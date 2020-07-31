Автошколы Тулы: куда пойти учиться?
Мечтаете управлять автомобилем? Не знаете в какую школу пойти учиться? Myslo расскажет, какие есть в Туле автошколы.
Автошкола «ТОРЦ»Тула, Макаренко д. 9Б, пом. 11 (вход со двора) – главный офис Тула, Красноармейский проспект, д. 7, оф. 204б. Суворов, ул. Тульская, 1В (2-этаж) Белев, ул. Советская, д.32 (2-этаж) Закрытая площадка Тула п. Мясново, проезд Иншинский д.28 auto-school71.ru Единый справочный телефон: 8(953)196-35-88 (на ваши вопросы ответит директор автошколы Гуров Максим Викторович)
Категории прав: А, В, С, Д, СЕ, ВЕ, ДЕ.
Учебный центр ТОРЦ так же проводит обучение по программам:
- водитель внедорожных мототранспортных средств (квадроцикл, снегоход)
- тракторист – машинист категорий В,С,Д,Е,F
- водитель погрузчика,
- машинист экскаватора
- машинист крана (крановщик)
-оператор крана манипулятора,
- машинист автовышки и автогидроподъемника,
- ДОПОГ
- оператор станков с программным управлением (ЧПУ)
Длительность обучения на категорию В: 3 месяца.
В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: теоретические занятия проводятся выходные дни и в будние вечером. Практические занятия проводятся с понедельника по субботу.
Дистанционное обучение: возможно дистанционное обучение по теории.
Какие автомобили в автопарке: Renault Logan, Volkswagen Polo, Renault Duster, эвакуатор ГАЗон Next, автобус Ford.
Что нужно, чтобы начать учиться: для поступления в автошколу нужен только паспорт.
Стоимость обучения на категорию В, варианты оплаты: 16 800 рублей + 200 рублей за каждый час практического занятия. Возможно заключение договора и оплата дистанционно.
Акции, скидки: Акции студентам и учащимся школ – 5%, при заключении договора вдвоем – 5%, при 100% оплате – 5% (скидки по акциям не суммируются).
Автошкола «Проспект»Тула, проспект Ленина д. 40 (напротив Филармонии) телефон/WhatsApp/Telegram: 8-916-566-46-16, 8-(4872)-636-939.
Категории прав: категории А, В.
Также автошкола «Проспект» приглашает на обучение по специальностям:
- водитель самоходной техники (трактор, погрузчик, экскаватор, бульдозер);
- ТО и ремонт автомобилей (специалист ответственный за безопасность дорожного движения, контролер технического состояния автомототранспортных средств, слесарь по ремонту автомобилей).
Длительность обучения на категорию В: 3 месяца.
В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: очные групповые занятия проводятся по будням в вечернее время (с 18:30). По субботам дополнительные занятия и консультации для желающих. Практические вождения начинаются с 8:00, последнее занятие начало в 20:30, без выходных.
Дистанционное обучение: всем поступающим предоставляется выбор формы обучения, с возможностью перехода с одной на другую. Очная форма в группах или дистанционная, на базе специализированной платформы, с консультациями по субботам. Практические вождения одинаковы для обоих видов обучения.
Какие автомобили в автопарке: учебный автопарк состоит из моделей Renault Logan, LADA Granta, Chevrolet Aveo.
Что нужно, чтобы начать учиться: для зачисления на курсы от вас понадобятся: паспорт, СНИЛС, первоначальный взнос 1000 рублей. Позже понадобятся медицинская справка для водителей (форма 003/Ву) и две фотографии 3х4.
Стоимость обучения, варианты оплаты: полная стоимость обучения – 28 000 рублей, есть рассрочка на 3 месяца с первоначальным взносом 1000 рублей. Оплатить можно наличными, банковским переводом или пластиковой картой.
Акции, скидки: при указании точных данных в графе «Откуда о нас узнали» дарим одно практическое занятие с инструктором.
Категории прав: категории А, В.
Также возможно пройти курс:
- повышение навыков вождения;
- подготовка инструкторов вождения.
Длительность обучения: на категорию В – 3 – 3,5 месяца. На категорию А – 1 – 1,5 месяца.
В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: занятия проводятся два раза в неделю по будням вечером в 18.30, повтор этих лекций в субботу. Поэтому очень легко подстроиться под график работы или учебы. Если не смогли попасть на занятие ни в один из дней, можно посмотреть лекции в записи в любое удобное время.
Дистанционное обучение: дистанционное обучение организовано в виде конференций с преподавателем. Поэтому всегда можно задать вопрос в режиме онлайн, если что-то не понятно.
Какие автомобили в автопарке: в школе более 20 автомобилей, механика и автомат. KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Chevrolet Lacetti, Renault Logan. Все иномарки, оборудованы системой видеоконтроля. Поэтому вы будете учиться и сдавать экзамены в ГИБДД на той же машине, на которой учились.
Что нужно, чтобы начать учиться: для того, чтобы начать учиться управлять автомобилем, необходимо прийти в класс и подать заявление. При себе иметь паспорт, СНИЛС.
Стоимость обучения, варианты оплаты: 16 800 руб. + 200 руб./час вождения.
Акции, скидки: в автошколе часто проводятся акции, есть скидки студентам и школьникам – 5%.
Областной учебно-курсовой комбинатТула, ул. Тургеневская, 69.
Тел.: 30-84-54, 8-963-227-17-17,
oukk.ru
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Категории прав: А, В, С, Д, СЕ, ВЕ, ДЕ.
Кроме этого возможно обучение по следующим специальностям:
- водитель внедорожных мототранспортных средств
- водитель погрузчика,
- ДОПОГ,
- ответственный за безопасное дорожное движение,
- контролер техсостояния автомоблей.
- диспетчер.
Длительность обучения: 2,5 – 3 месяца.
В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: Есть группы вечерние, дневные, выходные.
Дистанционное обучение: есть возможность дистанционного обучения.
Какие автомобили в автопарке: легковые (все иномарки): Renault Logan, Chevrolet Aveo, Hyundai Accent; мотоциклы – Stels, грузовые: КАМАЗ, ЗИЛ, автобус – Iveco.
Что нужно, чтобы начать учиться: паспорт, СНИЛС.
Стоимость обучения, варианты оплаты: 16 800 теория + 200 рублей за час практического занятия. Предоставляется рассрочка на полный курс обучения.
Акции, скидки: студентам – скидки.
Автошкола «ПДД от А до Я»
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Категории прав: В.
Длительность обучения: полный курс обучения 3 месяца (вождение начинается через 2 недели с момента начала обучения).
В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: занятия проходят во все дни недели. В будни есть дневные и вечерние группы, также можно посещать группы выходного дня.
Дистанционное обучение: есть дистанционное обучение (просмотр лекций, разбор тематических вопросов и экзаменационных билетов, выполнение домашних заданий).
Какие автомобили в автопарке: новые автомобили Volkswagen Polo с МКПП и АКПП, оснащенные системой видеоконтроля.
Что нужно, чтобы начать учиться: паспорт, СНИЛС, студенческий билет (для студентов).
Стоимость обучения, варианты оплаты: полный курс обучения 16 200 рублей + 200 рублей за каждый час практического занятия. Оплата производится в рассрочку на протяжении 3-х месяцев обучения.
Акции, скидки: действуют постоянные скидки от 10% до 20%. С 1 по 30 августа 2020 года стоимость обучения по АКЦИИ –14 400 рублей + 200 руб./час. Стоимость для студентов и школьников 13 400 руб. + 200руб./час.