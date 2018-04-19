Барбершоп Borodach — территория настоящих мужчин!

Почему мужчины ходят в барбершоп? Потому что это мужской клуб с крутыми мастерами-барберами и с особой атмосферой, в которой они чувствуют себя «в своей тарелке».

Ухоженная внешность для мужчины — ключ от всех дверей: такие мужчины всегда нравятся женщинам, они быстрее добиваются успеха в работе, бизнесе и многих других сферах. Чтобы быть стильным и ухоженным, достаточно прийти в барбершоп — мужской клуб, где любого мужчину подстригут правильно.

Барбершопы — не какое-то новомодное изобретение: они появились в Европе еще в XIX веке, и современные заведения воплощают многие из тех давних и славных традиций, которые уже не одно десятилетие привлекают сюда мужчин всех возрастов и профессий.

В барбершопе работают только мужчины: так исторически сложилось. Со времен основания таких мужских салонов считалось, что стричь и брить мужчин — это дело «дровосеков с бородой».

Мужская стрижка — это настолько тонко и многогранно, что искусству быть барбером приходится постоянно и серьезно учиться.

Например, профессионалы барбершопа Borodach постоянно проходят обучение и повышение квалификации в столичной академии и знают всё о самых актуальных на сегодняшний день техниках.

Для барбера мужская стрижка и уход за бородой — единственная и любимая специальность, которой он долго учится и посвящает ей годы жизни. Например, барбер Бакир Миран из барбершопа Borodach стрижет мужчин уже 17 лет. Он начинал свою карьеру в Европе, а теперь покорил Тулу, став здесь одним из самых востребованных барберов.

Барбер изучает техники мужских стрижек, знает, что такое фейды и как подстричь вас модно и индивидуально.

Он как художник, который рисует на человеке: видит ваши особенности и знает, что подойдет лично вам.

Он знает структуру мужских волос и гарантирует высокое качество стрижки, ради которого столько мужчин и ходят в барбершопы.

Барберы работают с любыми мужскими волосами. С детскими, которые пока еще нежны и тонки, и нужно знать, как их правильно подстричь, чтобы юный клиент и через неделю-две после стрижки выглядел аккуратно.

Барбер знает тонкости работы с волосами восточного типа, жесткими, непослушными. На них сложно сделать плавные переходы, но барбер этим искусством владеет в совершенстве.

Не важно, нравится ли вам классическая стрижка или вы предпочитаете следовать последним трендам, любите ли быть гладко выбритым или носите бороду, — в барбершопе Borodach сделают всё как надо. Сделают качественно: работа проводится очень тщательно, щепетильно, мастер буквально обрабатывает каждый сантиметр лица, головы, шеи и затылка.

Барбершоп — это особый стиль заведения: брутальный декор, аскетичная обстановка, некий «мужской дух». Например, в барбершопе Borodach гармоничное сочетание грубого дерева и спокойных приглушенных оттенков интерьера создают умиротворяющую, уникальную атмосферу мужского клуба.

Каждый барбер — начитанный и интересный собеседник, с которым, кроме прически и бороды, можно поговорить обо всем, что интересно, — футболе, девушках, деньгах.

Барбершоп — это и хорошая музыка, и даже игры, чтобы мужчины не скучали в ожидании своей очереди, и специальная мужская косметика. Так, Borodach выпускает свою линейку средств — шампуни для волос, гели, пасты и глины для укладки, масла для бороды, разработанные для мужской кожи и волос и с мужскими ароматами.

Borodach — это крутые барберы, знающие всё о последних тенденциях в мужской красоте, и приемлемые цены на услуги в сочетании с индивидуальным подходом к каждому и безупречным сервисом.

Это правильная атмосфера, которая по душе любому, даже самому искушенному гостю.

И помните, что ухоженному мужчине открыты все двери и дороги: поговорка «по одежке встречают» — старая истина, которая работает до сих пор.

Barbershop Borodach

Тула, Красноармейский пр., 32.

Тел. +7 (953) 958-33-55 .

tula.salonborodach.ru