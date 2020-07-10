город
город
Регистрация
Честная рассрочка в Туле: отзывы покупателей
Партнерский материал

Честная рассрочка в Туле: отзывы покупателей

Забрать технику без первого взноса, пользоваться ею, а платить целый год, не переплачивая ни процента. Это возможно? Мы спросили у тульских потребителей и узнали, где рассрочка работает по-настоящему.

Покупка новой квартиры – большая радость. Но вместе с ней появляются и хлопоты. Как сразу купить всю необходимую технику? На стиральную и посудомоечную машину, плиту и духовку, телевизор и холодильник нужно много денег, но откуда большая сумма у новоселов, которые потратились на покупку квартиры или платят ипотеку?

Жить в дискомфорте и ждать больше не нужно. Уже с 2003 года магазин «Дуэт» предлагает решение: рассрочку до года без участия банков, процентов и переплат. Действительно ли всё так прозрачно? Мы решили выяснить и нашли покупателей, которые воспользовались этим заманчивым предложением. 

Семья Горловых купила квартиру. Финансы не позволили сразу приобрести всю бытовую технику, но жить с детьми хотелось в уюте и удобстве.

Майя Горлова

Майя Горлова

– Когда узнали о такой рассрочке, сначала даже не поверили. Несколько раз узнавали о рассрочках в других магазинах, и везде под этим словом скрывался обыкновенный кредит. Но в «Дуэте» нас не обманули. Настолько просто, что сумму ежемесячного платежа вы можете посчитать сами – просто нужно разделить стоимость покупки на количество месяцев. У нас получилось по 3640 рублей. Такая сумма нам под силу, а техникой мы уже пользуемся! 

Андрей Горлов

– Мы воспользовались акцией для новоселов и взяли технику на 12 месяцев без первого взноса. Потребовалось всего несколько документов, рассрочку быстро оформили, а мы смогли забрать наши покупки, не заплатив в первом месяце ни рубля. Мало того, что не будем переплачивать, но еще и сэкономим. Через год цены-то наверняка вырастут! И еще хочу отметить большой выбор: в ассортименте магазина техника известных брендов по доступным ценам. А если не знаете, что выбрать, консультанты помогут определиться. Мы прислушались к их советам и не пожалели: техника работает отлично!

Рассрочкой в «Дуэте» уже воспользовались около 50 000 тульских семей. Не откладывайте покупки на потом, приходите и выбирайте то, что нужно именно вам.

Для пенсионеров и новоселов в «Дуэте» уникальная акция: рассрочка на технику предоставляется на 12 месяцев без первоначального взноса! 

www. duet-tula.ru

Адреса магазинов в Туле:

  • Фрунзенская ярмарка, ТЦ «Наш дом» (25-09-23),
  • рядом с ТЦ «РИО», ул. Епифанская, 34 (42-97-65).

 

Галерея
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 1
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 2
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 3
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 4
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 5
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 6
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 7
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 8
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 9
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 10
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 11
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 12
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 13
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 14
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 15
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 16
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 17
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 18
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 19
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 20
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 21
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 22
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 23
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 24
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 25
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 26
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 27
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 28
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 29
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 30
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 31
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 32
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 33
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 34
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 35
Дуэт ТЦ Наш, Фото: 36
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:00 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
магазин Дуэттехника в рассрочку в Туле
Выходные в Туле: 10-12 июля
Выходные в Туле: 10-12 июля
15 наивных вопросов о поступлении в РЭУ им. Г. В. Плеханова
15 наивных вопросов о поступлении в РЭУ им. Г. В. Плеханова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.