Как начинались лихие девяностые в Туле. Расстрел инкассаторов и налёт на автобус с челноками

Фото Андрея Лыженкова.

1 декабря 1994 г. было совершено дерзкое нападение на инкассаторов. 30 лет назад страна жила в другой реальности, и прозвучавшие в центре Тулы выстрелы возвестили о наступлении эпохи «Слова пацана».

Нападение на челноков

На самом деле, первое в этой череде страшное преступление на территории области уже случилось, только объектом нападения стали жители соседнего региона. 11 августа 1994 года на 301-м километре шоссе Москва – Симферополь, в четырех километрах от границы с Орловской областью, было совершено нападение на автобус «Икарус», совершавший коммерческий рейс Орел – Москва.

Автобус, в котором ехали 39 пассажиров, вышел из Орла в 22 часа. Утром должен был быть в столице. Ехали что-то прикупить в Москве – для себя или для того, чтобы перепродать в своем городе. Обычный в то время бизнес. Два водителя вели автобус, сменяя друг друга.

Один из пассажиров ездил уже на этом автобусе несколько раз и всегда выходил в районе деревни Долматово Чернского района.

То есть он приучил водителей, что всегда выходит в этом месте. Когда автобус остановился, этот пассажир, как обычно, вышел на улицу, в этот момент и ворвались трое вооруженных людей в масках.

У одного был автомат Калашникова, у другого – обрез, еще у одного – пистолет ТТ. Встретив сопротивление водителей, которые попытались не пустить их внутрь, бандиты расстреляли водителя, его сменщика и молодого парня, сидевшего на запасном водительском кресле. Еще одна ехавшая в автобусе женщина была легко ранена.

Людей, которые ехали в автобусе, разбудили выстрелы. Конечно, для всех это было шоком. В темноте, да еще в состоянии испуга, разглядеть налетчиков было невозможно. Преступники пошли по салону, собирая с каждого деньги и ценные вещи. Ограбив пассажиров, они вышли из автобуса и уехали на машине, марку которой в темноте никто не разглядел.

Выходя из автобуса, бандиты сказали, что дверь заминирована. Перепуганные люди подойти не рискнули и выбирались наружу, разбив окно автобуса. Потом на попутках добрались до поста милиции. В половине второго ночи, через час после случившегося, был объявлен план «Перехват», который результатов не дал, хотя искали старательно.

Добычей грабителей оказалось более 25 миллионов рублей. Сами пассажиры были уверены, что стали жертвой нападения своих же, орловских. Но поскольку все случилось на территории Тульской области, раскрытием преступления занималась тульская оперативно-следственная группа. В ее составе был руководитель Тульского уголовного розыска Виктор Прокофьев. В розыске преступников были задействованы значительные силы тульской и орловской милиции.

На территории области случаи, когда грабили на дорогах, особенно водителей большегрузов, уже случались, но впервые это произошло с жертвами. Так что поймать негодяев было делом чести для милиции двух соседних областей.

Сейчас Виктор Прокофьев вспоминает, что работа по раскрытию этого преступления велась около полугода. Проводились различные экспертизы, устанавливались вероятные организаторы налета. Около четырех месяцев группа работала непосредственно в Орле. Для координации совместных действий в Орел также выезжал начальник тульского управления внутренних дел генерал Панарин, который лично руководил операцией.

– Я и по телевидению в Орловской области выступал, – вспоминает Виктор Васильевич Прокофьев. – Попытался всех успокоить. Рассказал, что мы не уедем отсюда, пока не установим виновных. Обратился к преступникам: «Лучше приходите, сдавайтесь сами по-хорошему». Помню, для большего психологического эффекта выступал в милицейской форме. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий преступление было раскрыто.

Интересно, что нападения на коммерческие автобусы на территории области в девяностые еще продолжались. Например, только в октябре 1998 года случилось два нападения на территории Веневского района. В обоих случаях трое в черных масках, вооруженные автоматами и пистолетом, врывались в салон и требовали выкуп.

Налет на инкассаторов Русского Дома Селенга

Вечером 1 декабря 1994 г. в областном центре было совершено одно из первых громких преступлений нового времени с применением оружия. Двое неизвестных в масках совершили налет на Тульский филиал Русского Дома Селенга, который находился в здании Тульскгражданпроекта на улице Ф. Энгельса, 142. Водитель, охранник и инкассатор, совершив обычный вечерний маршрут, без пяти минут семь вечера вошли в располагавшийся здесь офис.

Они объехали уже три объекта и несли в руках две туго набитые сумки. Здание Тульскгражданпроекта – обычное здание хрущевских времен, с тесными лестницами, на которых сложно развернуться. Подъем наверх начинался сразу же после небольшой площадки у входа. Водитель шел чуть впереди, опережая своих спутников на целый лестничный пролет.

Когда охранник и инкассатор поднялись на площадку третьего этажа, из коридора вышли двое в масках и начали стрелять.

Охранник, 21-летний Олег Краснов, был убит на месте из автомата Калашникова. Его напарник – тяжело ранен в живот.

Выхватив сумки, грабители бросились вниз по лестнице и выбежали через запасной выход, который был заранее взломан. По предварительной версии, они перелезли через забор и скрылись в парке. При этом налетчики действовали наугад, поскольку в тяжелых на вид сумках оказалось всего 15 миллионов рублей, все остальное было бумаги и договоры.

Совершенное убийство инкассатора потрясло город.

Что такое пятнадцать миллионов по тем временам? Средний курс доллара в декабре 1994 года составлял 3388 рублей. Соответственно, в сумках было меньше 450 000 рублей по нынешнему курсу. Хотя сравнение и не очень корректное. Во времена, когда повсюду задержки зарплат и люди часто получали очень небольшие деньги, четыре с лишним тысячи условных единиц – это могло считаться не такой уж плохой добычей. Если, конечно, не расплачиваться за нее человеческими жизнями.

Наверное, бандиты рассчитывали на большее. РДС вместе с «Хопром» были в Туле остатками пирамидных аферистов. МММ к тому времени уже лопнул, а они еще держались. Только в Туле было открыто десять агентств РДС, включая Косую Гору. В доверие эта контора втиралась с помощью некоего банковского термина «селенг», означавшего, по их словам, сдачу материальных средств внаем без ответственности нанимателя. Условно говоря, деньги не вкладывали, а сдавали внаем.

Трагедия ужаснула весь город. На похороны погибшего пришло очень много людей. Несмотря на случившуюся трагедию, РДС продолжал активную деятельность. В том декабре он объявил о повышении премии своего селенга до шести рублей ежедневно на полную тысячу.



На похороны пришли множество людей.

Также «в ответ на многочисленные просьбы туляков» все агентства РДС в Туле и области стали работать по субботам – «для приема денежных вкладов и вложений». На улице Шоссейной открылось новое агент­ство. Теперь и жители Мясново могли «получить услуги селенга у себя дома».

Спустя пять лет, в 1999 году, сотрудникам Тульского управления по борьбе с оргпреступностью неожиданно удалось выйти на след бандитов. В руки следствия попала аудиокассета с детальным рассказом о налете на инкассаторов.

В нападении, как было установлено в ходе предварительного следствия и позже подтверждено приговором Тульского областного суда, участвовали четверо. Двое были осуждены как непосред­ственные исполнители преступления, еще один – организатор нападения – работал заместителем генерального директора «Тульскгражданпроекта», где арендовал помещения РДС.

Четвертый соучастник, по версии следствия, поджидал стрелков во дворе института на вишневой «девятке» и обеспечил эвакуацию с места преступления.

Троих преступников задержали в 1999 году. 11 мая 2001 года по приговору областного суда они получили от 12 до 13 лет колонии. Последний из этой четверки находился в федеральном розыске, однако потом и он «сдался добровольно».



35 пулеметов

Вообще, оружие в девяностые годы было уже в широком ходу. В самом конце ноября 1994 года, например, буквально перед налетом на инкассаторов РДС, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСК по Тульской области был выявлен и изъят тайник, в котором находилось оружие и боеприпасы, заложенные неизвестными лицами. Из тайника изъято пять автоматов Калашникова с приспособлениями для бесшумной стрельбы, револьвер, около 15 тысяч патронов различного калибра и большое количество комплектующих деталей к нарезному и гладко­ствольному оружию.

Высшей точкой этой вакханалии стал случай в 2001 году, когда в Туле задержали двух военнослужащих вертолетного полка при попытке сбыта 36 неуправляемых авиационных ракет.

А тогда, в 1994-м, по оценкам экспертов МВД, в России в нелегальном обороте находилось свыше 150 тысяч пистолетов, автоматов и пулеметов. Преступных группировок, специализирующихся на торговле стволами, было в России около тысячи. Из 160 ликвидированных в 1994 году банд 35 имели пулеметы, 60 – короткоствольное нарезное оружие. Только в Туле за год было выявлено 15 преступных группировок, занимавшихся продажей оружия. Именно в то время в МВД начали внедрять компьютерную систему оборота оружия.

Виктор Прокофьев из Тулы был переведен для дальнейшего прохождения службы в Центральный аппарат Министерства внутренних дел, в Главное управление уголовного розыска, где возглавил отдел по раскрытию убийств – самый большой в главке, в него входило 27 сотрудников.

Виктор Прокофьев – Я выезжал примерно на полторы сотни убийств в год. Объездил всю Россию – от Приморского края до Калининграда. Приходишь на работу – и не знаешь, где можешь оказаться вечером. Когда расстреляли вице-губернатора Петербурга, я был у начальника главка – генерал-лейтенанта милиции Ивана Филипповича Храпова. Этот человек – легенда уголовного розыска. Через три часа мы вместе с ним уж были на месте происшествия. Я работал в Петербурге четыре месяца, пока велись оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Убийства всегда имели очень высокий процент раскрываемости.

- Когда я работал в Министер­стве внутренних дел, мне начальник главка поручил подготовить совместную коллегию с Генеральной прокуратурой о раскрытии убийств. Я поднял статистику за десять лет – с 1986 по 1996 год. В Советском Союзе в среднем совершалось в год 17 тысяч убийств, из них в России 9-9,5 тысячи. Раскрываемость была 93-94 процента. А в 1994-95 годах раскрываемость стала 73 процента, то есть упала на 20 процентов. Из 9500 убийств советского периода раскрывалось 9000. Но в 1995 году, при более чем 32 000 убийств в одной России, раскрываемость составляла 73-74 процента.

Что такое 32 тысячи убийств? Это два Афганистана.

У нас, у оперов, есть свой закон – закон больших чисел. В абсолютных цифрах мы раскрыли где-то 27 тысяч убийств тем же личным составом, что и в 1986 году. Как, по-вашему, мы стали хуже работать или нет?

Конечно, наиболее тяжело раскрываются заказные убий­ства, – говорит Виктор Васильевич. – Но от общего вала таких преступлений всего два-три процента заказные. Просто они всегда наиболее резонан­сные и на виду.

У меня набралось много материалов по заказным убий­ствам при работе в ГУУР МВД РФ, и не использовать их для выработки каких-то рекомендаций при работе по раскрытию заказных убийств было бы грешно. Я защитил диссертацию по теме раскрытия убийств, совершенных по найму. В настоящее время работаю проректором Международной полицейской академии и в своих лекциях студентам в доступной форме рассказываю, как раскрывались убийства. Также более подробно делюсь опытом при встречах с действующими сотрудниками органов внутренних дел.