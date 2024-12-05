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Кондитерская фабрика «Тулячка» приглашает за новогодними подарками в свои фирменные магазины
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Кондитерская фабрика «Тулячка» приглашает за новогодними подарками в свои фирменные магазины

Праздник уже не за горами, а значит, самое время запасаться сладкими презентами для близких и друзей! Приходите за новогодним настроением в фирменные магазины кондитерской фабрики «Тулячка».

За 20 лет кондитерская фабрика «Тулячка» стала по-настоящему народной любимицей жителей и ярким гастрономическим брендом региона.

В ассортименте собственного производства фабрики — порядка 50 разновидностей пряников и пастилы собственной торговой марки.

А еще — конфеты, чаи, более 100 наименований печенья, торты, пирожные различных производителей. Любой сладкоежка придет в восторг от такого изобилия лакомств по доступным ценам.

В преддверии Нового года ассортимент сети кондитерских магазинов «Тулячка» пополнился праздничными наборами сладостей. Myslo познакомился с новинками. 

Новогодние пряники

Пряники — это визитная карточка «Тулячки». Со сгущенкой, клубникой, малиной, брусникой, клюквой, персиком и многими другими фруктовыми джемами — это даже звучит аппетитно!

Если собираетесь ехать куда-то и планируете привезти презент из Тулы или отправить посылку друзьям или родным — пряничный привет от «Тулячки» станет шикарным вариантом. 

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К Новому году уже подготовлена обновленная линейка подарочных упаковок любимых лакомств из Тулы.

Одна из новинок этого года — «Пряничный домик», приготовленный по классическому рецепту с щедрой порцией яблочной начинки внутри.

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Достойную пару пряникам составит традиционная пастила, изготовленная под торговой маркой «Тулячка».

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Сладкие новогодние подарки

Каждый ребенок уверенно ответит на вопрос о том, с чего начинается Новый год. Конечно, со сладкого подарка! Это же такое удовольствие — обнаружить под елочкой заветную красочную коробочку с конфетами!

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«Тулячка» приготовила для юных сластен большой выбор подарков: от ярких классических картонных коробочек до мягких игрушек, внутри которых  миксы из любимых конфет.

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Продавцы помогут с выбором и предоставят все сертификаты качества.

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Нужны подарки для детского сада? В магазинах сети можно оформить заказ, он будет готов уже в течение нескольких дней.

Шоколадные фигурки

Новогодние каникулы — отличная возможность встретиться без суеты с друзьями. Собираетесь в гости или сами ждете прибытия юных гостей? Приготовьте для них вкусные презенты — шоколадные символы Нового года.

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Вкусно, оригинально, а малыши — в полном восторге! 

Конфеты и чай

Редкое застолье обходится без чая, конфет и прочих сладостей. В магазинах «Тулячка» вы найдете большой ассортимент ароматных чаев и подарочных наборов в праздничной упаковке.

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Помимо продукции собственного производства, магазины «Тулячка» предлагают своим покупателям на выбор товары и других знаменитых тульских брендов — белевскую пастилу и зефир, суворовские конфеты, конфеты «Ясная Поляна». Также всегда в ассортименте продукция и популярных кондитерских фабрик России.

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А еще в магазинах «Тулячка» вы найдете множество пирожных, тортов и сладостей к новогоднему столу.

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Продукция доступна к заказам и на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

адреса фирменных магазинов «Тулячка»
  • Тула
  1. ул. Чмутова, 158В
  2. ул. Лейтейзена, 3
  3. ул. 9 Мая, 3
  4. ул. Макаренко, 7
  5. ул. Мира, 35
  6. ул. Полюсная, 16
  7. ул. Кутузова, 13
  8. ул. Вильямса, 28а
  9. ул. Кирова, 25
  10. ул. Металлургов, 47е
  11. ул. Перекопская, 2г
  12. ул. Пузакова, 1
  13. ул. Комсомольская, 51 (рынок Хопер)
  14. ул. Горького, 14/2
  15. Посёлок Иншинский, 22А
  16. Косая Гора, Горького, 16
  • Щекино
  1. ул. Победы, 3
  2. ул. Ленина, 25
  3. ул. Лукашина, 6
  4. ул. Юбилейная, 19
  5. Поселок Первомайский, ул. Улитина, 9
  • Алексин
  1. ул. Пахомова, 17
  2. ул. Энгельса 28, корпус 2
  • Донской, ул. Октябрьская, 64
  • Киреевск, пер. Чехова, 3а
  • Узловая, ул. Беклемищева, 44
  • Богородицк
  1. ул. Ленина, 30
  2. Западный м-н, 1
  • Ефремов
  1. ул. Мира, 5а
  2. ул. Свердлова, 50А
  3. Тульское шоссе, 18
Реклама. Корнева Людмила Вячеславовна индивидуальный предприниматель 
ОГРН 304710417700011
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сегодня, в 09:00 0
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Место
ТулаТульская область
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кондитерская фабрика Тулячка

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