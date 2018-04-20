Илья Гатикоев – адвокат, арбитр, налоговый консультант. Член Адвокатской палаты Москвы, Гильдии Российских Адвокатов, Королевского института арбитров Велико­британии и Литовской Арбитражной Ассоциации.

Конфликты и войны – основа существования человечества. Они проявляются во всем, с чем соприкасается человек, а уж тем более когда речь идет о «хороводах» вокруг «золотого тельца». И на самом деле в этом нет ничего плохого… Другой вопрос: каким образом эти конфликты разрешаются? К примеру, Женевские конвенции запрещают убивать на войне мирное население, поэтому мы говорим, что конфликт в форме войны – это часть нашей общественной жизни и по сути не является преступлением, но есть правила, по которым такой конфликт должен происходить.



Точно так же и во взаимоотношениях между людьми: любой гражданский спор, конечно, может быть разрешен на улице с привлечением «братков», но лучше привлечь адвоката и пойти в суд: в сущности, это то же самое, просто в определенной форме и по заранее установленным правилам.

Корпоративные конфликты – это область, которая год от года набирает обороты. Учредители компаний, конечные бенефициары компаний, генеральные директора и прочие товарищи воюют за активы компании, обманывают друг друга, придумывают схемы по уводу своих активов, а иногда и просто рейдерским способом захватывают чужие активы.



Новый виток корпоративных конфликтов появился примерно два года назад. Это связано с ужесточением надзора за финансовыми транзакциями со стороны налоговых органов и Банка России.

Вы спросите: а какая связь между корпоративными конфликтами и описанным выше ужесточением? Дело в том, что с ужесточением порядка в финансовом секторе в подвешенном состоянии оказались тысячи разного рода компаний, имеющих заблокированные расчетные счета с определенными денежными суммами на них, происхождение которых не совсем понятно. Никто не ведет подсчет этих денежных сумм, но, по моим предположениям, это сотни миллиардов рублей совершенно непонятных активов.



Такая ситуация не может оставаться без внимания рейдеров – это классика жанра – и тут начинаются корпоративные конфликты. Злоумышленники пытаются незаконным способом захватить компанию под свой контроль, в ход идут любые законные и незаконные способы. Конечный бенефициар компании пытается выстроить линию обороны и предпринимает контрмеры и так далее и тому подобное.



Какие юридические советы хотелось бы дать в этом случае?



Первое. Не думайте, что вы самый умный предприниматель и ваши полузаконные финансовые транзакции находятся вне поля зрения властей. Как только ваши активы будут заморожены под каким-либо предлогом, сразу появится целая очередь из рейдеров, желающих прихватить вашу компанию и объявить вам корпоративную войну.



Второе. В ежедневном режиме проводите мониторинг корпоративного состояния вашей компании: внесены ли какие-либо сведения о недостоверности, имеет ли место несанкционированная подача документов на внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ и прочее. И в случае обнаружения какого-либо риска реакция должна быть незамедлительной. К примеру, если в отношении вашей компании подано заявление о смене генерального директора, а вы таких поручений не давали, бегите в налоговый орган с возражениями о предстоящей регистрации.



Третье. Контролируйте передвижения и бытие своих директоров. Именно они, являясь подписантами всех юридически значимых документов, могут являться первой целью для рейдеров в корпоративных войнах. Внесите в устав положения, согласно которым любая сделка свыше определенной суммы должна согласовываться с учредителем или получать одобрение конечного бенефициара.



Ну и наконец самое главное: пригласите адвоката сопровождать вашу коммерческую деятельность. Это не так дорого, как кажется многим, зато надежность и безопасность бизнеса будет гарантирована.



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