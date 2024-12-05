Кондитерская фабрика «Тулячка» приглашает за новогодними подарками в свои фирменные магазины

За 20 лет кондитерская фабрика «Тулячка» стала по-настоящему народной любимицей жителей и ярким гастрономическим брендом региона.
В ассортименте собственного производства фабрики — порядка 50 разновидностей пряников и пастилы собственной торговой марки.
А еще — конфеты, чаи, более 100 наименований печенья, торты, пирожные различных производителей. Любой сладкоежка придет в восторг от такого изобилия лакомств по доступным ценам.
В преддверии Нового года ассортимент сети кондитерских магазинов «Тулячка» пополнился праздничными наборами сладостей. Myslo познакомился с новинками.
Пряники — это визитная карточка «Тулячки». Со сгущенкой, клубникой, малиной, брусникой, клюквой, персиком и многими другими фруктовыми джемами — это даже звучит аппетитно!
Если собираетесь ехать куда-то и планируете привезти презент из Тулы или отправить посылку друзьям или родным — пряничный привет от «Тулячки» станет шикарным вариантом.
К Новому году уже подготовлена обновленная линейка подарочных упаковок любимых лакомств из Тулы.
Одна из новинок этого года — «Пряничный домик», приготовленный по классическому рецепту с щедрой порцией яблочной начинки внутри.
Достойную пару пряникам составит традиционная пастила, изготовленная под торговой маркой «Тулячка».
Каждый ребенок уверенно ответит на вопрос о том, с чего начинается Новый год. Конечно, со сладкого подарка! Это же такое удовольствие — обнаружить под елочкой заветную красочную коробочку с конфетами!
«Тулячка» приготовила для юных сластен большой выбор подарков: от ярких классических картонных коробочек до мягких игрушек, внутри которых — миксы из любимых конфет.
Продавцы помогут с выбором и предоставят все сертификаты качества.
Нужны подарки для детского сада? В магазинах сети можно оформить заказ, он будет готов уже в течение нескольких дней.
Новогодние каникулы — отличная возможность встретиться без суеты с друзьями. Собираетесь в гости или сами ждете прибытия юных гостей? Приготовьте для них вкусные презенты — шоколадные символы Нового года.
Вкусно, оригинально, а малыши — в полном восторге!
Редкое застолье обходится без чая, конфет и прочих сладостей. В магазинах «Тулячка» вы найдете большой ассортимент ароматных чаев и подарочных наборов в праздничной упаковке.
Помимо продукции собственного производства, магазины «Тулячка» предлагают своим покупателям на выбор товары и других знаменитых тульских брендов — белевскую пастилу и зефир, суворовские конфеты, конфеты «Ясная Поляна». Также всегда в ассортименте продукция и популярных кондитерских фабрик России.
А еще в магазинах «Тулячка» вы найдете множество пирожных, тортов и сладостей к новогоднему столу.
Продукция доступна к заказам и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.
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