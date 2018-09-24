Коллегия адвокатов № 11 Тулы: Почему надо чаще обращаться к адвокату?

Сообщения о мошенниках и бессовестных продавцах, наглых соседях и хитрых должниках – сегодня не редкость и меньше их не становится. Myslo узнал, как защитить себя и не попасться на уловки злоумышленников.

Взяли деньги, а окна не установили, под видом лечения продали БАДы, навязали установку счетчиков, испортили при ремонте машину и отказались компенсировать ущерб… Подобных историй масса. Но ни одной бы не случилось, если бы все мы своевременно обращались за консультацией к адвокатам.

В редакцию обращается очень много людей, и у большинства рассказ начинается со слов: «Я не знал… » Это не укор в чей-то адрес, это констатация факта: если не все, то многие, признавая в сущности свою юридическую безграмотность, подписывают, не глядя, договоры на оказание услуг или приобретение товара и только после, когда уже выясняются не самые приятные «сюрпризы», отправляются за помощью к специалисту.

– Можно провести аналогию со своевременным визитом к врачу. Любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Но даже, если болезнь уже заявила о себе, то важно обратиться к медикам как можно раньше. С юридической помощью то же самое, – говорит адвокат Коллегии адвокатов №11 города Тулы Тульской области Александр Матвеев.

В России, в отличие от многих стран, не принято пользоваться услугами юристов при заключении любых сделок. А между тем, при покупке, например, квартиры или оформлении кредита квалифицированный специалист сможет проверить предлагаемый к подписанию договор на соответствие законодательству и «перевести на человеческий язык» – разъяснить все его условия.

Александр Матвеев – Нормальная практика – привлекать профессионального юриста в таких вопросах. Это позволит в дальнейшем избежать различных проблем. Это абсолютно нормально и по стоимости в разы дешевле, чем возможные финансовые потери, – поясняет Александр Матвеев. – Далеко не каждый житель Тульской области обладает знаниями в области юриспруденции. Поэтому хотя бы консультироваться с адвокатом, который расскажет вам, на какие моменты в договоре нужно обратить особое внимание, какие вопросы задать, просто необходимо.

Но даже юрист не знает абсолютно все законы и особенности правоприменительной практики каждого из них. И это тоже нормально и даже правильно: у каждого адвоката есть сфера, на которой он специализируется.

Быть специалистом во всех областях права сразу достаточно тяжело и даже невозможно.

В Коллегии адвокатов № 11 состоят:

председатель Коллегии адвокатов – адвокат Юрий Вячеславович Князев

адвокат Александр Васильевич Матвеев

адвокат Сергей Борисович Морозов

В основном адвокаты данной Коллегии специализируются на уголовных делах любой категории сложности.

Помимо часто встречающихся уголовных дел о кражах, грабежах, разбоях, причинении телесных повреждений разной тяжести, хранении и сбыте наркотиков, подделке документов адвокаты нашей Коллегии занимаются делами повышенной сложности об убийстве, преступлениях в сфере экономической деятельности, должностных преступлений, в отношении медицинских работников, контрабанды.

Помимо уголовных дел адвокаты Коллегии адвокатов № 11 города Тулы Тульской области осуществляют устные и письменные консультации, сопровождают доверителя на сделках, представляют интересы в суде как физических, так и юридических лиц, занимаются широким кругом гражданских дел, в число которых входят: дела, связанные с правами на землю, дела о признании права собственности, о признании сделок (договоров) недействительными, о взыскании задолженности по договорам, компенсации морального вреда, жилищные споры, в том числе споры с управляющими компаниями, дела о наследстве, трудовые споры, дела о причинении ущерба при ДТП, связанные с семейными правоотношениями.

Адвокаты нашей Коллегии успешно оспаривали в судах брачные договоры, сделки с недвижимостью, возвращали через суд жильё пострадавшим от рук «чёрных» риелторов собственникам, среди которых и лица из малозащищённых групп населения.

Также Коллегия адвокатов № 11 сотрудничает с профильными юристами и адвокатами, к которым переадресовывают граждан в случае необходимости:

Тимур Карнаухов

Александр Юшков

Тимур Карнаухов специализируется на семейных делах, особенно по алиментам, защитой прав в исполнительном производстве, осуществляемом службой судебных приставов, трудовых и земельных делах.

Александр Юшков является арбитражным управляющим по делам о банкротстве физических и юридических лиц, имеет опыт ведения дел по экономическим спорам в арбитражных судах, а также в судах общей юрисдикции по делам о взыскании задолженности.

Такая практика просто необходима в случаях, когда доверителю необходима помощь в разных отраслях права, обеспечение которой не всегда возможно силами одного адвоката. Именно так Коллегией адвокатов через личные действия и через сотрудничество с указанными юристами достигается оказание обратившимся доверителям юридической помощи в максимальном объёме. Главный принцип деятельности Коллегии состоит в том, чтобы каждому обратившемуся была оказана грамотная и своевременная, а главное, качественная юридическая помощь.

– Только важно помнить: если законными средствами из сложившейся жизненной ситуации выйти невозможно, то проблему решить нельзя. Но! Адвокат или практикующий юрист в этом случае сможет минимизировать негативные последствия возникшей жизненной ситуации, – добавляет Сергей Морозов. – Как и в ситуации с лечением, тут очень важна своевременность: чем дольше человек пытается решить вопрос своими силами, не будучи при этом юридически подкованным, тем сложнее потом будет решить его проблему профессионалам. К примеру, возник какой-то гражданский спор или возбуждено уголовное дело. Тут же начинают оформляться самые различные документы, протоколы осмотра, допросы… Иногда даже одно сказанное в сердцах слово может кардинально изменить судьбу человека. Тем более, что человек, даже просто попавший к следователю на допрос, пусть и в качестве свидетеля, сильно волнуется, может не знать, как сформулировать свои мысли, на что необходимо сделать акцент, как проследить, чтобы в протоколе всё было отражено верно и без двусмысленностей, особенно, если на него наседают, чтобы быстрее подписал. Что уж говорить о том, кого в чём-то подозревают. Зачем рисковать и самонадеянно пытаться решить проблему, загоняя себя в тупик, из которого выбраться порой невозможно? Гораздо надежнее, если сразу вы доверяете решать вашу проблему специалисту, знающему все нюансы процесса. Он подскажет, как правильно себя вести в той или иной ситуации, аккуратно расставит акценты, проследит за соблюдением ваших прав.

Коллегия адвокатов № 11 в Туле далеко не единственная. Но как выбрать хорошего и квалифицированного адвоката? Однозначно ответить нельзя, но есть ряд критериев, на которые обязательно надо обращать внимание:

– Отзывы в интернете: не всегда (их может и не быть), но это самый простой и в то же время информативный способ узнать о качестве предыдущей работы адвоката.

– Сарафанное радио: отзывы пишут далеко не все, поэтому если возникла необходимость обратиться к юристу, то первым делом стоит поспрашивать у знакомых и друзей. Обращаться нужно только к проверенным специалистам.

- Личная встреча с адвокатом позволяет понять, насколько вы друг друга понимаете. Это очень весомый пункт, потому что в ряде случаев предстоит проводить достаточно много времени вместе, поэтому человеческий фактор тоже важен. Слаженность, взаимодоверие между доверителем и адвокатом – САМЫЙ важный компонент при оказании юридической помощи.

При личной встрече лучше сразу узнать у адвоката, в каких процессах он участвовал, на каких делах специализируется. Если адвокат называет себя специалистом в том или ином правовом поле, то он обязательно должен иметь по ней судебную практику, иначе это просто теоретик. Если вы пришли на приём к адвокату, а он не может внятно ответить на этот вопрос, то лучше откажитесь от дальнейшего общения с ним.

Если ваше дело сложное, то лучше потратить время и посетить нескольких адвокатов и проконсультироваться у разных специалистов. Это даст возможность понять пути решения проблемы, а заодно сравнить в реальности компетенцию адвокатов.

Адвокаты Коллегии имеют богатый опыт судебных и досудебных разбирательств. Мы стараемся оказать помощь «под ключ»: составили претензию, составили иск, провели судебный процесс, добились удовлетворения исковых требований, получили исполнительный лист, а дальше мы обращаемся к нашим партнёрам, которые компетентны в исполнительных производствах. Если люди приходят с банкротством, то мы переадресуем их на профессионального арбитражного управляющего, который досконально знает именно эту сферу. Всю информацию о судебной практике мы размещаем на сайте, либо в соцсетях, с которой может ознакомиться любой пользователь сети Интернет.

РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ ОБ АДВОКАТАХ

Миф № 1: Если вы не виновны, адвокат вам не понадобится.

Очень тяжело, не обладая юридическими знаниями да еще в одиночку, доказывать обстоятельства произошедших событий. Иногда даже незначительное смещение акцентов при разбирательстве по делу может изменить судьбу человека. Адвокат же проследит за тем, чтобы процесс сбора доказательств прошёл в рамках закона и не нарушил ваших прав. В ряде случаев адвокат – это единственное лицо, которое может легитимно находиться рядом с вами на тех или иных процессуальных мероприятиях и вовремя помогать вам.

Миф № 2: Если пришли с адвокатом, значит, есть что скрывать.

Как бы зачастую с некоторой долей негативности ни относились к появлению адвоката юридические, физические лица, различные ведомства или правоохранительные органы, важно понимать: адвокат – это человек, знающий законы, это ВАШ советник, который убережёт от необдуманных действий и поступков и минимизирует последствия, даже если есть основания для привлечения доверителя к ответственности.

Миф № 3: Адвокат поможет избежать наказания.

Это глубокое заблуждение. Если лицо виновно, то подлежит справедливой ответственности, иначе его безнаказанность негативно скажется для других членов нашего общества. Адвокат действует исключительно в рамках закона и несёт ответственность за свои действия гораздо большую, чем юристы, не обладающие статусом адвоката. Ни один уважающий себя адвокат не даст гарантии, что дело с его участием будет заведомо выигрышным. Такими обещаниями часто грешат юристы, но в отличие от адвокатов, их нельзя привлечь к ответственности. Адвокат таких вольностей себе позволить не может - за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих адвокатскую деятельность, совет адвокатской палаты вправе даже прекратить статус адвоката.

Миф № 4: Только состоятельные люди могут позволить себе личного адвоката.

В первую очередь, стоимость работы адвоката зависит не от состоятельности доверителя, а от сложности дела, от расстояния и иных факторов. В Коллегии адвокатов №11, например, размер гонорара за участие в уголовных делах зависит от тяжести преступного деяния, от количества эпизодов, в которых подозревается или обвиняется подзащитный, и т.д. Обычная же консультация без детального изучения материалов дела стоит всего 1000 рублей. К тому же обратившись к адвокату Коллегии адвокатов № 11 можно, при необходимости, получить консультацию бесплатно, при наличии указанных в законе оснований.

Миф № 5: Помощь адвоката – деньги на ветер.

Если вина человека по уголовному делу очевидна, то ни один адвокат не поможет избежать ему ответственности, если, конечно, доказательства не собраны таким безобразным образом, что их следует все признавать недопустимыми и сторона обвинения сама не откажется от обвинения, что в настоящее время почти невозможно. Адвокат сделает все, чтобы последствия уголовного преследования для доверителя были наименьшими.

Обращение к адвокату за защитой нарушенных гражданских прав позволит взыскать компенсацию вознаграждения адвоката с проигравшей суд стороны.

Если же речь идёт о заключении каких-либо договоров, то присутствие адвоката – это гарант юридической чистоты сделки, своего рода страховка от возможных неприятностей.

Миф № 6: Адвокат в возрасте более опытный.

Опыт адвоката показывает количество дел, в которых он принимал участие. Возраст же здесь ни на что не влияет. Адвокатом можно стать в любом возрасте, при наличии установленных законом условий и требований. Поэтому может случиться так, что 25-летний молодой человек окажется более профессиональным, чем 50-летний, и наоборот. Самое главное, чтобы адвокат был современным, то есть мобильным, постоянно обучался и повышал свой профессиональный уровень, постоянно следил за изменениями в законодательстве и использовал в своей деятельности достижения технического прогресса.

В свою очередь, обращаем ваше внимание на то, что адвокаты Коллегии адвокатов № 11 мобильны в любое время суток, обладая высокой работоспособностью в любое время суток и личными автомобилями, постоянно находятся на связи со своими доверителями даже в отпуске, готовы принимать и отправлять информацию с использованием самых современных компьютерных технологий, всегда помогают друг другу, никогда не бросая доверителя в трудной ситуации.

Адрес Коллегии адвокатов № 11 г.Тулы Тульской области: 300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 69, 2 этаж.

Телефоны адвокатов для предварительной записи на приём:

+7 (906) 620-46-54 Матвеев Александр Васильевич vadvokatule@mail.ru

+ 7 (920) 275-50-86 Князев Юрий Вячеславович Knyazev_advokat@mail.ru

+7 (963) 226-27-96 Морозов Сергей Борисович sbm77@mail.ru