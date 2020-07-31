Автошколы Тулы: куда пойти учиться?

Мечтаете управлять автомобилем? Не знаете в какую школу пойти учиться? Myslo расскажет, какие есть в Туле автошколы.

Тула, Макаренко д. 9Б, пом. 11 (вход со двора) – главный офис

Тула, Красноармейский проспект, д. 7, оф. 204б.

Суворов, ул. Тульская, 1В (2-этаж)

Белев, ул. Советская, д.32 (2-этаж)

Закрытая площадка Тула п. Мясново, проезд Иншинский д.28

Единый справочный телефон:

8(953)196-35-88 (на ваши вопросы ответит директор автошколы Гуров Максим Викторович)

Категории прав: А, В, С, Д, СЕ, ВЕ, ДЕ.

Учебный центр ТОРЦ так же проводит обучение по программам:

- водитель внедорожных мототранспортных средств (квадроцикл, снегоход)

- тракторист – машинист категорий В,С,Д,Е,F

- водитель погрузчика,

- машинист экскаватора

- машинист крана (крановщик)

-оператор крана манипулятора,

- машинист автовышки и автогидроподъемника,

- ДОПОГ

- оператор станков с программным управлением (ЧПУ)

Длительность обучения на категорию В: 3 месяца.

В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: теоретические занятия проводятся выходные дни и в будние вечером. Практические занятия проводятся с понедельника по субботу.

Дистанционное обучение: возможно дистанционное обучение по теории.

Какие автомобили в автопарке: Renault Logan, Volkswagen Polo, Renault Duster, эвакуатор ГАЗон Next, автобус Ford.

Что нужно, чтобы начать учиться: для поступления в автошколу нужен только паспорт.

Стоимость обучения на категорию В, варианты оплаты: 16 800 рублей + 200 рублей за каждый час практического занятия. Возможно заключение договора и оплата дистанционно.

Акции, скидки: Акции студентам и учащимся школ – 5%, при заключении договора вдвоем – 5%, при 100% оплате – 5% (скидки по акциям не суммируются).

Тула, проспект Ленина д. 40 (напротив Филармонии) телефон/WhatsApp/Telegram:

8-916-566-46-16, 8-(4872)-636-939.

tula-profi.ru

Категории прав: категории А, В.

Также автошкола «Проспект» приглашает на обучение по специальностям:

водитель самоходной техники (трактор, погрузчик, экскаватор, бульдозер);

ТО и ремонт автомобилей (специалист ответственный за безопасность дорожного движения, контролер технического состояния автомототранспортных средств, слесарь по ремонту автомобилей).

Длительность обучения на категорию В: 3 месяца.

В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: очные групповые занятия проводятся по будням в вечернее время (с 18:30). По субботам дополнительные занятия и консультации для желающих. Практические вождения начинаются с 8:00, последнее занятие начало в 20:30, без выходных.

Дистанционное обучение: всем поступающим предоставляется выбор формы обучения, с возможностью перехода с одной на другую. Очная форма в группах или дистанционная, на базе специализированной платформы, с консультациями по субботам. Практические вождения одинаковы для обоих видов обучения.

Какие автомобили в автопарке: учебный автопарк состоит из моделей Renault Logan, LADA Granta, Chevrolet Aveo.

Что нужно, чтобы начать учиться: для зачисления на курсы от вас понадобятся: паспорт, СНИЛС, первоначальный взнос 1000 рублей. Позже понадобятся медицинская справка для водителей (форма 003/Ву) и две фотографии 3х4.

Стоимость обучения, варианты оплаты: полная стоимость обучения – 28 000 рублей, есть рассрочка на 3 месяца с первоначальным взносом 1000 рублей. Оплатить можно наличными, банковским переводом или пластиковой картой.

Акции, скидки: при указании точных данных в графе «Откуда о нас узнали» дарим одно практическое занятие с инструктором.

Тула, ул. К. Цеткин, д.4, офис 406 Тула, ул. 9 мая. Д.1, офис 115 Тула, ул. Ложевая, д.125А, офис 228 Современный автодром удобно расположен: г. Тула, ул. Овражная, 7 8 (4872) 79-06-70 8-910-550-40-50 auto-zebra.ru Категории прав: категории А, В. Также возможно пройти курс: повышение навыков вождения;

подготовка инструкторов вождения. Длительность обучения: на категорию В – 3 – 3,5 месяца. На категорию А – 1 – 1,5 месяца. В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: занятия проводятся два раза в неделю по будням вечером в 18.30, повтор этих лекций в субботу. Поэтому очень легко подстроиться под график работы или учебы. Если не смогли попасть на занятие ни в один из дней, можно посмотреть лекции в записи в любое удобное время. Дистанционное обучение: дистанционное обучение организовано в виде конференций с преподавателем. Поэтому всегда можно задать вопрос в режиме онлайн, если что-то не понятно. Какие автомобили в автопарке: в школе более 20 автомобилей, механика и автомат. KIA Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Chevrolet Lacetti, Renault Logan. Все иномарки, оборудованы системой видеоконтроля. Поэтому вы будете учиться и сдавать экзамены в ГИБДД на той же машине, на которой учились. Что нужно, чтобы начать учиться: для того, чтобы начать учиться управлять автомобилем, необходимо прийти в класс и подать заявление. При себе иметь паспорт, СНИЛС. Стоимость обучения, варианты оплаты: 16 800 руб. + 200 руб./час вождения. Акции, скидки: в автошколе часто проводятся акции, есть скидки студентам и школьникам – 5%.

Категории прав: А, В, С, Д, СЕ, ВЕ, ДЕ.

Кроме этого возможно обучение по следующим специальностям:

- водитель внедорожных мототранспортных средств

- водитель погрузчика,

- ДОПОГ,

- ответственный за безопасное дорожное движение,

- контролер техсостояния автомоблей.

- диспетчер.

Длительность обучения: 2,5 – 3 месяца.

В какие дни проводятся занятия, есть ли возможность учиться только в выходной день: Есть группы вечерние, дневные, выходные.

Дистанционное обучение: есть возможность дистанционного обучения.

Какие автомобили в автопарке: легковые (все иномарки): Renault Logan, Chevrolet Aveo, Hyundai Accent; мотоциклы – Stels, грузовые: КАМАЗ, ЗИЛ, автобус – Iveco.

Что нужно, чтобы начать учиться: паспорт, СНИЛС.

Стоимость обучения, варианты оплаты: 16 800 теория + 200 рублей за час практического занятия. Предоставляется рассрочка на полный курс обучения.

Акции, скидки: студентам – скидки.

Тула, ул. Демонстрации, 1Г, Тула (этаж 3, офис 303)