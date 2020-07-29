Мальчики и девочки: От надежных колясок до крутой школьной формы и стильных причесок
Каждый родитель стремится выбрать лучшее для своего ребенка, будь то коляска, игрушки, или одежда, или стрижка. Myslo выяснил, где в Туле найти детские товары по приемлемым ценам и отменного качества.
Коляски из СКАЗКИ
Вы в скором времени ожидаете появления на свет малыша? А может быть, планируете сменить зимнюю коляску на летнюю прогулочную? Как выбрать детскую коляску для новорожденного, удобную для мамы и комфортную для ребенка?
Производители предлагают огромный ассортимент: коляски для грудничков в классическом исполнении, ретростиле или в современном дизайне; трансформеры, книжки, трости и люльки, недорогие, средней ценовой категории и элитные...
Не потеряться в этом разнообразии и выбрать коляску вам поможет магазин детских товаров «Коляски из СКАЗКИ».
Из этого магазина вы точно не уйдете без покупки. Широкий модельный ряд колясок от популярных брендов поражает своим разнообразием, а ценовой диапазон удовлетворит любой семейный бюджет.
Премиум-коляски
На фото: детская коляска Junama Diamont
Эти коляски выделяет уникальный дизайн люльки и передовые технологии, например, закрытая пружина амортизации и тормозная ось. Это предотвращает налипание снега, грязи и, как следствие, нарушение работы комплектующих. Крупные пазы в элементах фиксации обеспечивают дополнительный комфорт эксплуатации и не навредят вашему маникюру.
Легкие, просторные с богатой комплектацией
На фото: детские коляски Mirelo Nevada Eco 2 в 1 и Mirelo Madrid Eco 2 в 1
В ассортименте большой выбор универсальных, легких, многофункциональных колясок с комплектацией 2 в 1 и 3 в 1 для детей от рождения и до 3-х лет. Они маневренные, управляются одной рукой и имеют высокую проходимость. В комплект входят модули люльки и прогулочного блока, которые подойдут для зимних прогулок в теплом комбинезоне или в конверте.
Недорогие и качественные коляски
На фото: детская коляска Indigo Enigma 2 в 1
Бюджетные коляски для тех, кто не гонится за ценой. Они включают в себя все опции, необходимые малышу с самого рождения. Такие коляски разработаны и изготовлены в соответствии с обязательными нормами и требованиями к детским товарам и имеют все необходимые сертификаты качества.
Магазин «Коляски из СКАЗКИ» работает в Туле с 2000 года и за эти годы приобрел безупречную репутацию и сотни положительных отзывов. Главный козырь магазина – опытные и внимательные консультанты. Они знают все про товары для малышей и с удовольствием делятся советами, как выбрать детскую коляску.
«Коляски из СКАЗКИ» – магазин выгодных покупок. Это значит, что тут продают только те товары, которые стоят своих денег – за бренд вы не переплачиваете.
Имеются система скидок, рассрочка оплаты товара без процентов и участия банков, оплата пластиковыми и кредитными картами.
Услуги – важная составляющая сервиса, который предоставляет вам магазин «Коляски из СКАЗКИ»: презентация онлайн, бесконтактная доставка и оплата, а также резервирование и бесплатное хранение на складе, сборка детской мебели, послегарантийный ремонт, техобслуживание. Здесь же можно купить запчасти, колеса и камеры для колясок.
Магазин «Коляски из СКАЗКИ»:
Привозим товары под заказ. Если расцветки нет, то привезем.
Тула, проспект Ленина, 102-б (ТЦ «Проспект»), 2 этаж.
+7(4872)33-41-60,
WhatsApp +7-910-555-41-60,
OLMI
Лето в самом разгаре, дети думать забыли о школе, но каждый родитель начинает уже постепенно задумываться, что пора готовить гардероб своего чада на предстоящий учебный год.
Как выбрать школьную форму, которая понравится ребенку? Ответы знает магазин OLMI:
- Смотрим состав ткани. Хорошая форма сшита из натуральных материалов. Они не раздражают кожу, дают ей возможность дышать и отлично поддерживают температурный баланс.
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Удобный фасон. Для девочек-первоклассниц лучше выбрать сарафан, это очень практично и удобно. При выборе сарафана лучше отдавать предпочтение модели с молнией спереди, чтобы ребенку было удобно снимать и надевать. Если хотите сэкономить в деньгах, но в ущерб стилю, то отдайте предпочтение сарафану с заниженной талией. Такая модель даст возможность дольше носить его.
Для мальчика лучше выбрать брюки и жилет. Это практично и удобно.
- Стиль. Конечно, школьная форма должна быть красивой и нравиться ребенку. В этом случае он с удовольствием будет ее носить и с радостью собираться в школу.
В магазине OLMI огромный выбор стильной и практичной школьной одежды и обуви для мальчиков и девочек любого возраста — от первоклассника до выпускника. Здесь представлены новинки сезона: костюмы, пиджаки, брюки, юбки, сарафаны, а также аксессуары – даже самая привередливая юная модница сможет найти тут себе наряд. Для мальчиков в OLMI предлагают огромный выбор жилетов, брюк и пиджаков, от скромных вариантов до солидных.
Приятный бонус: в OLMI качество сочетается с весьма приемлемой стоимостью.
Цены не кусаются, а значит, вы сможете без ущерба для семейного бюджета подготовить своего ребенка к новому учебному году.
Загляните в магазин OLMI! Компания OLMI успешно работает более 14 лет. Коллекции одежды создаются с учетом пожелания юных клиентов — учеников, а также их родителей и директоров школ. Вся продукция компании имеет Единый сертификат соответствия Таможенного союза. Это подтверждает и результат проверки «Роскачества» сарафанов и брюк OLMI, получивших знак «Качественный товар».
Одежда от OLMI:
- соответствует ГОСТу, вся продукция сертифицирована;
- разнообразие состава формы;
- не пилингуется (не образуются катышки);
- лекала разработаны по фигурам российских детей;
- износостойкие ткани;
- возможна машинная стирка.
Каждую модель формы можно приобрести как в комплекте, так и отдельными элементами.
Кроме того, в OLMI вы найдете широкий выбор сопутствующих товаров (трикотаж, спортивная форма, рубашки, блузки и др.). Здесь же можно заказать нашивки (шевроны).
Акция! Эксклюзивно для читателей Myslo!
Назовите кодовое слово «Школа 2020» с 22 июля по 1 августа и получите скидку 20% на любой сарафан и школьные брюки для мальчика.
Добро пожаловать за школьной формой в OLMI!
Парикмахерские «Кеша хороший»
Большинство ребятишек, однажды побывавших в парикмахерских «Кеша хороший», с удовольствием идут снова к мастерам на новую стрижку. А знаете почему? Потому что в этой парикмахерской интересно. Там много игрушек, вместо кресел малышам предлагают сесть в машинку, а еще во время стрижки можно поиграть в приставку PlayStation или посмотреть мультики.
Парикмахеры понимают, что деткам иногда страшно делать что-то впервые. Чтобы такое важное событие оставило в памяти и родителей, и ребенка только радостные эмоции, в первое посещение парикмахерской малыши могут просто побыть и освоиться, познакомиться с мастером, порисовать или поиграть в игрушки. Здесь парикмахеры не только отличные мастера своего дела, но и внимательные педагоги, которые умеют находить подход даже к самым застенчивым и непоседливым деткам!
Мастера парикмахерских «Кеша хороший» имеют большой опыт работы, в том числе и с особыми детками, которым тяжело сидеть на месте.
Парикмахерские «Кеша хороший» расположены в торговых центрах. Это очень удобно: пока мастера занимаются с ребенком, мама и папа могут провести время в свое удовольствие: расслабиться и попить кофе или отправиться по магазинам.
Нужна укладка по случаю торжества? Нет проблем! Мастера «Кеша хороший» помогут вам определиться с выбором, сделают укладку, стрижку и окрашивание, заплетут косы на волосах любой длинны. Если заранее знаете, какую прическу нужно сделать, то можно скинуть мастеру фото или видео, чтобы точно рассчитать время выполнения работы.
Кстати, парикмахерская дарит скидку 10% на все услуги для маленького именинника или любого члена его семьи!
Воспользоваться скидкой можно за неделю ДО и неделю ПОСЛЕ Дня Рождения!
Услуги парикмахерских «Кеша хороший»:
- игры, мультики non-stop, PlayStation;
- стрижки, укладки, прически и косы;
- мужской и женский залы;
- окрашивания;
- услуга «1-й локон»;
- прокол ушек;
- аквагрим.
Звоните и записывайтесь, приходите:ТРЦ «Макси»: ул. Пролетарская, 2 , 1 эт. +7 (961) 147-47-43
ТУЦ «Сарафан»: ул. Путейская, 5, 1 эт. +74872521617
Ежедневно с 10:00–21:00
Записаться онлайн по ссылке www.тула.кеша-хороший.рф Instagram Facebook
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