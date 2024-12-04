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Тайны старинных часов

Тайны старинных часов

Французские мастера умели обращаться со временем с почтением. Доказательство тому — французские часы конца XVIII — начала XIX веков. Самая высокая их концентрация сейчас наблюдается в Музейном квартале Тулы.

Путешествие по времени, истории и мифам, воплощенным в собрании каминных часов Исторического музея, можно совершить в его филиале.

В XVIII веке Франция производила и поставляла предметы роскоши для европейской знати. И диктовала моду на убранство помещений для приемов и приватных комнат. В дворцовых интерьерах, гостиных усадеб и особняков главным декоративным убранством становятся декоративные изделия из золоченой бронзы. Люстры и канделябры, вазы, каминные часы французской бронзы излучали теплый свет, придавали помещениям праздничность.

Технология производства художественной бронзы была непростой. Художник создавал рисунок, скульптор делал гипсовую модель. Формовщик отвечал за модель из воска и форму для отливки. Литейщик заполнял форму и вынимал из нее готовое изделие. Чеканщик обрабатывал поверхность изделия перед золочением, чтобы золотая амальгама красиво легла на все детали. Французские бронзовщики, входившие в художественную элиту, были и литейщиками, и чеканщиками, и позолотчиками. Самые известные работы французских бронзовщиков — каминные часы, декорированные фигурами античных сюжетов. Они располагались на полках каминов, которые занимали центральную стену парадных помещений. Над камином часто располагали зеркала — в них отражались античные герои из бронзы, украшающие часы. Мастера бронзовой скульптуры обращались и к известным произведениям искусства, исторической живописи.

Французские каминные часы служили не только эталоном высокого вкуса, но и образцом для копирования. С них снимали формы и использовали в собственных произведениях мастера в России. Самыми тиражируемыми были модели парижского бронзовщика Пьера–Филиппа Томира.

В Россию ввоз золоченой бронзы был запрещен с 1793 по 1820-й и с 1822 по 1845 год.

Поставки для императорского двора осуществлялись вне правил. Большой пошлиной облагался ввоз незолоченой бронзы. Но чаще всего российская знать, переправляя покупку в Россию, пользовалась личными привилегиями либо дипломатическими каналами.

Во французских часах ценно было все. Механизм, который облекали в прекрасные формы, постоянно совершенствовался. Достаточно сказать, что самый известный «король часовщиков и часовщик королей» Абрахам-Луи Бреге жил и работал в Париже. Франция была одной из первых европейских стран, где началось промышленное производство часовых механизмов. Они экспортировались во многие страны мира, включая Россию.

В Российской империи были и небольшие частные ремесленные мастерские по изготовлению точных приборов, к которым относили часы, и государственные учреждения. В XVIII веке, во время правления Екатерины II, это московская, петербургская и купавинская часовые фабрики и Приборная механическая мастерская при Тульском оружейном заводе.

Изготовление подобных предметов в задачи подразделения ТОЗ не входило.

Часы солнечные и механические, скорее, были образцами конструкторского мастерства здешних механиков, демонстрируя высочайший уровень профессионализма приборостроителей. Возглавлял мастерскую англичанин Фердинанд Дових, приглашенный в Тулу куратором Тульского оружейного завода светлейшим князем Григорием Потемкиным. Фердинанд (в России он стал Федором Ивановичем) Дових был мастером по изготовлению различных типов часов, но специализировался на часах солнечных. В собрании ГИМ есть двое часов, изготовленных Довихом.

Учеником Довиха был Петр Милованов, организовавший фабрикацию — профильную мастерскую по изготовлению часов.

Именно его часы, по свидетельству тульского краеведа Ивана Афремова, разглядывал 10 июня 1837 года будущий император Александр II на выставке тульских фабрикаций, устроенной на ТОЗе к его приезду. Часы в механической мастерской оружейного завода у Фердинанда Довиха и Павла Захавы, который сменил его, делал не только Петр Милованов. Был здесь первый мастер Иван Осипович Сидачев. Часы его, находившиеся в оружейном правлении, дорого ценились знатоками.

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вчера, в 15:45 +2
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