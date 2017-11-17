Гарик Сукачев: «Приятно быть именно народным!»

фото и видео Алексея Пирязева.

Долгожданный и единственный концерт Гарика Сукачёва и воссоединившейся «Бригады С» состоялся в Туле 16 ноября. Сказать, что это было мощно, не сказать ничего! Полтора часа пролетели, как одно мгновение, концерт прошел на одном дыхании.

Энергетика, лившаяся нескончаемым потоком со сцены, буквально накрыла зал. Усидеть под такие заводные и одновременно родные для многих ритмы Гарика Сукачева было очень сложно. После его слов: «Я вас призываю плясать, граждане!» зал взорвался, будто только и ждал разрешения потанцевать под «Месяц май» чумового Горыныча — так называют Сукачева друзья.

Особой атмосферности концерту добавляли простота и самобытность самого Гарика. Несмотря на статус и всенародную известность артиста, шикарное исполнение всех до единого, ощущалась родство всех тех, кто находился в зале.

– 8 декабря у меня пройдет большой концерт в Москве в Crocus City Hall. Будет громко и беспощадно. Но иногда хочется именно вот так, по-семейному сидеть и играть, — сказал Гарик Сукачев.

Гарик Сукачев начал свою музыкальную карьеру в 1977 году с группой «Закат Солнца вручную». В 1986 году он начал сотрудничать с Сергеем Галаниным, с которым они создали коллектив «Бригада С». Группа выпустила восемь студийных пластинок и распалась в 1994 году. В том же году музыкант собрал новую команду — группу «Неприкасаемые». Сольная карьера Гарика Сукачева началась в 1991 году, за это время харизматичный музыкант записал девять альбомов.

Помимо музыкальной карьеры, Сукачев также работает в кино и театре, играет, пишет сценарии и выступает в качестве режиссера. В 1992 году музыкант примерил на себя и роль телеведущего: вел программу «Беседка» на Первом канале.

При всем этом для Гарика очень важна именно народность его творчества:

– История действительно правдивая, я ее никак не приукрашиваю, — рассказал артист. — Едем на машине и слушаем по радиостанцию «Культура» программу «Рабочий полдень». Ее гостем была женщина-искусствовед, которая рассказывала о народном творчестве. Потом ее голос очень изменился, приобрел угрожающие нотки. И она произнесла: «Даже такие, с вашего позволения сказать, певцы как Сукачев, прикасаются к народному творчеству. Сейчас вы услышите народную песню в его исполнении». С одной стороны — это мощно, все-таки на канале «Культура» песни мои ставят, а с другой стороны приятно быть именно народным!

В Туле Сукачев исполнил такие хиты как «Скорый поезд придёт в шесть часов», «Ольга», «Белые дороги», «Песня вольного стрелка», «Напои меня водой» и многие другие.

Когда Гарик объявил о том, что пришло время расставаться, отзвучала последняя песня и артисты после поклона и слов благодарности ушли со сцены, зал не поверил: как же так? А «Моя бабушка курит трубку»? Спустя несколько минут под бурные овации музыканты вернулись и исполнили любимую всеми песню.

Говоря зрителям «до свидания», Гарик Сукачев образно вырвал сердце из груди и бросил в зрительный зал.

Глас народа: «Горыныч — это ходячая электростанция!»

Сергей Самохин – Много лет назад я первый раз был на концерте у Гарика в Москве, на стадионе «Крылья Советов». И хочу сказать, что ничего не изменилось. Все та же чумовая энергетика, от которой просто невозможно усидеть на месте. На первых рядах сидели люди, просили танцующих отойти. Зачем вы сюда сели? Так нельзя. Горыныч — это ходячая электростанция! Я на нем вырос! Меня до сих пор колотит! Это настолько мощно, что невозможно выразить.

Светлана Крючкова – Я второй раз на его концерте, хочу сказать, что тогда было хорошо, а сейчас просто отлично. Я его творчество очень люблю. Мне 79 лет, но даже мне было сложно усидеть на месте, натанцевалась от души!

Сергей Гордюхин – Нам очень понравилось! Мы с женой приехали с Плавска и нисколько не пожалели. Ладони горят после концерта, это очень здорово!

Ирина Соломатина – Только положительные эмоции испытываю сейчас! Я не такой ярый фанат Гарика Сукачева, но есть много песен, которые мне очень нравятся. Шла за драйвом, и я его получила.

Людмила Залевская – Это просто невозможно описать словами. Его песни чумовые, они заводят так, что невозможно остановиться! Я в декрете, но муж согласился посидеть с ребенком и отпустил меня на концерт Гарика Сукачева. Отдельное спасибо его музыкантам, которые создавали дополнительную потрясающую атмосферу.

Из досье «Слободы» Игорь Иванович Сукачев

Родился 1 декабря 1959 г. в деревне Мякинино Московской области.

Окончил железнодорожный техникум, Липецкое областное культурно-просветительное училище с дипломом режиссера театра.

Создал музыкальные коллективы «Постскриптум» (1977-1983 гг.), «Бригада С» (1985-1994 гг.), с 1994 года и по сей день работает с группой «Неприкасаемые».

Автор книг «Король проспекта» (1999), «Там, где кончается дождь» (2001).

Семья: жена Ольга, сын Александр, дочь Настя.

Избранная фильмография: «Жмурки», «Француз», «Небо в алмазах», «Старые песни о главном», «Кризис среднего возраста», «Роковые яйца», «Ржевский против Наполеона».

Как режиссер снял фильмы «Кризис среднего возраста», «Праздник», «Дом Солнца».