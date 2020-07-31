В Туле в формате летнего лагеря проходит обучение IT-специальностям

Запишите ребенка в Летний iT-клуб, где он сможет активно и весело провести лето с пользой для развития!

Ваш ребенок устал от карантина и длительной изоляции? Сидит в телефоне? Он хочет развлекаться и заводить новые знакомства?

Многие задаются вопросом, куда отдать ребенка и какой летний лагерь в Туле сейчас пользуется спросом. У нас есть отличная альтернатива!

Запишите ребенка в Летний iT-клуб, где он сможет активно и весело провести лето с пользой для развития!

Летний iT клуб – это новый формат детского отдыха с занятиями и активным досугом.

Ребенок откроет для себя увлекательный мир будущего, освоит на практике самые крутые iT-технологии:

Создание компьютерных игр

Школа блогера

Робототехника

3D-моделирование и 3D-печать

Фото- и видеолаборатория

Виртуальная реальность

Разработка сайтов

Анимация и мультипликация

Обучающие iT-занятия и развлекательная программа

Творческие мастер-классы

Познавательные экскурсии на самые интересные экспозиции в тульские музеи

Занятия спортом

Картинг

Лазертаг

Батутный центр и многое другое!

14 дней в лучших традициях городского летнего лагеря

Опытные преподаватели увлекут в интересный мир компьютерных разработок и позаботятся о комфортном пребывании детей в течение всей смены.

Ваш ребенок получит незабываемые эмоции и уникальный опыт создания собственных iT-проектов!

На мастер-классах ребята будут:

изучать основы программирования и построения алгоритмов,

основы программирования и построения алгоритмов, осваивать на практике видеоблогинг, дизайн, секреты создания и развития YouTube-каналов,

на практике видеоблогинг, дизайн, секреты создания и развития YouTube-каналов, создавать свои уникальные проекты – компьютерные игры, сайты, роботов, 2D- и 3D-графику,

свои уникальные проекты – компьютерные игры, сайты, роботов, 2D- и 3D-графику, программировать роботов и участвовать в увлекательных робо-соревнованиях,

роботов и участвовать в увлекательных робо-соревнованиях, играть в подвижные игры,

в подвижные игры, развиваться, прокачивать коммуникативные навыки, а также получать мотивацию к дальнейшему обучению.

В iT-клубе все как в настоящем городском летнем лагере

Включено питание, есть смены полного и неполного дня.

Вы можете выбрать график посещения, удобный для ребенка:

1. 3 августа – 14 августа

2. 10 августа – 21 августа

В связи с действующими мерами безопасности количество мест в группах ограничено.

Чтобы порадовать Вашего ребенка, не нужно планировать дорогостоящие путевки в лагеря и самостоятельно придумывать досуг своему чаду.

Формат городского летнего лагеря позволяет сделать каникулы детей увлекательными, полезными, а главное, доступными для любого жителя Тулы уже сегодня.

Звоните и скорее записывайтесь!

Тел. 8 (4872) 711-711 Тула или на сайте

Детская компьютерная Академия

Также спешим сообщить, что открыт набор в Детскую компьютерную Академию для школьников 7-16 лет на новый 2020/2021 учебный год!

Обучение в Академии подойдет всем детям, которые увлекаются гаджетами и играми, видеоблогингом, роботами и всем, что связано с современными технологиями и it-сферой.

Приглашаем ребят в группы:

Kids 7-8 лет

Junior 9-10 лет

Middle 11-12 лет

Senior 13-16 лет

Продвинутые мамы и папы уже привели детей к нам!

РУБИКОН - это инновационное iT-образование, которое идеально встраивается в расписание школьника и развивает навыки, необходимые в наше время каждому.

Специализация

При помощи комплексной программы знакомим ребенка с наиболее перспективными iT-направлениями:

программирование,

создание игр,

видеоблогинг,

дизайн,

создание сайтов,

роботоинженерия и многое другое!

В отличие от других школ, выступаем за то, чтобы как можно быстрее ребенок начал углубленно изучать одно направление, которое ему нравится, где он видит свое призвание. Студенты проходят профориентацию с опытным психологом, после чего осознанно выбирают профильный курс.

Продюсирование в iT-среде

Мы максимально продвигаем ребенка в it-среде с самого начала обучения, чтобы он видел свои победы, учился с удовольствием и становился успешным.

Ученики погружаются в особую атмосферу: посещают IT-компании международного уровня (Яндекс, Mail.Ru Group и Microsoft, технопарк Сколково).

Участвуют в профильных Олимпиадах, хакатонах, посещают мастер-классы, обучаются у экспертов цифровой индустрии и даже проходят стажировки. Это помогает «засветить» ребенка в it-среде, гарантировать его высокую востребованность в будущем.

Создаем атмосферу дружелюбного отношения к детям и родителям

У нас нет скучных уроков и доминирования над учениками! Занятия проходят в игровой форме, с учетом психологии детей. Преподаватели вдохновляют и мотивируют к созданию собственных проектов, учат работать самостоятельно и в команде. Ученики обожают педагогов, ведь они внимательны к каждому ребенку.

Образование строится на основе уникальной методики Rubi-X, благодаря которой Ваш ребенок приобретает необходимые знания и умения, которые сделают его чемпионом IT.

Вы будете гордиться своим ребенком!

Дополнительное iT-образование поможет ребенку стать самостоятельным, научиться принимать решения, разрабатывать собственные проекты, разовьет чувство ответственности не только за свою судьбу, но и своей страны.

Кем будет ребенок: вторым Стивом Джобсом или Артемием Лебедевым, а может, он поймет, что его жизнь — это музыка и рисование — главное, что полученные в Академии навыки и знания пригодятся ему везде!

Пройдите тест и узнайте, кто ваш ребенок из великих айтишников.

Светлана Савина, директор Академии РУБИКОН:

«Мы активно готовимся к новому учебному году: обновляем дизайн, закупаем оборудование, расширяем аудитории.

Сейчас для нас на первом месте безопасность детей, поэтому все аудитории мы оборудовали по требованиям Роспотребнадзора. В Академии установлены дезинфекторы, рециркуляторы, проводится бесконтактная термометрия и санитарная обработка помещений.

Ждем всех в обновленную Академию к началу нового учебного года!»

Приглашаем вас познакомиться на бесплатный мастер-класс по созданию компьютерной игры!

Записаться можно по телефону 8 (4872) 711-711 или на сайте

Компьютерная Академия РУБИКОН

тел. 8 (4872) 711-711

г. Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», ост. Площадка)

www.rubiconpro.ru