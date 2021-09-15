Актриса Анна Уколова: «Я люблю играть простых хороших людей»

В эксклюзивном интервью «Слободе» Анна рассказала, почему не любит театр, как относится к социальным сетям и в каких фильмах никогда не станет сниматься.

Анна оказалась простой, открытой и эмоциональной. Несмотря на свою популярность, звездная болезнь артистку, кажется, миновала.

– Анна, бывали ли Вы раньше в Туле?

– Здесь я второй раз. Около семи лет назад приезжала в Тулу на гастроли с театром. Нас привезли ночью, мы отыграли спектакль и уехали. Город успела рассмотреть только под фонарями, а их тогда было мало. Но и так я могу сказать, что разница тогда и сейчас – вопиющая. У меня в Туле живет подруга. Она говорит, что город облагородили, и это действительно видно.

Как-то была в Ясной Поляне, с режиссером Прошкиным снимали фильм «Чудо». Раньше там была разруха и развал, как сейчас – не знаю.

– На фестивале «Улыбнись, Россия!» Вы получили премию «За вклад в комедию»…

– Это было очень неожиданно! Думала, меня пригласили как актрису, которая будет вручать приз. Но получить статуэтку за вклад... Вы понимаете, что такое вклад? В зале сидят именитые люди, которые были монстрами в профессии еще до моего рождения, а премию получаю я. Понимаю, что какой-то вклад внесу в кинематограф, в комедию, в драму, но не ожидала, что так быстро. Приятно. Честно скажу, у меня даже слезы выступили.

– К слову о комедиях. Считаете себя больше комедийной актрисой?

– Разноплановой. Я могу всё, главное, чтобы компания была хорошая. Люблю чередовать: сегодня сыграла комедию, спустя два месяца – трагедию.

– Сейчас сложно снять качественную комедию, чтобы реально было смешно. Как считаете, в чем успех комедийных фильмов, сериалов?

– Когда ты снимаешься в комедии, не надо изначально думать: «Я рассмешу зрителя!» Когда снимаешь кино и за кадром вся группа смеется, это уже провал.

Когда я играла в театре, мне говорили: «Здесь будет реприза, здесь зритель засмеется». Как можно распланировать эмоцию человека? Я даже когда прихожу на комедию и мне будет смешно, смеяться не стану. Вдруг на меня зритель не так посмотрит. Помню, первый раз попала на комедию, спектакль «13». Я так смеялась, что люди поворачивались и говорили: «Вы не могли бы потише?» После этого у меня был какой-то зажим. Почему я не люблю театр – там нельзя выражать эмоции из-за соседей, которые тебе сделают замечание.

– Осенью на экраны выйдет сериал «Цыпленок жареный». Расскажите о своей героине. И вообще, как Вам эпоха 20-х годов?

– У нас была профессиональная команда, мы добивались результата, а не делали всё абы как. В фильме я играю заместителя председателя ВЧК. До этого у меня не было ролей старше Великой Отечественной войны. А тут революция… Для меня это подарок судьбы. Благодарна Елене Владиславовне Николаевой за то, что она меня взяла сразу, без проб.

– Как выбираете, в каком фильме сняться? Есть ли актеры, с которыми не будете работать?

– Да, для меня важны актеры, режиссер, сценарий. Есть такие, с которыми я не буду работать.

– Анна, почему Вас нет в соцсетях, в инстаграме? Многие знаменитости ведут свои странички.

– Я не противник этого, но пока время не пришло. У меня даже дома такой закон – когда прихожу, не пользуемся телефонами, компьютерами. Я даже особо не фотографируюсь. У меня в телефоне только фото, когда мой муж Сергей забирал меня с сыном из роддома. Я понимаю, что туплю, надо чаще фотографироваться.

– Многие Ваши поклонники говорят, что Вы своя, народная. Не играете, а проживаете роль. Согласны ли Вы с этим?

– Абсолютно. Я родилась в поселке Сборный Сызранского района. Знаю, что такое деревня, поселок и народ. А когда девочка, которая никогда за МКАД не выезжала, играет жительницу деревни, мне так смешно. Это уже провал. Никогда не соглашайся, играй лучше жен новых русских, а в деревню не лезь, ты не знаешь этого поля! Люблю играть роли простых хороших людей. Кому еще, кроме меня? Как говорит мой папа, «Эта ниша заполнена только тобой, остальные просто делают вид». И он прав. Может, это нескромно, но с годами я понимаю, что это так.

– Вы сыграли десятки ролей, а есть ли у Вас любимая?

– Да, фильм «Точка». Я помню, как мы снимали, это было так душевно! Мы тратились эмоционально. Как-то всё сложилось – коллектив, сценарий. Такое семейное кино. Это оценили за границей, обидно, что не в России. Нам сказали: «После «Интердевочки» проституция в России закончилась». Это не так! Мы даже снимались с настоящими проститутками во дворе на Тверской.

– Многие отмечают, что фильм «Левиафан» оставляет гнетущее настроение. Передалось ли оно Вам? Как считаете, действительно ли в России всё так грустно?

– Каждый день на съемках я ловила кайф с такими партнерами, было так здорово! Фильм посмотрела только через три года. Мне неважно, когда он выйдет, какой у него будет рейтинг. Мне важно получить кайф здесь и сейчас, а также вдохновение на будущую роль.

Что касается сюжета. Это наша жизнь! Все говорят, что такого в России уже нигде нет, но мы снимались с людьми в их реальных домах. Это не декорации. Вот так люди живут. Кто говорит, «Россия не такая», возьми свой «Майбах», сядь на него да прокатись за 101-й км.

– Была информация, что Вас пригласили сниматься в британском проекте.

– Я сначала узнала сюжет, потому что всегда российские актеры в зарубежных фильмах играют или плохих, или предателей, или с медведями с балалайкой и ушанкой. Я патриот, свою страну позорить не буду.

В фильме мне предложили роль нейтрального человека – помощника разведчика. Поинтересовалась, сколько актрис пробуются на роль, я же должна понимать вкус режиссера. Оказалось, только я. Режиссер посмотрел «Левиафана» и сказал: «Вот эту актрису найдите мне. С такими глазами и душой – она воплощение русского человека». Приятно!

Меня утвердили два года назад, в Англию поеду только вот сейчас. Это будет четырехсерийный фильм про разведчиков. Меня выбрали за глаза – в кадре буду всегда плакать, молчать, рыдать.

– Как Ваш сын Макар относится к профессии?

– Стесняется. Макар учится в частной школе, я редко его забираю, он сам так просит. Когда я прихожу, все сбегаются – сфотографироваться или за автографами. Почему я отдала сына в частную школу? Не хочу, чтоб он учился в классе, где 50 человек. А еще мне понравились учителя, они не относятся ко мне, как к тамаде, не требуют проводить Новый год, 8 Марта или еще что-то.

У меня вообще вся семья – и муж, и родственники – раньше стеснялись моей профессии. Актриса? Что за профессия? Подай балалайку! Что за шуты и развлекалы? Но в целом поддерживали. Говорили мне: «Будь скромнее, у тебя всё получится, будешь звездой». Надо всегда оставаться человеком, не заболеть звездной болезнью, а я ею точно не заболею.

– Вашему сыну 10 лет. Как собирали его к 1 сентября?

– 1 сентября для меня – это святое! Всегда выделяю этот день в своем графике. Когда мне звонят и говорят: «Вы знаете, там такие ситуации, надо сняться 1 сентября…» Я отказываюсь. Люблю свою профессию, но не до такой степени. На первом месте традиции и семья.

– Ваше пожелание читателям.

– Читатели, зрители, хочу пожелать вам здоровья! Улыбайтесь, смейтесь. Добра вам, не будьте безразличными. Давайте смотреть на мир не через гаджеты, а напрямую.

Досье Myslo

Анна Викторовна Уколова

Родилась 15 февраля 1978 года в поселке Сборно-Симоновский (ныне пос. Сборный) Сызранского района Куйбышевской области.

Лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» (2018) за роль Лидии Семёновны в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы».

Семья: муж Сергей Пугачев, бизнесмен. Сын Макар (родился 19 мая 2011 г.).

Избранная фильмография: «Каменская», «Живой», «Охота на пиранью», «Точка», «Миннесота», «Край», «На крючке!», «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Склифософский», «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест», «Грецкий орешек», «Стрельцов», «Зоя» и др.