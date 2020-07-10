Честная рассрочка в Туле: отзывы покупателей

Забрать технику без первого взноса, пользоваться ею, а платить целый год, не переплачивая ни процента. Это возможно? Мы спросили у тульских потребителей и узнали, где рассрочка работает по-настоящему.

Покупка новой квартиры – большая радость. Но вместе с ней появляются и хлопоты. Как сразу купить всю необходимую технику? На стиральную и посудомоечную машину, плиту и духовку, телевизор и холодильник нужно много денег, но откуда большая сумма у новоселов, которые потратились на покупку квартиры или платят ипотеку?

Жить в дискомфорте и ждать больше не нужно. Уже с 2003 года магазин «Дуэт» предлагает решение: рассрочку до года без участия банков, процентов и переплат. Действительно ли всё так прозрачно? Мы решили выяснить и нашли покупателей, которые воспользовались этим заманчивым предложением.

Семья Горловых купила квартиру. Финансы не позволили сразу приобрести всю бытовую технику, но жить с детьми хотелось в уюте и удобстве.

Майя Горлова – Когда узнали о такой рассрочке, сначала даже не поверили. Несколько раз узнавали о рассрочках в других магазинах, и везде под этим словом скрывался обыкновенный кредит. Но в «Дуэте» нас не обманули. Настолько просто, что сумму ежемесячного платежа вы можете посчитать сами – просто нужно разделить стоимость покупки на количество месяцев. У нас получилось по 3640 рублей. Такая сумма нам под силу, а техникой мы уже пользуемся!

Андрей Горлов – Мы воспользовались акцией для новоселов и взяли технику на 12 месяцев без первого взноса. Потребовалось всего несколько документов, рассрочку быстро оформили, а мы смогли забрать наши покупки, не заплатив в первом месяце ни рубля. Мало того, что не будем переплачивать, но еще и сэкономим. Через год цены-то наверняка вырастут! И еще хочу отметить большой выбор: в ассортименте магазина техника известных брендов по доступным ценам. А если не знаете, что выбрать, консультанты помогут определиться. Мы прислушались к их советам и не пожалели: техника работает отлично!

Рассрочкой в «Дуэте» уже воспользовались около 50 000 тульских семей. Не откладывайте покупки на потом, приходите и выбирайте то, что нужно именно вам.

Для пенсионеров и новоселов в «Дуэте» уникальная акция: рассрочка на технику предоставляется на 12 месяцев без первоначального взноса!