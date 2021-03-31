Качественный ремонт в доме: как сэкономить деньги и время

Дачный сезон уже не за горами. Чтобы он принес только положительные эмоции, важно заранее позаботиться о минимальных удобствах на загородном участке: электричестве, воде и канализации. Правда, коммунальные сети не всегда есть возможность обустроить.

Есть отличное современное решение — артезианские скважины и септики.

Артезианская скважина

Вода из колодца или родника бесплатная, но о ее безопасности можно судить лишь очень относительно. Водопроводная вода тоже не всегда отвечает нормам СанПиНа.

Индивидуальная скважина – это высокое качество воды и независимость от перебойной работы центрального водоснабжения. При этом она не требует ежемесячной оплаты, срок ее службы – несколько десятилетий, а себестоимость ее обслуживания достаточно низкая.

Решение проблемы с поливом грядок – еще одно преимущество артезианской скважины.

Чтобы все эти пункты были воплощены на практике, необходимо строго соблюсти технологию работ. Тогда скважина, ушедшая под землю на глубину до 70 метров, прослужит более 50 лет.

И тут возникает самый главный вопрос: как выбрать компанию, которая выполнит все эти работы? Многие делают простой выбор – исходя из самой низкой цены, забывая главное правило: дешево не значит качественно!

Качество, как бы мы все ни хотели, не может быть дешевым. Складывается оно из трех составляющих: квалифицированные сотрудники, опыт и репутация компании и современное оборудование. Бурение артезианских скважин является достаточно сложной инженерной задачей, для решения которой необходимо привлекать специалистов, имеющих специальное оборудование и опыт работы.

Септик

Большинство загородных домов не имеет выхода в канализационные сети, а использование септиков позволяет найти им практически полноценную замену. Скажем проще: это большой биотуалет, установленный на земельном участке.

Септик состоит из отстойника и дренажной системы. Твердые отходы оседают на дне первого резервуара отстойника, а органика переходит дальше и становится пищей для анаэробных бактерий, которые перерабатывают осадок до однородной массы, выделяя при этом воду и углекислый газ. Для окончательной доочистки используется дополнительный фильтр, после прохождения которого получившаяся вода может использоваться для полива участка.

В компании «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» работают специалисты, которые качественно и быстро установят септик и пробурят артезианские скважины.

Гарантия и цены

«ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» работает в Туле уже 10 лет, за плечами сотрудников огромный опыт. Компания оказывает услуги по приемлемым ценам, которые гарантированно не изменятся в процессе работ. Все заботы специалисты возьмут на себя! Это позволяет заказчикам экономить, без лишних затрат и проблем пользоваться скважиной десятилетиями.

«ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» дает гарантию на скважину в течение 1 года. При заказе скважины под ключ, то есть ее бурения и обустройства, вам предоставят расширенную гарантию до 5 лет.

Работы выполняются на основании договора, по окончании заказчик получает паспорт на скважину с указанием всех ее характеристик. При возникновении каких-либо неполадок специалисты оперативно выезжают к заказчику и решают проблему за один день.

Звоните и вызовите специалиста уже сегодня, чтобы летом уже пользоваться новой скважиной и чистой водой!