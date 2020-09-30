Глава «Городских проектов» в Туле: о проблемах города, творчестве и Казанской набережной

Автор – Полина Салькова, фото из архива героя публикации.

«Мы — некоммерческая организация, которая привлекает внимание к городским темам для формирования общественного запроса на удобные города и высокое качество жизни. Мы любим и знаем города. И видим, что в России с городами ситуация очень плохая. Эту ситуацию мы хотим изменить. Мы хотим, чтобы города вновь повернулись лицом к человеку», – пишет о себе Фонд на официальном сайте.

Mы беседуем с туляком Александром Шишкиным, который в июле стал врио руководителя тульского отделения проекта.

– Как Вы узнали об организации «Городские проекты»?

– Основателями проекта являются Илья Варламов и Максим Кац, за деятельностью первого я слежу около шести лет. И когда «Городские проекты» распространялись по регионам, это был февраль-март текущего года, я увидел ссылку, перешел на сайт, зарегистрировался и попал в тульский чат городских проектов.

Помимо этого мы с помощницей ведем свой небольшой бложик Urban By Tram. Я бы хотел его развивать, чтобы с двух ресурсов, разными языками, продвигать все эти идеи в массы.

– Почему важно интересоваться урбанистикой?

– Тут нужно понимать, что такое урбанистика. Это наука о городской среде. Все мы хотим жить в хорошем комфортном городе, чтобы у нас была красивая архитектура, наши дороги были безопасными для жителей, а транспорт – удобным. Нужно не интересоваться урбанистикой, а понимать концепцию современного хорошего города.

Десять лет назад никто ничем не интересовался. И можно было создавать, откровенно говоря, плохие общественные пространства, ничего не делать с общественным транспортом, и всем было хорошо, потому что жители не знали, что может быть по-другому. Люди, которые занимаются урбанистикой, доносят это другим, и появляется мысль: «Ага! Значит можно по-другому! Оказывается, можно, лучше!» Потом создается запрос, и уже он аккумулирует проекты.

– Как Вы стали главой тульского отделения?

– Когда я попал в чат в феврале, мы ничего не могли сделать, по понятным причинам. В июне была первая попытка выборов — она не состоялась, а в июле прошла вторая, где определенные требования прошел только я. Меня назначили временно исполняющим главой отделения «Городские проекты» в Туле до полноценных выборов.

– А как попасть в вашу команду?

– Первое — можно написать мне [контакты в конце статьи – прим. ред.]. Далее на сайте «Городские проекты» нужно пройти регистрацию, выбрать город, где, указав телеграм, можно автоматически попасть в наш рабочий чат. Или подписаться на нашу группу.

Сейчас в чате городских проектов находится 120 человек. На сайте указано, что к нам присоединились 240, то есть осталось где-то 100 человек «потеряшек», которые, видимо, нашли телеграм-канал или выход на него.

– Есть ли какое-то распределение в команде?

– Сейчас это в процессе. Важно структурировать работу организации. На данный момент рабочая группа — это человек 20-30, у нас есть люди, которые пишут статьи, есть те, кто часто гуляет по городу, мониторят проблемы и отправляют нам.

– А что требуется от человека, желающего попасть в команду «Городских проектов»?

– Просто желание изменить город к лучшему, этого достаточно. Если ты поверхностно знаешь, что такое городская среда, тебе объяснят. Если ты эксперт в этом — отлично. Можно быть архитектором, строителем, рабочим на заводе, гаишником, водителем троллейбуса — это всё не важно. Главное, чтобы у тебя было желание поменять город и понимание, что какое-то свое личное время придется отдавать этой деятельности.

Но не обязательно вступать в организацию, чтобы помогать городу.

Мы готовы принимать сообщения о проблемах ото всех. Можно отправлять всё лично мне, также в сообществе в скором времени будут сделаны конкретные разделы, чтобы было понятно, куда можно написать.

– Какие цели преследует проект в Туле?

– Я прекрасно понимаю, что «Городские проекты» — это не решающий фактор, не конечное звено. Но хочется, чтобы появлялись хорошие предложения, идеи по улучшению города. А конечная цель – чтобы Тула стала современным и максимально комфортным для жителей и гостей Тулы, чтобы люди со всей России, а может быть, и Европы говорили о нашем городе.

Если говорить об общей идее «Городских проектов» как о целостной организации, а не только как тульского отделения, то цель — сделать города России комфортными для жизни.

– Какие самые главные проблемы Тулы?

– Общественный транспорт. То, что есть сейчас, можно назвать общественным транспортом только с натяжкой. Множество маршруток, которые заполонили город, являются одним из ключевых факторов возникновения пробок. У них низкая провозная способность и не лучшее влияние на экологию. При этом у нас есть хорошая трамвайная схема с плохой трамвайной инфраструктурой, сомнительные троллейбусы и автобусы. Транспорт в городе в плохом состоянии, так как им долго не занимались.

Также в городе происходит какая-то вакханалия с озеленением — варварство с деревьями, кустарниками.

Улица Советская еще лет пять назад была зеленой, сейчас там даже нет намека на это, всё залили асфальтом и заложили плиткой. Если вы спилили все деревья под предлогом их болезни, тогда посадите новые.

Улично-дорожная сеть. Первое — сомнительно настроенные светофоры. Есть исследование 90-х годов о том, что пешеход психологически готов ждать зеленый сигнал светофора не более 40 секунд, потом он правила нарушает. У нас на некоторых улицах и нужно-то перейти метра три, а стоять в текущей настройке светофора приходится 90 секунд. Это никуда не годится! Второе — заборчики, они портят облик города и никого не защищают, то есть это деньги, потраченные впустую.

Также многие наши улицы являются взлетно-посадочными полосами, на них можно гонять.

Есть такая программа Vision Zero, суть ее в том, чтобы в городе на дорогах люди не умирали вообще. Рычаги — это ограничение скорости на ряде улиц до 50 км/ч, на центральных улицах – до 30 км/ч. Но нужно понимать, что человек может ошибаться, не замечать, как он едет. Ограничивать скорость нужно не камерами и знаками, а физическим воздействием на дорогу: где-то ее сужать, где-то создавать искусственную дорожную неровность.

Велоинфраструктура. А точнее, ее отсутствие. В городе из-за пандемии вырос спрос на велоинфраструктуру, кто-то пользуется шерингом, но им негде пользоваться. На ряде улиц у нас есть раздолбленная плитка, непонятные ступеньки там, где они не нужны. Те велополосы, которые существуют на Красноармейском проспекте, на улице Фрунзе, сделаны для галочки.

– А что вы уже сделали?

– С начала работы проекта в Туле прошла только пара месяцев, за это время мало что можно успеть сделать. Есть семь направлений деятельности, одно из них — это общественное пространство из паллет, в том месте, где оно напрашивается, также мы хотим, грубо говоря, разукрасить телекоммуникационные шкафы. И пять исследовательских направлений, связанных как раз с велоинфраструктурой, улично-дорожной сетью и трамвайной инфраструктурой. Каждое из этих направлений в разной степени готовности, что-то ближе к финалу, что-то еще в зародыше, что-то – на середине пути.

Также на встрече с Ириной Кузовенковой, заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры города Тулы, помимо обсуждения проектов и работы над ними мы вручили книгу «100 советов мэру».

– Как проходит работа по решению проблем?

– Для примера приведем велоинфраструктуру. В нашу первую встречу мы решили выбрать три направления, над которыми будем работать. Накидали кучу идей, создали опрос, проголосовали, выбрали наиболее интересные нам вещи. Определились с проблемой, затем подумали, чего мы хотим добиться, что есть сейчас и как мы этого можем достичь. Сейчас кататься в городе можно, но это всё некомфортно.

Первое, даже не для велоифрастуктуры, а для всех пешеходов, — это сделать все съезды во дворы одного уровня. Как у нас сейчас? Бордюр, заезд во двор, бордюр — никакого съезда или подъема нет. В идеале, нужно сделать всё одного уровня, чтобы машина наезжала, как на лежачий полицейский, водитель понимал, что это территория пешеходов, срабатывала психология: «Ага, нужно сбавить скорость». Далее мы проанализировали, где самые большие потоки людей, на что у них спрос и куда-откуда они едут. Людям же не надо массово ехать в Скуратово или в Горелки, у них есть потребность ехать в центр. А как они едут, через какие маршруты? То есть мы проработали, где это нужно больше всего, прикинули, что лучше сделать, – велополосу или велодорожку. И вот скоро выпустим наше исследование.

Дмитрию Вячеславовичу Миляеву мы предложили использовать опыт наших коллег из Иркутска. Отделение «Городских проектов» смогло добиться изменений, были внесены правки в техзадание при реконструкции улиц, и теперь в городе есть велодорожка.

– А с коммерческими компаниями вы сотрудничаете?

– Да, я настраивал связи с различными организациями, связанными с продажей строительных материалов, дизайном и архитектурой, со сферой питания, а также со многими организациями неравнодушных граждан. Ну и у нас есть определенный коннект с «белым домом», что-то мы можем друг другу транслировать.

– Вашей работе кто-то пытался мешать?

– Пока препятствование заключается только в большой бюрократической машине.

Нужно пройти девять кругов ада, чтобы тебя услышали.

Очень хотелось бы, чтобы всё было проще. Нужно готовиться к худшему варианту развития событий в плане времени на реализацию тех или иных проектов.

– Что лично для Вас значит участие в «Городских проектах»?

– Возможность влиять на судьбу города, чтобы он развивался в положительном ключе. Также определенный опыт, знания, куча прекрасных людей и работа на будущее. Я планирую связать свою жизнь с подобной деятельностью.

Где-то в 2014−2015 гг. в городе в очередной раз хотели убрать трамваи. А кто-то из медийных личностей, по-моему, это и был как раз Илья Варламов, высказался в их защиту. Сделал по этому поводу пост, расписал, что это современный транспорт, но в Туле он в ужасном состоянии. Потом я подсел на его блог, начал больше узнавать, читать специальную литературу, слушать лекции, повышать свою компетенцию.

До этого я мог идти по улице и не обращать внимания на то, что все тротуары разбиты и насколько это плохо. Я не умел смотреть на город другим взглядом. А так всё началось с трамваев.

– А как простому горожанину можно начать «смотреть на город другим взглядом»?

– Первое — начать читать Илью Варламова, потому что он наиболее популярный и пишет максимально доступным и простым языком. После этого человек сможет понимать, что в городе есть проблемы, которые нужно решать. Периодически у него есть материалы о том, как конкретно справляться с определенными вещами.

Второе — присоединиться к нам, написать о какой-то проблеме. Но нужно понимать, что мы занимаемся городской средой, а не текущей крышей или прохудившейся трубой. Предположим, у вас запаркованный двор — это наша компетенция. У вас выпало окно в доме — это не наша компетенция.

– Какие общественные пространства в Туле лучшие?

– Тут всё будет банально. Но начать стоит с того, в чем заключается успех общественного пространства. Всё зависит от ряда факторов. Нужно понимать, что общественное пространство в первую очередь общественное, то есть в нем будут находиться дети, подростки, люди среднего возраста, пенсионеры. Здесь должны быть места для мам с детьми, влюбленных парочек, компаний друзей. Где-то должна быть зона тишины, кому-то нужна горочка покататься, а кому-то – песочница.

Если всё это учесть, то общественное пространство станет удобным для всех.

Что произошло с Казанской набережной? По сути, учли всё. Есть и тихие закоулочки, места, где открытое солнце и можно позагорать, есть места, где тень, детские площадки для всех возрастов. При этом всё не из серии «что-то сделали, и я этим доволен», а я объективно понимаю, что это одна из лучших набережных во всей России.

Еще одно общественное пространство, которое мне нравится, — это сквер автовокзала.

Тут я себе противоречу тем, что здесь нет всех факторов, которые стоит учитывать, но нужно понимать, что это сквер. Там есть классная доминанта — амфитеатр, где еще и находится бизнес. Место очень сильно оживилось, если раньше люди проходили на остановку, чтобы поскорее уехать, то сейчас там хороший газон, лавочки, есть где посидеть повыше и посмотреть на город. Просто и со вкусом.

– Какие решения по благоустройству придомовых пространств в Туле Вы считаете ужасными/хорошими? Почему?

– Сейчас у нас в городе есть программа по благоустройству дворов, придомовых территорий. Мягко говоря, программа не очень, потому что во всех дворах, что я видел, по отчетности всё звучит красиво, а на деле – нет. В первую очередь выпиливают все деревья, детские площадки, которые ставят, низкого качества. То есть мы можем посмотреть: на набережной — хорошая детская площадка, в Платоновском парке — неплохая, у нас во дворе — отвратительная, «вырвиглаз», пластиковая, несуразная.

Также у нас любят отдавать приоритет личному транспорту, вместо лавочки, беседки или даже мангала делают еще одно парковочное место. Еще есть такое понятие, как самодеятельность из покрышек, бутылок и т. д. В целом это может быть очень хорошо, бывает, что слепили непонятно из чего, а получилось действительно круто. Но это редкость. Скорее во дворе мы можем увидеть лебедей из покрышек, которые выглядят убого и страшно.

– Что должно поменяться в мировоззрении человека, чтобы он перестал считать уродливые серые коробки нормой?

– В Туле сейчас начали строить действительно интересные проекты — ЖК «Дома цвета кофе», ЖК «Кулик», ЖК на Октябрьской, «Современник». Концепция всех этих домов отличается от «Зеленстроя 2», Левобережного и Северной Мызы, всё это типовые коробки, а тут появилась хоть какая-то доля архитектуры. Также у них концепция закрытого двора, со сквером, вход в один уровень с дорогой, то есть не нужно карабкаться по ступенькам в подъезд. Ряд проектов формирует отдельный квартал. Это не свечка посреди поля, а как с пятиэтажками, которые стоят плотно друг к другу. Посмотреть на «Зеленстрой 2» — от дома до дома километр и вокруг парковка, как в пустыне.

Когда в городе будет больше таких современных проектов, люди скажут: «Оказывается, мир не заканчивается панельной девятиэтажкой. Оказывается, есть великое множество интересного в современной архитектуре». Тогда человек поймет, что бытие его может быть совершенно другим, может быть прекрасным.

Досье Myslo

Шишкин Александр Сергеевич

Родился 28 апреля 1999 года.

Студент 3-го курса Тульского государственного университета, направление — реклама и связи с общественностью.

Домашние животные: кот Василий.

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