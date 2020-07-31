В Туле в формате летнего лагеря проходит обучение IT-специальностям
Запишите ребенка в Летний iT-клуб, где он сможет активно и весело провести лето с пользой для развития!
Ваш ребенок устал от карантина и длительной изоляции? Сидит в телефоне? Он хочет развлекаться и заводить новые знакомства?
Многие задаются вопросом, куда отдать ребенка и какой летний лагерь в Туле сейчас пользуется спросом. У нас есть отличная альтернатива!
Запишите ребенка в Летний iT-клуб, где он сможет активно и весело провести лето с пользой для развития!
Летний iT клуб – это новый формат детского отдыха с занятиями и активным досугом.
Ребенок откроет для себя увлекательный мир будущего, освоит на практике самые крутые iT-технологии:
- Создание компьютерных игр
- Школа блогера
- Робототехника
- 3D-моделирование и 3D-печать
- Фото- и видеолаборатория
- Виртуальная реальность
- Разработка сайтов
- Анимация и мультипликация
Обучающие iT-занятия и развлекательная программа
- Творческие мастер-классы
- Познавательные экскурсии на самые интересные экспозиции в тульские музеи
- Занятия спортом
- Картинг
- Лазертаг
- Батутный центр и многое другое!
14 дней в лучших традициях городского летнего лагеря
Опытные преподаватели увлекут в интересный мир компьютерных разработок и позаботятся о комфортном пребывании детей в течение всей смены.
Ваш ребенок получит незабываемые эмоции и уникальный опыт создания собственных iT-проектов!
На мастер-классах ребята будут:
- изучать основы программирования и построения алгоритмов,
- осваивать на практике видеоблогинг, дизайн, секреты создания и развития YouTube-каналов,
- создавать свои уникальные проекты – компьютерные игры, сайты, роботов, 2D- и 3D-графику,
- программировать роботов и участвовать в увлекательных робо-соревнованиях,
- играть в подвижные игры,
- развиваться, прокачивать коммуникативные навыки, а также получать мотивацию к дальнейшему обучению.
В iT-клубе все как в настоящем городском летнем лагере
Включено питание, есть смены полного и неполного дня.
Вы можете выбрать график посещения, удобный для ребенка:
1. 3 августа – 14 августа
2. 10 августа – 21 августа
В связи с действующими мерами безопасности количество мест в группах ограничено.
Чтобы порадовать Вашего ребенка, не нужно планировать дорогостоящие путевки в лагеря и самостоятельно придумывать досуг своему чаду.
Формат городского летнего лагеря позволяет сделать каникулы детей увлекательными, полезными, а главное, доступными для любого жителя Тулы уже сегодня.
Звоните и скорее записывайтесь!
Тел. 8 (4872) 711-711 Тула или на сайте
Детская компьютерная Академия
Также спешим сообщить, что открыт набор в Детскую компьютерную Академию для школьников 7-16 лет на новый 2020/2021 учебный год!
Обучение в Академии подойдет всем детям, которые увлекаются гаджетами и играми, видеоблогингом, роботами и всем, что связано с современными технологиями и it-сферой.
Приглашаем ребят в группы:
- Kids 7-8 лет
- Junior 9-10 лет
- Middle 11-12 лет
- Senior 13-16 лет
Продвинутые мамы и папы уже привели детей к нам!
РУБИКОН - это инновационное iT-образование, которое идеально встраивается в расписание школьника и развивает навыки, необходимые в наше время каждому.
Специализация
При помощи комплексной программы знакомим ребенка с наиболее перспективными iT-направлениями:
- программирование,
- создание игр,
- видеоблогинг,
- дизайн,
- создание сайтов,
- роботоинженерия и многое другое!
В отличие от других школ, выступаем за то, чтобы как можно быстрее ребенок начал углубленно изучать одно направление, которое ему нравится, где он видит свое призвание. Студенты проходят профориентацию с опытным психологом, после чего осознанно выбирают профильный курс.
Продюсирование в iT-среде
Мы максимально продвигаем ребенка в it-среде с самого начала обучения, чтобы он видел свои победы, учился с удовольствием и становился успешным.
Ученики погружаются в особую атмосферу: посещают IT-компании международного уровня (Яндекс, Mail.Ru Group и Microsoft, технопарк Сколково).
Участвуют в профильных Олимпиадах, хакатонах, посещают мастер-классы, обучаются у экспертов цифровой индустрии и даже проходят стажировки. Это помогает «засветить» ребенка в it-среде, гарантировать его высокую востребованность в будущем.
Создаем атмосферу дружелюбного отношения к детям и родителям
У нас нет скучных уроков и доминирования над учениками! Занятия проходят в игровой форме, с учетом психологии детей. Преподаватели вдохновляют и мотивируют к созданию собственных проектов, учат работать самостоятельно и в команде. Ученики обожают педагогов, ведь они внимательны к каждому ребенку.
Образование строится на основе уникальной методики Rubi-X, благодаря которой Ваш ребенок приобретает необходимые знания и умения, которые сделают его чемпионом IT.
Вы будете гордиться своим ребенком!
Дополнительное iT-образование поможет ребенку стать самостоятельным, научиться принимать решения, разрабатывать собственные проекты, разовьет чувство ответственности не только за свою судьбу, но и своей страны.
Кем будет ребенок: вторым Стивом Джобсом или Артемием Лебедевым, а может, он поймет, что его жизнь — это музыка и рисование — главное, что полученные в Академии навыки и знания пригодятся ему везде!
Пройдите тест и узнайте, кто ваш ребенок из великих айтишников.
Светлана Савина, директор Академии РУБИКОН:
«Мы активно готовимся к новому учебному году: обновляем дизайн, закупаем оборудование, расширяем аудитории.
Сейчас для нас на первом месте безопасность детей, поэтому все аудитории мы оборудовали по требованиям Роспотребнадзора. В Академии установлены дезинфекторы, рециркуляторы, проводится бесконтактная термометрия и санитарная обработка помещений.
Ждем всех в обновленную Академию к началу нового учебного года!»
Приглашаем вас познакомиться на бесплатный мастер-класс по созданию компьютерной игры!
Записаться можно по телефону 8 (4872) 711-711 или на сайте
Компьютерная Академия РУБИКОН
тел. 8 (4872) 711-711
г. Тула, ул. Епифанская, 54 (БЦ «Катюша», ост. Площадка)