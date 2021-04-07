Летим в Краснодар!

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Краснодар редко рассматривается в качестве маршрута для выходного дня – далеко, моря нет, да и что там вообще делать? Корреспонденты Myslo слетали в этот прекрасный город на два дня и поняли: сюда стоит ехать и хочется вернуться!

В Краснодар мы добирались самолетом из аэропорта «Калуга». От Тулы мы доехали сюда за полтора часа, трасса свободная, хорошего качества. Заезжать в саму Калугу и ловить городские пробки не нужно: путь проходит по окружной. Машину оставили на стоянке прямо перед зданием аэропорта, она бесплатная и охраняемая.

Регистрация на рейсы заканчивается за 40 минут до вылета, очередей нет, поэтому нет необходимости приезжать в аэропорт за два-три часа.

Прямые рейсы в Краснодар из Калуги два раза в неделю выполняет авиакомпания «Азимут».

Все самолеты «Азимута» названы в честь рек в тех городах, куда летает авиакомпания. Мы летели в Краснодар на «Великой» (это река в Псковской области), обратно – на «Кубани» (река в Краснодаре).

Краснодар гораздо моложе Тулы, город был основан в 1793 году, но это время было очень насыщенно переменами, потрясениями и бурным развитием. Когда-то провинциальный казачий городок, сегодня он стал городом-миллионником, в котором старинная архитектура соседствует с современными кварталами и футуристичными зданиями.

Краснодар – город музеев (их более 30), театров (в знаменитый музыкальный театр билетов практически не купишь), здесь есть свой ипподром, бальнеолечебница.

Центр города – это преимущественно частная застройка, он сохранился таким практически со времен основания. Местные жители шутят, что краснодарцы едут домой и на дачи не из центра, а в центр. И действительно, по вечерам пробки стоят по направлению с окраин.

Главная улица города – Красная, она практически полностью состоит из зданий XIX века и советского периода.

Эта улица была проложена в городе в 1888 году: говорят, казаки просто протащили бревно по чистому полю. Длина Красной – 10 км, гулять по ней можно долго, интереснее в сопровождении экскурсовода, потому что о каждом объекте на ней есть что рассказать. Например, памятник Илье Репину: художник приехал в город, чтобы закончить свою картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Полотно было почти готово, но творцу нужны были лица настоящих казаков, и за ними он отправился в Екатеринодар. Дописал картину с трудом: казаки не могли усидеть на месте дольше 10 минут даже за деньги.

По выходным дням Красная частично становится пешеходной: движение на ней перекрывают, выходят уличные музыканты, подворотни старинных домов подмигивают огоньками и ярким граффити, зазывая в одно из бесчисленных заведений, которые скрываются за углом.

Говорят, в ближайшее время пешеходными (тоже на выходные) станут еще семь старых улиц, прилегающих к Красной, так что гулять-не перегулять!

Повсюду в городе – отсылки к Екатерине II, пожаловавшей эту землю казакам в 1792 году. До гражданской войны город назывался в ее честь – Екатеринодар.

В центре города стоит памятник царице в окружении казаков и с той самой грамотой, по которой кубанская земля передана им в вечное пользование.

Оригинал грамоты, кстати, хранится в музее Фелицына вместе с другими казачьими регалиями.

Интересно, что эти регалии (царские грамоты, знамена, казачья одежда, предметы быта и многое другое) в 20-е годы прошлого века были вывезены казаками за границу, а в Краснодар вернулись ценой огромных политических усилий только в 2006 году. Потомки казаков, владевшие регалиями, выдвинули три условия их возврата: передать им копии всех ценностей, отремонтировать все памятники царского времени и вернуть городу его историческое название. Первые два условия были выполнены, с третьим пока всё неясно.

А в музей Фелицына непременно загляните: здесь очень интересно! Некоторым экспонатам – по 35-40 тысяч лет, так как кубанская земля с древних времен населялась скифами, половцами, греками и другими народностями, от которых в культурных слоях осталась масса ценностей.

В музее хранится коллекция половецких баб – надгорбных скульптур половцев. Рассказывают, что их находили и до сих пор находят просто в полях при вспашке.

Краснодар называли проходным двором Европы: здесь смешалось множество национальностей, сейчас их 134. Это особенно заметно в гастрономии - в городе есть заведения десяток кухонь мира. Есть и рестораны казачьей кухни, например, «Станъ» - он, кстати, входит в гастрономический тур по городу. Персонал здесь одет в казачьи костюмы, а на втором этаже есть мини-музей истории казачества.

Гастротур можно совершить самостоятельно, выбрав интересные рестораны, или заказать его в туристско-информационном центре (ул. Гоголя, 76).

Одна из главных современных точек притяжения в городе – стадион «Краснодар» и одноименный парк, который все называют парком Галицкого.

Честно, только ради него одного стоит приехать в Краснодар, потому что это нечто невероятное!

Поражают гигантские масштабы, футуристичная планировка парка в виде нескольких спиралей, искусственные реки и пруды, смотровые площадки, огромное количество всевозможной растительности, завораживающая ночная подсветка, идеальная ухоженность. Тропические деревья стоят в прозрачных куполах, которые возвышаются над парком, а вечером начинают светиться розовым.

Здесь можно провести несколько часов и не соскучиться, на каждом шагу поражаясь тому, как всё это вообще можно было придумать и какая уйма денег в это вложена. Бизнесмен Сергей Галицкий, построивший стадион и парк – любимец горожан, практически божество, о котором слагают городские легенды. Говорят, итальянский травертин, который здесь использован повсюду, привезен из того же карьера, где брали камень для римского Колизея.

Покупать травертин в Италии было слишком дорого, и Галицкий просто купил… весь карьер. Стадион и правда своей формой напоминает Колизей, поэтому в шутку прозван Гализеем. А еще Галицкого запросто можно встретить в его парке и на ул. Красной, где он прогуливается в самой обычной одежде и без охраны и не отказывается пообщаться с простыми людьми.

Краснодарский край в последние годы стал центром винного туризма: есть даже «винные дороги» - маршруты по многочисленным частным винодельням, где можно побывать на виноградниках, увидеть производство вина, продегустировать его и купить те сорта, которых в других регионах не найти в продаже. Мы побывали в одном из самых крупных винных хозяйств – «Долине Лефкадия».

Она занимает гигантскую площадь в десятки гектар, это бескрайние виноградники, зеленые холмы, леса, огромное рукотворное озеро Гечепсин с мостиками и ротондой, самая длинная в Европе платановая аллея и даже трюфельные дубравы, где за урожаем охотится собака особой породы!

Отправиться в Краснодар на пару дней, например, на выходные – это возможность телепортироваться из нашего холода и слякоти к юному теплу и солнцу, познакомиться с новым городом, насладиться вкусной едой и вином.

Авиабилеты недорогие – от 1580 руб. в одну сторону.

Вылет из аэропорта «Калуга» туда – в 17.10, обратно - в 8.05. С 1 июня расписание у «Азимута» станет более удобным: из Калуги можно будет улететь рано утром, это поможет избежать лишней ночевки. Если улететь, например, в четверг, можно три полных дня посвятить прогулкам и экскурсиям, а утром в воскресенье вернуться домой. Отличная идея для мини-отпуска!