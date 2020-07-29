Мальчики и девочки: От надежных колясок до крутой школьной формы и стильных причесок

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Каждый родитель стремится выбрать лучшее для своего ребенка, будь то коляска, игрушки, или одежда, или стрижка. Myslo выяснил, где в Туле найти детские товары по приемлемым ценам и отменного качества.

Вы в скором времени ожидаете появления на свет малыша? А может быть, планируете сменить зимнюю коляску на летнюю прогулочную? Как выбрать детскую коляску для новорожденного, удобную для мамы и комфортную для ребенка?

Производители предлагают огромный ассортимент: коляски для грудничков в классическом исполнении, ретростиле или в современном дизайне; трансформеры, книжки, трости и люльки, недорогие, средней ценовой категории и элитные...

Не потеряться в этом разнообразии и выбрать коляску вам поможет магазин детских товаров «Коляски из СКАЗКИ».

Из этого магазина вы точно не уйдете без покупки. Широкий модельный ряд колясок от популярных брендов поражает своим разнообразием, а ценовой диапазон удовлетворит любой семейный бюджет.

Премиум-коляски

На фото: детская коляска Junama Diamont

Эти коляски выделяет уникальный дизайн люльки и передовые технологии, например, закрытая пружина амортизации и тормозная ось. Это предотвращает налипание снега, грязи и, как следствие, нарушение работы комплектующих. Крупные пазы в элементах фиксации обеспечивают дополнительный комфорт эксплуатации и не навредят вашему маникюру.

Легкие, просторные с богатой комплектацией

На фото: детские коляски Mirelo Nevada Eco 2 в 1 и Mirelo Madrid Eco 2 в 1

В ассортименте большой выбор универсальных, легких, многофункциональных колясок с комплектацией 2 в 1 и 3 в 1 для детей от рождения и до 3-х лет. Они маневренные, управляются одной рукой и имеют высокую проходимость. В комплект входят модули люльки и прогулочного блока, которые подойдут для зимних прогулок в теплом комбинезоне или в конверте.

Недорогие и качественные коляски

На фото: детская коляска Indigo Enigma 2 в 1

Бюджетные коляски для тех, кто не гонится за ценой. Они включают в себя все опции, необходимые малышу с самого рождения. Такие коляски разработаны и изготовлены в соответствии с обязательными нормами и требованиями к детским товарам и имеют все необходимые сертификаты качества.

Магазин «Коляски из СКАЗКИ» работает в Туле с 2000 года и за эти годы приобрел безупречную репутацию и сотни положительных отзывов. Главный козырь магазина – опытные и внимательные консультанты. Они знают все про товары для малышей и с удовольствием делятся советами, как выбрать детскую коляску.

«Коляски из СКАЗКИ» – магазин выгодных покупок. Это значит, что тут продают только те товары, которые стоят своих денег – за бренд вы не переплачиваете.

Имеются система скидок, рассрочка оплаты товара без процентов и участия банков, оплата пластиковыми и кредитными картами.

Услуги – важная составляющая сервиса, который предоставляет вам магазин «Коляски из СКАЗКИ»: презентация онлайн, бесконтактная доставка и оплата, а также резервирование и бесплатное хранение на складе, сборка детской мебели, послегарантийный ремонт, техобслуживание. Здесь же можно купить запчасти, колеса и камеры для колясок.

Магазин «Коляски из СКАЗКИ»:

Привозим товары под заказ. Если расцветки нет, то привезем.

Тула, проспект Ленина, 102-б (ТЦ «Проспект»), 2 этаж.

+7(4872)33-41-60,

WhatsApp +7-910-555-41-60,

КоляскиИзСказки.рф

kolyaskikrovatki.ru

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Лето в самом разгаре, дети думать забыли о школе, но каждый родитель начинает уже постепенно задумываться, что пора готовить гардероб своего чада на предстоящий учебный год.

Как выбрать школьную форму, которая понравится ребенку? Ответы знает магазин OLMI:

Смотрим состав ткани. Хорошая форма сшита из натуральных материалов. Они не раздражают кожу, дают ей возможность дышать и отлично поддерживают температурный баланс. Удобный фасон. Для девочек-первоклассниц лучше выбрать сарафан, это очень практично и удобно. При выборе сарафана лучше отдавать предпочтение модели с молнией спереди, чтобы ребенку было удобно снимать и надевать. Если хотите сэкономить в деньгах, но в ущерб стилю, то отдайте предпочтение сарафану с заниженной талией. Такая модель даст возможность дольше носить его.

Для мальчика лучше выбрать брюки и жилет. Это практично и удобно. Стиль. Конечно, школьная форма должна быть красивой и нравиться ребенку. В этом случае он с удовольствием будет ее носить и с радостью собираться в школу.

В магазине OLMI огромный выбор стильной и практичной школьной одежды и обуви для мальчиков и девочек любого возраста — от первоклассника до выпускника. Здесь представлены новинки сезона: костюмы, пиджаки, брюки, юбки, сарафаны, а также аксессуары – даже самая привередливая юная модница сможет найти тут себе наряд. Для мальчиков в OLMI предлагают огромный выбор жилетов, брюк и пиджаков, от скромных вариантов до солидных.

Приятный бонус: в OLMI качество сочетается с весьма приемлемой стоимостью.

Цены не кусаются, а значит, вы сможете без ущерба для семейного бюджета подготовить своего ребенка к новому учебному году.

Загляните в магазин OLMI! Компания OLMI успешно работает более 14 лет. Коллекции одежды создаются с учетом пожелания юных клиентов — учеников, а также их родителей и директоров школ. Вся продукция компании имеет Единый сертификат соответствия Таможенного союза. Это подтверждает и результат проверки «Роскачества» сарафанов и брюк OLMI, получивших знак «Качественный товар».

Одежда от OLMI:

соответствует ГОСТу, вся продукция сертифицирована;

разнообразие состава формы;

не пилингуется (не образуются катышки);

лекала разработаны по фигурам российских детей;

износостойкие ткани;

возможна машинная стирка.

Каждую модель формы можно приобрести как в комплекте, так и отдельными элементами.

Кроме того, в OLMI вы найдете широкий выбор сопутствующих товаров (трикотаж, спортивная форма, рубашки, блузки и др.). Здесь же можно заказать нашивки (шевроны).

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