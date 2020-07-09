15 наивных вопросов о поступлении в РЭУ им. Г. В. Плеханова
В этом году у абитуриентов много вопросов. Рассказываем всё, что интересно поступающим о Тульском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Будущие студенты интересуются Тульским филиалом РЭУ им. Г. В. Плеханова. Руководство университета ответило на самые волнующие вопросы о поступлении, которые задают абитуриенты.
Какое образование можно получить в Тульском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова?
– Уровень бакалавриата: «Экономика» («Финансы и кредит», «Мировая экономика»), «Менеджмент» («Менеджмент организации»).
Уровень магистратуры: «Экономика коммерческой организации», «Стратегии и инновации в маркетинге».
Как долго длится обучение?
– Бакалавриат:
Очная форма обучения – 4 года.
Очно-заочная форма обучения – 4,5 года.
Заочная форма обучения – 5 лет.
Есть также ускоренная программа обучения (на базе среднего профессионального образования) – 3,5 года.
Магистратура:
Очная форма обучения – 2 года.
Очно-заочная форма обучения – 2,5 года.
Заочная форма обучения – 2,5 года.
Есть ли магистратура?
– Да. Осуществляем набор на программы:
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направление «Экономика» (профиль «Экономика коммерческой организации»);
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направление «Торговое дело» (профиль «Стратегии и инновации в маркетинге»).
Есть ли бюджетные места?
– Бюджетные места в 2020 году предусмотрены по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (5 бюджетных мест).
Какие проходные баллы на бюджет?
– Пока такой информации нет. Проходные баллы станут известны по результатам формирования конкурсных списков.
Какие ЕГЭ нужно сдать? И каковы минимальные баллы для приема на обучение по направлениям подготовки бакалавриата?
– А вот эти баллы известны:
- математика (профильная) – 39 баллов;
- русский язык – 40 баллов;
- обществознание – 44 балла.
Вдруг я не пройду на бюджет. Сколько у вас стоит обучение?
– Стоимость разная, это зависит от направления подготовки и формы обучения. Вся информация о стоимости обучения в Тульском филиале РЭУ есть в официальном приказе. Ознакомиться с ним можно здесь.
Каковы сроки приема документов?
– День начала приема документов – 20 июня 2020 года. День окончания приема зависит от выбранной формы обучения (уточняйте по телефону 8 (910) 075-75-02).
Какие документы нужно отсканировать и прикрепить в личный кабинет абитуриента при подаче заявления?
- Паспорт;
- документ об образовании и квалификации (аттестат или диплом СПО, ВО);
- приписное свидетельство или военный билет (для юношей призывного возраста);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего;
- документы для использования особого права.
Как работает приемная комиссия?
– Пн.-пт. – 9.00-17.00;
сб. – 10.00-14.00;
вс. – выходной.
Куда сдавать документы? И как с вами связаться?
– Все документы принимаются дистанционно на сайте https://tula.rea.ru/ через личный кабинет абитуриента. Консультации по работе в личном кабинете по тел. 8 (910) 075-75-02.
В случае снятия ограничений возможен вариант подачи документов в здании филиала лично.
Все интересующие вопросы можно задать:
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через сообщения в группу ВКонтакте,
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по телефонам: 8 (910) 075-75-02, 8 (4872)36-48-74,
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по адресу: Тула, пр. Ленина, 53, ауд. 202.
Я уже подал документы. Где посмотреть списки абитуриентов?
– Списки подавших документы для поступления на бюджетной основе и полный пофамильный перечень поступающих на договорной основе можно посмотреть здесь.
Не могу найти приказы о зачислении. Где посмотреть?
– Приказы о зачислении можно увидеть здесь.
Когда мне выдадут студенческий билет и зачетку?
– Зачетная книжка и студенческий билет выдаются 1 сентября после торжественной линейки. О времени и месте линейки будет сообщено на нашем сайте и в нашей официальной группе в ВК.
Сколько длятся пары?
– Согласно расписанию, первая пара начинается в 8.30. В день не больше четырех пар. Продолжительность пары – 1 час 30 мин.
У вас еще остались сомнения? Не сомневайтесь! Приходите учиться в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Почему? Всё просто!
- Московский диплом – «Плехановку» знают во всех уголках мира;
- профессорско-преподавательский состав с огромным опытом работы;
- здание Тульского филиала расположено в центре Тулы;
- комфортные условия обучения;
- индивидуальный подход к каждому;
- помощь в трудоустройстве;
- сильный студенческий актив;
- межфилиальный спортивно-оздоровительный центр «Анапа» прямо на берегу моря;
- огромное количество интересных мероприятий;
- дружелюбная атмосфера в стенах вуза – здесь всегда подскажут и обо всем расскажут!
Дорогие абитуриенты и их родители!
Сейчас вы стоите перед нелегким выбором будущей профессии и местом получения хорошего образования, а особенно сложно это решение принимать в текущем году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.
Тульский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова предлагает выпускникам-2020 получить качественное высшее экономическое образование, по окончании которого выдается диплом государственного образца г. Москвы. У нас есть бюджетные места. В случае договорной основы обучения действуют фиксированная стоимость обучения на весь период и гибкая система скидок.
Дорогие выпускники, начните свой путь к успеху с нами, и репутация нашего университета станет частью вашей деловой репутации!
В 2019 году Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова отметил свое 60-летие. Мы бережно храним традиции отечественной высшей школы, в то же время активно развиваемся, следуя требованиям реальной экономики, современных международных стандартов и передовым тенденциям в сфере образования.
Мы расположены в самом центре Тулы на пр. Ленина, 53.
Ждем вас 1 сентября. Добро пожаловать в большую семью РЭУ!