинии Шульман.

Зал внимал с благодарностью, особенно чувствительные дамы нет-нет да и смахивали с покрасневших глаз набежавшую слезу.

По окончании постановки зрители долго аплодировали, поверх хлопков слышались крики «Браво!». Всё это позволяет говорить — премьера удалась, режиссёр и артисты с поставленной задачей справились. Но, как говорится, работать ещё есть над чем: перед выходом постановки (по признанию Басинии) было всего две полноценных совместных репетиции.

Музыка любви

Басиния Шульман, напомню, в прошлом году участвовала в Первом фестивале в Поленово (Неделя Франкофонии), а этим летом известная пианистка, лауреат многих международных конкурсов приглашена директором музея-заповедника Натальей Поленовой в качестве куратора Международного фестиваля «В поисках Земли обетованной».

– Выбор в качестве материала именно «Суламифи» Куприна — идея исключительно наша, то есть моя и Леонида Семёновича, — рассказала в коротком интервью г-жа Шульман. — Режиссёр Сергей Захарин сумел выбрать из большого текста самое важное, что было очень непросто. А музыку подбирала я…

В будущем мы планируем показывать этот спектакль и на других площадках, в том числе — в Израиле. Поленово очень люблю, очень! Это прям моё место! Приезжаю сюда с друзьями, например, сегодня человек двадцать приехали из Москвы, и все — в полном восторге!

– Удивительная история случилась, — отметил Леонид Каневский. — Басиния выбрала для нашего спектакля музыку из «Ромео и Джульетты» Прокофьева. Поехала в Поленово, звонит мне: «Ты представляешь, оказывается, Сергей Сергеевич этот балет писал здесь, в баньке!»

Кстати: банька в своё время высоко котировалось среди приезжей творческой интеллигенции. Здесь, в тишине и уединении, живали такие знаменитости, как Шостакович, Асафьев, Немирович-Данченко. Но закрепилось за ней имя автора музыки к балету «Ромео и Джульетта»; сегодня здание зовётся «домик Прокофьева».

Восстанавливая справедливость

Леонид Семёнович отметил, что в Поленово он приехал в первый (но не в последний) раз и полностью попал под очарование этого удивительного места, здешней природы, почти не тронутой цивилизацией. Первым в актёрской биографии стало и участие в театрально-музыкальном проекте. В отличие от Басинии Шульман, которая на своём счету такого рода постановок имеет несколько.

Естественно, разговор зашёл о работе актёра в популярном документальном сериале «Следствие вели…». От себя хочу заметить, что его авторы очень верно угадали с ведущим: колоритный майор Томин как нельзя лучше «лег» на ретро-материал! К тому же манера поведения актера перед камерой, его речь, доверительность общения говорят о высочайшем профессионализме и уважении к зрителю.

– Программа 11 лет уже существует, хотя изначально договорённость была другая: снять цикл передач только о советском времени, — говорит Каневский. — Прежде всего, потому, что должно пройти достаточно времени с момента событий, чтобы давать им ту или иную оценку — кого-то осуждать, кого-то поддерживать. Наша задача — как раз рассказать настоящую историю, и если кто-то понёс несправедливое наказание, восстановить справедливость.

– Я имею право поднимать авторитет несправедливо наказанных. Например, Соколова расстреляли (имеется в виду Юрий Соколов, директор московского гастронома «Елисеевский». — Прим. автора), а я говорю о нём как о замечательном человеке. Потому что он действительно был замечательным человеком. Когда получаю сценарий очередного выпуска «Следствия…», «подминаю» его под себя, редактирую…



Леонид Каневский в сериале «Следствие ведут знатоки».

…Мне важно то, что эти передачи с удовольствием смотрит молодое поколение. На встречах подходят и говорят: вот мне папа, мама, бабушка рассказывали то же самое. То есть они смотрят не криминал — этого «добра» на телевидении хватает. Они смотрят передачу про время! Про то, как жили их предки, как они общались, как шутили, что пели, что ели… Про трагическое и весёлое, грустное и радостное одновременно. Про настоящее.



«Следствие вели»: »Но это уже совсем другая история!»

Городничий в шоке!

– По большей части работаю в Москве, в Израиль езжу редко. Снялся в нескольких картинах, десять лет с успехом играю с Кларой Новиковой и Даниилом Спиваковским в спектакле «Поздняя любовь». Шесть лет назад получил роль Городничего в театре на Малой Бронной. История с этим довольно интересная получилась.

Дело в том, что монолог Городничего я читал на вступительных экзаменах в Щукинском училище и был совершенно уверен, что на большой сцене никогда его не сыграю. С моим-то носом! (Смеётся). И вдруг позвонил Сергей Голомазов, спросил, как я смотрю на то, чтобы поучаствовать в его постановке «Ревизора». Я был просто в шоке!