Как выбрать вкусные и полезные полуфабрикаты

По статистике, каждый житель нашей страны хотя бы пару раз в месяц ест полуфабрикаты. Большинство походов в магазин не обходятся без покупки пачки пельменей, котлет или вареников. С полуфабрикатами хозяйке живется спокойнее, в случае чего за полчаса можно приготовить обед на всю семью.

Однако многие хозяйки с подозрением относятся к таким деликатесам, и это напрасно. На полках некоторых магазинов можно найти качественные полуфабрикаты, которые по вкусу не уступают маминым кулинарным шедеврам, главное, выбрать продукты с умом.

На что стоит обратить внимание при покупке:

1. Мясо. Вкус всеми любимых пельмешек и котлет во многом зависит от качества мяса. Обратите внимание не продукцию ближайших к вам производителей. Такие фермы и хозяйства обычно ориентированы на местных потребителей и дорожат своей репутацией, поэтому выпускают на прилавки достойную продукцию. Если хотите выбрать натуральные котлеты, внимательно читайте состав продукта. Ингредиенты в нем указываются по убывающей. То что если на первом месте оказалась свинина, значит ее в продукте больше всего. В составе вас должна насторожить соя, которую иногда используют для увеличения массы. Кстати, производители нередко маскируют ее под названием «растительный белок».

2. Специи. Как правило, натуральные приправы перечисляются по отдельности. Например, соль, перец. лук, чеснок и т. д. Под обобщенным названием «специи» производители часто пытаются скрыть нежелательные для покупателей добавки — ароматизаторы и усилители вкуса.

3. Упаковка. Отдавайте предпочтение полуфабрикатам в прозрачных упаковках. Если котлеты или пельмени слиплись, значит их несколько раз размораживали, а возможно, вообще хранили без холодильника. Такой продукт может быть опасен для здоровья. Особенно стоит присмотреться к вареникам или пельменям, если они деформированы, то ты рискуешь за обедом есть начинку и тесто по отдельности.

Ну и, конечно, не гонитесь за дешевыми полуфабрикатами. Вы платите не только за качественные ингредиенты, но и за работу поваров, поэтому хороший продукт не может стоить дешево.

Племенное хозяйство «Лазаревское» — отличный пример того, что полуфабрикаты могут быть вкусными и полезными. В хозяйстве действует принцип «от поля до прилавка», т.е. производитель осуществляет всю линейку производства самостоятельно — от выращивания кормов и производства мяса до его последующей переработки.

На более чем 20 тыс. гектаров выращивается продовольственная пшеница, овес, ячмень, горох, кукуруза, рапс, подсолнечник и картофель, которые потом идут на корм животным. Свиней и коров не кормят пестицидами и нитратами, только натуральной и полезной пищей. Все полуфабрикаты в ПХ «Лазаревское» готовятся здесь же на производстве.

Специалисты не используют никаких ингредиентов со стороны, только то, что производится в хозяйстве, поэтому и получается так вкусно!

В ассортименте племенного хозяйства «Лазаревское» вас ждет большой выбор полуфабрикатов.

Биточки «Аппетитные», котлеты «Домашние» и «Особые» оценят любители домашней еды. А «Классический» люля-кебаб и шницель «Аппетитный» разнообразят меню семейных ужинов.

Пельмешки «Лазаревские» навсегда убедят вас в том, что полуфабрикаты могут быть вкусными. Пельмени приготовлены из натурального экологически чистого мяса без примесей и искусственных добавок, поэтому их вкус и аромат вы запомните надолго.

В «Лазаревской лавке» можно полакомиться также и вкусными варениками с творогом или картофелем. Блюдо готовится по старинным рецептам без консервантов и улучшителей вкуса. А со сметаной от «Лазаревского» вообще объедение!