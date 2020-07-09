15 наивных вопросов о поступлении в РЭУ им. Г. В. Плеханова

Фото из архива РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В этом году у абитуриентов много вопросов. Рассказываем всё, что интересно поступающим о Тульском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Будущие студенты интересуются Тульским филиалом РЭУ им. Г. В. Плеханова. Руководство университета ответило на самые волнующие вопросы о поступлении, которые задают абитуриенты.

Какое образование можно получить в Тульском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова?

– Уровень бакалавриата: «Экономика» («Финансы и кредит», «Мировая экономика»), «Менеджмент» («Менеджмент организации»).

Уровень магистратуры: «Экономика коммерческой организации», «Стратегии и инновации в маркетинге».

Как долго длится обучение?

– Бакалавриат:

Очная форма обучения – 4 года.

Очно-заочная форма обучения – 4,5 года.

Заочная форма обучения – 5 лет.

Есть также ускоренная программа обучения (на базе среднего профессионального образования) – 3,5 года.

Магистратура:

Очная форма обучения – 2 года.

Очно-заочная форма обучения – 2,5 года.

Заочная форма обучения – 2,5 года.

Есть ли магистратура?

– Да. Осуществляем набор на программы:

направление «Экономика» (профиль «Экономика коммерческой организации»);

направление «Торговое дело» (профиль «Стратегии и инновации в маркетинге»).

Есть ли бюджетные места?

– Бюджетные места в 2020 году предусмотрены по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (5 бюджетных мест).

Какие проходные баллы на бюджет?

– Пока такой информации нет. Проходные баллы станут известны по результатам формирования конкурсных списков.

Какие ЕГЭ нужно сдать? И каковы минимальные баллы для приема на обучение по направлениям подготовки бакалавриата?

– А вот эти баллы известны:

математика (профильная) – 39 баллов;

русский язык – 40 баллов;

обществознание – 44 балла.

Вдруг я не пройду на бюджет. Сколько у вас стоит обучение?

– Стоимость разная, это зависит от направления подготовки и формы обучения. Вся информация о стоимости обучения в Тульском филиале РЭУ есть в официальном приказе. Ознакомиться с ним можно здесь.

Каковы сроки приема документов?

– День начала приема документов – 20 июня 2020 года. День окончания приема зависит от выбранной формы обучения (уточняйте по телефону 8 (910) 075-75-02).

Какие документы нужно отсканировать и прикрепить в личный кабинет абитуриента при подаче заявления?

Паспорт;

документ об образовании и квалификации (аттестат или диплом СПО, ВО);

приписное свидетельство или военный билет (для юношей призывного возраста);

документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего;

документы для использования особого права.

Как работает приемная комиссия?

– Пн.-пт. – 9.00-17.00;

сб. – 10.00-14.00;

вс. – выходной.

Куда сдавать документы? И как с вами связаться?

– Все документы принимаются дистанционно на сайте https://tula.rea.ru/ через личный кабинет абитуриента. Консультации по работе в личном кабинете по тел. 8 (910) 075-75-02.

В случае снятия ограничений возможен вариант подачи документов в здании филиала лично.

Все интересующие вопросы можно задать:

через сообщения в группу ВКонтакте,

по телефонам: 8 (910) 075-75-02, 8 (4872)36-48-74,

по адресу: Тула, пр. Ленина, 53, ауд. 202.

Я уже подал документы. Где посмотреть списки абитуриентов?

– Списки подавших документы для поступления на бюджетной основе и полный пофамильный перечень поступающих на договорной основе можно посмотреть здесь.

Не могу найти приказы о зачислении. Где посмотреть?

– Приказы о зачислении можно увидеть здесь.

Когда мне выдадут студенческий билет и зачетку?

– Зачетная книжка и студенческий билет выдаются 1 сентября после торжественной линейки. О времени и месте линейки будет сообщено на нашем сайте и в нашей официальной группе в ВК.

Сколько длятся пары?

– Согласно расписанию, первая пара начинается в 8.30. В день не больше четырех пар. Продолжительность пары – 1 час 30 мин.

У вас еще остались сомнения? Не сомневайтесь! Приходите учиться в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Почему? Всё просто!

Московский диплом – «Плехановку» знают во всех уголках мира;

профессорско-преподавательский состав с огромным опытом работы;

здание Тульского филиала расположено в центре Тулы;

комфортные условия обучения;

индивидуальный подход к каждому;

помощь в трудоустройстве;

сильный студенческий актив;

межфилиальный спортивно-оздоровительный центр «Анапа» прямо на берегу моря;

огромное количество интересных мероприятий;

дружелюбная атмосфера в стенах вуза – здесь всегда подскажут и обо всем расскажут!

Дорогие абитуриенты и их родители!

Сейчас вы стоите перед нелегким выбором будущей профессии и местом получения хорошего образования, а особенно сложно это решение принимать в текущем году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

Тульский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова предлагает выпускникам-2020 получить качественное высшее экономическое образование, по окончании которого выдается диплом государственного образца г. Москвы. У нас есть бюджетные места. В случае договорной основы обучения действуют фиксированная стоимость обучения на весь период и гибкая система скидок.

Дорогие выпускники, начните свой путь к успеху с нами, и репутация нашего университета станет частью вашей деловой репутации!

В 2019 году Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова отметил свое 60-летие. Мы бережно храним традиции отечественной высшей школы, в то же время активно развиваемся, следуя требованиям реальной экономики, современных международных стандартов и передовым тенденциям в сфере образования.

Мы расположены в самом центре Тулы на пр. Ленина, 53.