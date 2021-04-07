Из лохмачей в красавчики: 10 собак, которые изменились до неузнаваемости после груминга

Мы собрали для вас мимимишную подборку, которая развеселит посреди рабочей недели.

Туляки водят своих питомцев к грумерам, а специалисты обожают делать фото до и после. Мы попросили поделиться забавными снимками владелицу зоосалона Yudzhin_Groom Юлию Васильеву, и вот что у нас получилось.

Йоркширский терьер Шелдон решил, что жизнь выставочной собаки не для него. В салоне ему убрали почти всю шерсть. Грумер сказала, что пес обрастет немного и станет красавчиком. А разве это еще не так?

Бишон фризе Пончик «немного» заросла, шерсть свалялась, а ведь она скоро станет мамой. Хозяйка попросила максимально короткую прическу, но у грумера не поднялась рука совсем убрать шевелюру. Получилась неплохая породная стрижка.

Эту малышку-йорка постригли к празднику. Как вам? Кажется, всё получилось. Милаха!

Красотка ши-тцу Дина после неудачной стрижки долго не была у грумера...

Кажется, кого-то давно ждали в салоне. Пару часов работы грумера, и – глаз не оторвать!

Ну как не влюбиться в такую «куклу» ши-тцу? Да и имя у нее прекрасное – Шоколадка.

Кажется, йорки после посещения салона меняются больше всех. Эта маленькая воображуля совсем еще кроха, но любит менять образы.

Захотелось весны? Вот вам бабочки во всю спину! Краски, кстати, абсолютно безвредны для шерсти и кожи собаки. На фото – красотка породы китайская хохлатая.

Еще одна фантазия грумера и хозяйки. Чихуашка Тигропес!

Бишон фризе Лаки – прирожденная модель и, кажется, очень рада своему новому образу.