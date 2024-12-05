Кондитерская фабрика «Тулячка» приглашает за новогодними подарками в свои фирменные магазины

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Праздник уже не за горами, а значит, самое время запасаться сладкими презентами для близких и друзей! Приходите за новогодним настроением в фирменные магазины кондитерской фабрики «Тулячка».

За 20 лет кондитерская фабрика «Тулячка» стала по-настоящему народной любимицей жителей и ярким гастрономическим брендом региона.

В ассортименте собственного производства фабрики — порядка 50 разновидностей пряников и пастилы собственной торговой марки.

А еще — конфеты, чаи, более 100 наименований печенья, торты, пирожные различных производителей. Любой сладкоежка придет в восторг от такого изобилия лакомств по доступным ценам.

В преддверии Нового года ассортимент сети кондитерских магазинов «Тулячка» пополнился праздничными наборами сладостей. Myslo познакомился с новинками.

Новогодние пряники

Пряники — это визитная карточка «Тулячки». Со сгущенкой, клубникой, малиной, брусникой, клюквой, персиком и многими другими фруктовыми джемами — это даже звучит аппетитно!

Если собираетесь ехать куда-то и планируете привезти презент из Тулы или отправить посылку друзьям или родным — пряничный привет от «Тулячки» станет шикарным вариантом.

К Новому году уже подготовлена обновленная линейка подарочных упаковок любимых лакомств из Тулы.

Одна из новинок этого года — «Пряничный домик», приготовленный по классическому рецепту с щедрой порцией яблочной начинки внутри.

Достойную пару пряникам составит традиционная пастила, изготовленная под торговой маркой «Тулячка».

Сладкие новогодние подарки

Каждый ребенок уверенно ответит на вопрос о том, с чего начинается Новый год. Конечно, со сладкого подарка! Это же такое удовольствие — обнаружить под елочкой заветную красочную коробочку с конфетами!

«Тулячка» приготовила для юных сластен большой выбор подарков: от ярких классических картонных коробочек до мягких игрушек, внутри которых — миксы из любимых конфет.

Продавцы помогут с выбором и предоставят все сертификаты качества.

Нужны подарки для детского сада? В магазинах сети можно оформить заказ, он будет готов уже в течение нескольких дней.

Шоколадные фигурки

Новогодние каникулы — отличная возможность встретиться без суеты с друзьями. Собираетесь в гости или сами ждете прибытия юных гостей? Приготовьте для них вкусные презенты — шоколадные символы Нового года.

Вкусно, оригинально, а малыши — в полном восторге!

Конфеты и чай

Редкое застолье обходится без чая, конфет и прочих сладостей. В магазинах «Тулячка» вы найдете большой ассортимент ароматных чаев и подарочных наборов в праздничной упаковке.

Помимо продукции собственного производства, магазины «Тулячка» предлагают своим покупателям на выбор товары и других знаменитых тульских брендов — белевскую пастилу и зефир, суворовские конфеты, конфеты «Ясная Поляна». Также всегда в ассортименте продукция и популярных кондитерских фабрик России.

А еще в магазинах «Тулячка» вы найдете множество пирожных, тортов и сладостей к новогоднему столу.

Продукция доступна к заказам и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

адреса фирменных магазинов «Тулячка»

Тула

ул. Чм утова, 158В ул. Лейтейзена, 3 ул. 9 Мая, 3 ул. Макаренко, 7 ул. Мира, 35 ул. Полюсная, 16 ул. Кутузова, 13 ул. Вильямса, 28а ул. Кирова, 25 ул. Металлургов, 47е ул. Перекопская, 2г ул. Пузакова, 1 ул. Комсомольская, 51 (рынок Хопер) ул. Горького, 14/2 Посёлок Иншинский, 22А Косая Гора, Горького, 16

Щекино

ул. Победы, 3 ул. Ленина, 25 ул. Лукашина, 6 ул. Юбилейная, 19 Поселок Первомайский, ул. Улитина, 9

Алексин

ул. Пахомова, 17 ул. Энгельса 28, корпус 2

Донской , ул. Октябрьская, 64

, ул. Киреевск , п ер. Чехова, 3а

, п Узловая , ул. Беклемищева, 44

, ул. Богородицк ул. Ленина, 30 Западный м-н, 1

Ефремов ул. Мира, 5а ул. Свердлова, 50А Тульское шоссе, 18

Реклама. Корнева Людмила Вячеславовна индивидуальный предприниматель

ОГРН 304710417700011