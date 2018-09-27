Семь советов по выбору пластиковых окон и балконов

На что обратить внимание при заказе новых конструкций, и в какие тульские компании обратиться.

Что нужно знать и на что обращать внимание при выборе новых окон для дома или офиса? Мы собрали семь правил, которые важны при выборе как самих окон, так и компании производителя и установщика.

Правило №1

Стеклопакет должен быть минимум из двух воздушных камер, а его толщина - не менее 30 мм.

Правило №2

Профиль низкого качества может давать микротрещины, пропускать холод и влагу, и пожелтеть со временем. Экономия при выборе окна может обернуться в ближайшем будущим новыми затратами и нервами.

Правило №3

Выбирайте окна с фурнитурой известных производителей. Как проверить, какую фурнитуру вам поставили? Название фирмы должно быть написано на центральном запоре. Если вы не нашли там ни одного логотипа - вас обманули.

Правило №4

Протрите от пыли уплотнитель, а после высыхания, проведите по нему чистой влажной тканью. Если неа ткани остался след от материала - уплотнитель низкого качества, долго не прослужит и не защитит от шума и холода.

Правило №5

Если вы живёте в шумном районе, лучше установить двойной или тройной стеклопакет, который скроет лишний шум и защитит от холода лучше одинарного. Кстати, для шумоизоляции расстояние между стеклами в двойном стеклопакете должно быть неодинаковым. Это легко проверить, просто взглянув на конструкцию в профиль. Также шумоизоляция зависит от контуров уплотнения и их количества: максимально защитят от шума окна премиум класса, в которых стоит 3-5 контуров уплотнения.

Правило №6

Пластиковые поверхности должны быть блестящими и глянцевыми, гладкими по всей площади. С матовых поверхностей в будущем будет почти невозможно смыть загрязнения.

Правило №7

Дешевые окна из китайских профилей служат не больше 10 лет (часто всего 5-6 лет), протекают и не держат тепло, а качественные профили простоят до 50 лет, оставаясь герметичными. Разница в цене может быть всего несколько тысяч рублей, а в итоге расходы на ремонт и необходимость быстрой замены всего окна. Арифметика очевидна!

Александр д+

Компания «Александр Д плюс» занимается продажей и установкой пластиковых окон в Туле уже 18 лет. На сегодня это одна из самых опытных и проверенных компаний в нашем городе, которой доверяют многие клиенты.

Мастера этой компании знают об окнах буквально всё, и подберут для вас оптимальный вариант остекления, учитывая ваши потребности и финансовые возможности.

Главный принцип работы «Александр Д плюс» — максимальное качество по оптимальной цене.

Компания сотрудничает с одним из лучших производителей окон в России — компанией SCHTERN — это один из старейших заводов, на котором производят очень качественные профили по немецкой технологии, и делают из них окна различных моделей, от эконом-сегмента, до премиум-класса. Весь процесс, от изготовления профилей, до выпуска готового окна полностью контролируется на одном производстве. Это лучшая гарантия качества! Такие окна прослужат много лет.

Завод SCHTERN выиграл конкурс по остеклению большого комплекса Роскосмоса в Королёве. Это говорит о заслуженном доверии к производителю серьёзных компаний, для которых качество окон играет важную роль.

Кроме установки и обслуживания своих окон, компания «Александр Д плюс» производит ремонт и регулировку окон любых других производителей. Мастер приедет к вам в удобное время, отремонтирует окно или настроит оконную фурнитуру.

А ещё эта компания уже 12 лет занимается установкой рольставен и жалюзи. Вам помогут с выбором модели и качественно установят выбранный вариант.

Также в «Александр Д плюс» можно заказать отделку и ремонт балкона.

При выборе новых пластиковых окон, помните о важном правиле: если вам предлагают окно существенно дешевле, чем у других компаний — очень вероятно, что это китайская подделка, которая долго не прослужит, и будет часто ломаться. Выбирайте в первую очередь качество! Это сэкономит ваши деньги и нервы.

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*Условия предложения уточняйте у менеджера.

Возможна рассрочка платежа.

«Александр Д плюс»

8 (4872) 79-49-29, 8 (930) 791-49-29

БалкСтрой

Компания «БалкСтрой» сделает ваш балкон новым, удобным, тёплым и большим. Уже шестой год эта компания профессионально занимается ремонтом и обустройством балконов в Туле.

Вам не придётся беспокоиться о качестве и уровне материалов и монтажа — всё будет сделано максимально долговечно и красиво.

Современные технологии и техническое оснащение, наработанные с годами, а также опытные специалисты-монтажники - гарантия того, что установка конструкций будет качественной, и балкон долго прослужит.

Ваш балкон отделают и утеплят с использованием только экологически чистых и

качественных материалов.

Компания «БалкСтрой» предлагает следующие услуги:

Ремонт балкона или лоджии.

Остекление балкона или лоджии с нуля.

Внутренняя и наружная отделка балкона.

Увеличение полезной площади лоджии или балконов за счет выноса несущей плиты.

Усиление балконной плиты.

Электромонтажные работы на балконах.

Комплексная изоляция и утепление балкона.

Инженерные работы.

Благоустройство интерьера балкона (изготовление встроенной мебели, различных функциональных элементов и предметов декора).

Закажите в «БалкСтрой» капитальный ремонт балкона «под ключ»!

Кроме застекления и обшивки в услугу может входить (по необходимости и желанию):

Установка защитного козырька на балконе;

Увеличение жилой площади за счёт рабочей площади;

Изготовление и монтаж кованых защитных элементов;

Ремонт во французском стиле;

Работы «с нуля».

В компании «БалкСтрой» можно заказать отделку балкона разного уровня: как эконом-варианта, так и премиум-класса.

Минимальная стоимость ремонта балкона — от 30 000 рублей!

«БалкСтрой»

Тула, улица Путейская, 11

8 (4872) 58-14-00 , 8 (952) 187-60-44

балконы-в-туле.рф

Нивельпласт

Выбирая окна, доверяйте профессионалам, которые работают давно.

Производственно-коммерческая фирма «Нивельпласт» работает в Туле уже более 20 лет. Это одна из самых опытных компаний в нашем городе, которая благодаря огромному опыту и знаниям заняла лидирующие позиции на рынке пластиковых окон и дверей.

Окна в «Нивельпласт» делают только из сертифицированных комплектующих, изготовленных на импортном современном заводском оборудовании в Туле. Каждое изделие обязательно проходит тщательную многоэтапную проверку, а все сотрудники компании перед началом работы проходят обучение.

Оцените преимущества компании «Нивельпласт»:

богатый опыт работы,

собственное производство,

качественная и сертифицированная продукция,

грамотная консультация,

профессиональный замер и монтаж,

специальные предложения,

сервис и гарантии.

Окна в компании «Нивельпласт» изготавливают из профилей Aluplast и KRAUSS.

Aluplast IDEAL-2000 — окна для вашего уюта. Современные окна должны не только прекрасно выглядеть и быть прозрачными, они также должны соответствовать самым строгим требованиям строителей и индивидуальным пожеланиям заказчика.

Оконные системы фирмы Aluplast полностью отвечают этим запросам благодаря своему техническому совершенству. Не хотите идти на компромисс в технической стороне качества окон? Система IDEAL 2000 будет идеальной для вас!

Aluplast IDEAL-4000 — изысканный вкус и качество. Окна должны быть красивыми, придавать помещению лёгкость, уют и изящество, а ещё они должны защищать от самых суровых климатических погодных условий. Для окон Aluplast не страшны ни жара пустынь, ни лютый холод Арктики. По результатам исследования государственного Испытательного центра РФ, долговечность профилей Aluplast в условиях северной строительно-климатической зоны составляет более 50 лет эксплуатации.

Закажите эти окна и оцените превосходные технические характеристики, 5-камерное исполнение и 70 мм монтажную ширину, которая гарантируют прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Окна oт фирмы Aluplast соединяют в себе самые новейшие достижения в сфере оконных технологий. Практические результаты установки окон в суровых климатических зонах доказывают это уже в течение последних шести лет.

Aluplast Klassik — классические профили, соответствующие строгим немецким стандартам тепло- и энергосбережения. Одни из признанных лидеров своего сегмента рынка. Эта система говорит за себя без лишних слов не только своей оптимальной функциональностью, но и вариантами исполнения в различных видах дизайна.

ПВХ-профиль KRAUSS — сочетание демократичных цен и качества европейского уровня. Этот профиль обладает хорошими техническими характеристиками, что подтверждается многочисленными положительными отзывами от клиентов. Кроме того, пластиковые окна KRAUSS прекрасно подходят для климатических условий в России.

Пластиковые окна из профиля KRAUSS благодаря своему привлекательному и современному внешнему виду, подходят к интерьерам различных стилей и помещениям любого назначения.

«Нивельпласт» использует в своих окнах новейшую фурнитуру системы activPilot и proPilot от фирмы Winkhaus.

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Кроме окон в компании «Нивельпласт» можно выбрать для своих окон жалюзи из разнообразных материалов и богатой палитры цветов: рулонные, вертикальные, горизонтальные.

А ещё эта компания занимается продажей и установкой секционных ворот.

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