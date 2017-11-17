Автосалон «Тулаавтосервис» представил новинки автопрома – LADA Vesta SW и LADA Vesta SW CROSS

Туляки пришли на презентацию целыми семьями, что неудивительно: «Тулаавтосервис» подготовил для гостей не только сами автомобили, но и настоящую праздничную программу — с музыкой, развлечениями и вкусным фуршетом.

С самыми маленькими гостями играла сказочная фея: малыши составляли картинки из паззлов, играли во «фруктовый баскетбол» и другие увлекательные игры.

Сюрпризом для всех стало появление фокусницы, которая поразила гостей ловкостью рук и вызвала у взрослых и детей море умиления, достав «из ниоткуда» настоящего живого кролика.

Дети и взрослые смогли попробовать свои силы в конкурсе рисунка и изобразить автомобиль своей мечты.

Авторы всех произведений получили приятные призы.

А главные подарки были еще впереди. При входе каждый получил специальный купон для участия в розыгрыше призов, который прошел в финале праздника. Призы были предоставлены партнерами мероприятия — Государственной страховой компанией «Югория», и ПАО «Совкомбанком».

Несколько счастливчиков смогли выиграть парковочные камеры и другие полезные электронные устройства для своего автомобиля.

Гости мероприятия смогли первыми в Туле пройти тест-драйв новых моделей. Поездки проводились по достаточно протяженному маршруту, чтобы участники смогли оценить машину на разных дорожных покрытиях.

На тест-драйв отправлялись семьями: взрослые ездили за рулем, дети оценивали пассажирское «пространство».

Все участники возвращались с тест-драйва с хорошими впечатлениями.

Обе новинки — Vesta SW и Vesta SW Cross — созданы для сложных климатических и дорожных условий, активного образа жизни и увлекательных путешествий.

Впервые на автомобилях отечественного производства есть подогрев задних сидений, а также полный подогрев лобового стекла.

Автомобили оборудованы камерой заднего вида, которая с помощью датчиков на колесах прорисовывает траекторию движения машины при повороте руля.

В обеих моделях увеличено пространство для пассажиров заднего ряда — расстояние от сиденья до потолка — и всё это для большего комфорта в длительных поездках.

Vesta SW и Vesta SW Cross созданы на основе одного кузова, но каждая из них обладает индивидуальным ярким характером и особыми преимуществами.

LADA Vesta SW — стильный и яркий автомобиль с большой вместительностью, проходимостью в сочетании с комфортом седана и хорошей организацией внутреннего пространства.

Не являясь кроссовером, Vesta SW тем не менее имеет внушительный дорожный просвет 178 мм: бамперам теперь не страшны высокие бордюры, да и за пределами асфальта можно чувствовать себя увереннее.

Внутри салона появились такие приятные опции, как центральный подлокотник со спрятанным внутри разъемом USB и 12-вольтовой розеткой.

Всех, кто рассматривал новую модель, впечатлил багажник: огромный, объемом 480 л, он при сложении спинки задних сидений увеличивается до 825 л.

Порядок обеспечивают дополнительный органайзер под полом, крючки для крепления сумок, сетка, а для удобства погрузки-разгрузки в багажнике предусмотрены подсветки с обеих сторон.

Двигатели Vesta SW 1,6 л мощностью 106 л. с. и 1,8 л 122 л.с. работают в паре как с механической, так и с роботизированной коробкой передач.

В базовой комплектацииLADA Vesta SW стоит 639 900 рублей.

LADA Vesta SW Cross — для тех, кто любит путешествовать и ищет комфортный и проходимый автомобиль с легкостью управления, свойственной седанам.

Основными отличиями этого автомобиля стали увеличенный клиренс до 203 мм, 17-е колесные диски, защитный обвес кузова, покатая спортивная форма крыши и двухцветная отделка салона с яркими оранжевыми элементами.

Чтобы дать водителю без ограничений эксплуатировать автомобиль в различных дорожных условиях, инженеры увеличили параметры стабилизатора поперечной устойчивости, усилили и сбалансировали настройки управляемости передней и задней подвески.

На нем комфортно ездить как по городским дорогам, так и там, где они заканчиваются — то есть вести активный образ жизни и путешествовать везде, где захочется.

Цена Vesta SW Cross — от 755 900 рублей.

Кстати, многие посетители презентации пришли на нее, уже зная о достоинствах новых моделей, и уже в ближайшее время собираются купить одну из новинок. Например, туляк Валерий приехал в автосалон с сыном Кириллом, который давно ждал появления LADA Vesta SW Cross:

- Автомобиль молодежный, спортивный, оригинальный. Сын специально ждал, когда выпустят именно эту модель, чтобы «пересесть» на нее с нынешнего авто.

Надежда, Андрей и Захар Соловьевы стали первыми, кому посчастливилось прокатиться на новой LADA Vesta SW Cross:

- У нас сейчас старенькая отечественная легковушка, хотим сменить ее на кроссовер: на море летом мечтаем съездить, на рыбалку в Астрахань, дача у нас в области, приходится ездить по бездорожью… Давно присматриваем себе более высокий и проходимый автомобиль с большим багажником. Смотрели иномарки, но у большинства цена — от миллиона, для нас это дороговато.

У LADA Vesta SW Cross цена гораздо демократичнее, поэтому сегодня и приехали на нее посмотреть. Хорошо, что получилось съездить на тест-драйв — теперь, скорее всего, на ней и остановимся.

Что впечатлило: машина бесшумная, высокая, отличная обзорность, хорошие тормоза. Мощная — на светофоре легко стартовали первыми. Легко рулится, большой дорожный просвет — можно смело съезжать с дороги. Сзади много места, сидеть удобно. Нам автомобиль очень понравился!

Дмитрий Костяновский и Татьяна Удина сейчас ездят на иномарке, но думают сменить ее на новую машину:

- На будущее хотелось бы автомобиль более просторный, и LADA Vesta SW Cross — один из вариантов, который мы рассматриваем. После тест-драйва остались очень приятные впечатления: комфортная, вместительная, и дизайн интересный, спортивный. Отечественная LADA уже не уступает качественному европейскому автомобилю!

LADA Vesta SW и Vesta SW Cross уже есть в продаже в автосалоне «Тулаавтосервис». Приезжайте посмотреть, пройти тест-драйв, подобрать свою модель и комплектацию на Рязанскую, 7!

Официальный дилерский центр LADA - автосалон «ТУЛАABТОСЕРВИС»

Тула. ул. Рязанская, 7

Тел. (4872) 33−70−46

tulaavtoservis.lada.ru