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Туляки выбрали три лучших гостиницы

Туляки выбрали три лучших гостиницы

Итоги народного голосования на Myslo.

С 14 ноября по 14 декабря мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие гостиницы в Туле. Теперь мы знаем, где туляки посоветуют остановиться гостям нашего города.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 14 декабря, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов. Итоговый рейтинг отличается после вычета накруток. 

 

Победителем голосования стал отель SK Royal — он набрал 1321 голос!

 

Второе место и 977 голосов получила гостиница «София».

 

Третье место и 2654 голоса туляки отдали ресторанно-гостиничному комплексу «Сударъ».

 

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание отеля.

 

 

Гостиницы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг гостиниц Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 17:39 0
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