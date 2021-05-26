Как в Туле возрождают настольный теннис

Энтузиасты считают – для этого вида спорта нет возрастных ограничений!

Настольный теннис как вид спорта был очень популярен в СССР. Но потом пришел в упадок. Некоторое время назад группа энтузиастов решила возродить этот вид спорта в Тульской области. Итогом долгой и кропотливой работы стало создание центра настольного тенниса. Он появился в Туле на ул. Коминтерна, 30 (торговый центр «Маргарита»). Инициаторы позиционируют его как большой социальный проект.

Корреспонденты Myslo посетили центр. Выглядит всё на уровне – просторное помещение, 12 новеньких столов для тенниса, а самое главное – несмотря на недавнее открытие зала, здесь уже есть посетители. Причем разного возраста. Мы были приятно удивлены, что за одним из столов «рубились» мужчины за 60!

Один из создателей академии Сергей Осипов рассказал Myslo:

Сергей Осипов – Настольный теннис у нас, в Тульской области, в упадническом состоянии. Большое количество любителей и профессионалов раскиданы по уголкам Тулы и тренируются от случая к случаю. Пару лет назад мы, инициативная группа, озадачились условиями существования этого спорта. Итогом стало рождение центра – академии настольного тенниса. Основной целью мы ставим обучение молодого поколения, которое застряло в гаджетах. Когда я подключился к игре, для меня стало открытием, что это интеллектуальный вид спорта. Мозги работают хлеще, чем при решении сопромата. Здесь сумасшедший выплеск эмоций, когда за столом идет битва.

По словам Сергея, задача академии – не только обучение юных спортсменов, но и поддержание интереса к настольному теннису среди пенсионеров и всех любителей этого спорта.

– Мы хотим создать хорошую атмосферу в клубе, атмосферу здорового соперничества. Здесь будут не только играть, но и общаться, пить чай. Такая большая спортивная семья. Мы стараемся охватить все слои населения.

В академии работает тренерский штаб во главе с Николаем Болтоевым, опытным теннисистом. Также тренируют туляков не менее именитые спортсмены – Игорь Кочетов, Игорь Петрушин, Элизабет Каждан.

24-летний Игорь Петрушин – первая ракетка Тулы, чемпион всероссийских и международных соревнований, кандидат в мастера спорта:

– Моя цель здесь – повысить игровой уровень детей, которые приходят заниматься, а также улучшить свои навыки. Хочу выполнить мастера спорта, думаю, регулярные тренировки в академии мне помогут.

68-летний тренер Владимир Юрков, многократный призер области, чемпион международного турнира:

– Я увлекся настольным теннисом очень давно. Помню, после школы переехал работать в Тулу из Чернского района, стал потихоньку играть и достиг таких результатов. Год назад был чемпионат России в Тамбове среди ветеранов, я проиграл в полуфинале.

Людям пожилого возраста особенно хочу сказать, чтобы они приходили заниматься. Настольный теннис – такой вид спорта, для которого не существует возрастных ограничений, играть можно и до 80 лет. Он для здоровья полезен – заставляет двигаться.

Расул Магомедов – один из постоянных игроков теннисного центра.

– Играю для удовольствия, для здоровья и хорошего настроения, что еще надо? Обязательно хочу у всех выиграть, но не получается. У нас здесь скучно не бывает. Вот моей сопернице, Галине, несколько раз проиграл мороженое!

В начале мая теннисная академия провела большой турнир, в котором поучаствовали более 60 человек. Сергей Осипов рассказывает, что атмосфера была просто потрясающая.

– Сейчас мы набираем большую детскую секцию – до 200 человек. Ждем ребят в возрасте от 5 лет. Самые сильные и перспективные будут представлять академию на соревнованиях. Планируем проводить командные турниры, клубные чемпионаты, устраивать семейные выходные дни и еще много чего. Мы мотивированы не деньгами. Ту атмосферу, которая царит на турнирах, не передать ничем. Это буйство красок и эмоций.

В министерстве спорта Тульской области рассказали Myslo, как в регионе будут развивать настольный теннис. - Министерство взаимодействует с Федерацией настольного тенниса Тульской области. Она проводит мероприятия, включенные в Единый календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. В текущем году федерация запланировала провести 4 мероприятия массового спорта и участие спортсменов в 7 соревнованиях спорта высших достижений. Отделения настольного тенниса открыты в муниципальных образованиях - Тула, Новомосковск, Веневский, Воловский, Каменский, Плавский, Одоевский, Суворовский районы. В 10 спортивных школах свое мастерство повышают 513 детей и подростков. Всего в регионе настольным теннисом занимаются 2620 человек. В частности, в Туле это 100 спортсменов из спортшкол «Олимп» и «Юность» и Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. В текущем году в Туле по ул. Кутузова/ул. Р. Зорге завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором помимо других профильных помещений будет размещен зал для занятий настольным теннисом.