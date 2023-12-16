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Новогодние праздники в Москве с детьми: самый большой каток, сердце колибри и полет во времени

Новогодние праздники в Москве с детьми: самый большой каток, сердце колибри и полет во времени

В канун праздников Myslo и комитет по туризму города Москвы представляют вам гид по самым интересным местам и активностям столицы. 

Услышать новогодние истории в Музее Москвы

Музей Москвы, основанный еще в 1896 году, расположился в Провиантских складах, памятнике архитектуры федерального значения. Сегодня его коллекция включает около 800 000 предметов, включая богатое собрание археологических артефактов. Здесь также работают Городское экскурсионное бюро, лекторий и детский центр. Кстати, последний подготовил к новогодним праздникам насыщенную программу: московские новогодние истории, интерактивные представления, сказки-исследования, теневые представления и кукольные спектакли.

mosmuseum.ru

Москва, Зубовский бульвар, 2, стр. 1 (подъезд 1)
Метро: «Парк культуры», «Кропоткинская»

 

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Поздороваться с капибарой в «Москвариуме»

«Москвариум» на ВДНХ — один из крупнейших океанариумов Европы, в экспозиции которого представлено более 12 тысяч водных обитателей. Здесь можно познакомиться с подводным миром, увидеть амазонских арапайм, черепах бисса, байкальских нерп, азиатских выдр и капибар, узнать об экологии и защите Мирового океана. А для самых маленьких в «Москвариуме» работает интерактивный детский театр, где нет привычных сцен и зрительного зала — юные гости могут сидеть на мягких подушках прямо на полу, свободно перемещаться и играть, не мешая другим.

moskvarium.ru

Москва, пр. Мира, 119, стр. 23
Метро: «Улица Академика Королёва», «Телецентр», «Выставочный центр»

 

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Увидеть «Морозко» и «Снежную королеву»

Первый и единственный в мире профессиональный театр оперы и балета для детей и юношества (театр имени Натальи Сац). Во время новогодних праздников театр покажет «Морозко» (именно этим спектаклем 21 ноября 1965 года открылся театр), «Снежную королеву» (в основе которой пьеса Евгения Шварца) и «BALLETGALA / ГАЛА-БАЛЕТ» — праздничный вечер, в программе которого фрагменты из балетов «Жар-птица» и «Петрушка» Игоря Стравинского, «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, «Шахерезада» Николая Римского-Корсакова и «Синяя птица» Ильи Саца и Ефрема Подгайца и другие произведения.

teatr-sats.ru

Москва, пр. Вернадского, 5
Метро: «Университет»

 

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Поиграть в Москву

«Играй в Москву» — серия игровых маршрутов по столице для туристов с детьми от 7 до 14 лет. В проекте пять карт: «Путь героя», «Тайна зеленой планеты», «Игры чемпионов», «Вернуть Зорц», «Возвращение Алдумара». Все они объединяют самые интересные и знакомые места столицы — от парка «Зарядье» и ГЭС-2 до спортивного комплекса «Лужники» и ВДНХ. Карты маршрутов можно получить бесплатно в гостиницах, объектах посещения и туристско-информационных центрах Москвы.

 

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Покататься на катке ВДНХ

Тема катка на ВДНХ в этом сезоне — «Полет во времени» — отсылает к мечтам о космических полетах и стремлению к высоким достижениям. Каток площадью 9 тысяч кв. м огибает макет ракеты-носителя «Восток» и проходит около Центра «Космонавтика и авиация». На катке регулярно выступают артисты, проходят утренние зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, костюмированные вечеринки, спектакли, а также тематические программы и дни регионов в рамках выставки «Россия».

vdnh.ru

Москва, пр. Мира, 119-в, (Выставка достижений народного хозяйства)
Метро: «Выставочный центр», «ВДНХ», «Улица Сергея Эйзенштейна»

 

https://img.myslo.ru/Contents/39/fa/0d94-1e8f-4f2e-8e2d-8a735b7ba9eb/7442d95e-d891-469b-af35-a64ae3215fbd.jpg

Познать мир в Дарвиновском музее

«Познай себя — познай мир» — интерактивный образовательный центр Дарвиновского музея. На площади в 200 кв. м сконцентрирована вся Вселенная — от мельчайших, невидимых глазу микроорганизмов до объектов планетарного масштаба. С помощью новейших технологий гости смогут не только увидеть, но и услышать, потрогать, уловить запах окружающего мира и узнать много нового о себе и своем организме. У маленьких «почемучек» появится возможность увидеть мир глазами маленькой мышки, помериться силой со слоном и даже услышать сердцебиение колибри.

darwinmuseum.ru

Москва, ул. Вавилова, 57
Метро: «Академическая», «Профсоюзная», «Университет»

 

Если у вас возникли вопросы, то всегда можно заглянуть в туристско-информационные центры Москвы, где вам помогут спланировать путешествие по новогодней Москве и предоставят всю полезную информацию.

Сегодня в столице работает шесть ТИЦ: в парке «Зарядье», на Северном и Южном речных вокзалах, в аэропортах Внуково и Шереметьево, а также на Тверской площади.

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