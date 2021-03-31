Качественный ремонт в доме: как сэкономить деньги и время
Myslo выяснил, как сделать ремонт в доме так, чтобы не потратить все сбережения и получить шикарный результат.
- Бурение и обустройство скважины, установка септиков на придомовом участке – компания «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ»
- Сайдинг – сеть специализированных магазинов «Сайдинг-град»
- Уборка в доме – группа компаний «Тулаклининг»
- Пластиковые окна – компания «Симплекс»
- Отопление и водоснабжение – гипермаркет «Леруа Мерлен»
8 (800) 550-75-44, 8 (910) 942-55-52 www.cgs71.ru info@cgs71.ru
Дачный сезон уже не за горами. Чтобы он принес только положительные эмоции, важно заранее позаботиться о минимальных удобствах на загородном участке: электричестве, воде и канализации. Правда, коммунальные сети не всегда есть возможность обустроить.
Есть отличное современное решение — артезианские скважины и септики.
Артезианская скважина
Вода из колодца или родника бесплатная, но о ее безопасности можно судить лишь очень относительно. Водопроводная вода тоже не всегда отвечает нормам СанПиНа.
Индивидуальная скважина – это высокое качество воды и независимость от перебойной работы центрального водоснабжения. При этом она не требует ежемесячной оплаты, срок ее службы – несколько десятилетий, а себестоимость ее обслуживания достаточно низкая.
Решение проблемы с поливом грядок – еще одно преимущество артезианской скважины.
Чтобы все эти пункты были воплощены на практике, необходимо строго соблюсти технологию работ. Тогда скважина, ушедшая под землю на глубину до 70 метров, прослужит более 50 лет.
И тут возникает самый главный вопрос: как выбрать компанию, которая выполнит все эти работы? Многие делают простой выбор – исходя из самой низкой цены, забывая главное правило: дешево не значит качественно!
Качество, как бы мы все ни хотели, не может быть дешевым. Складывается оно из трех составляющих: квалифицированные сотрудники, опыт и репутация компании и современное оборудование. Бурение артезианских скважин является достаточно сложной инженерной задачей, для решения которой необходимо привлекать специалистов, имеющих специальное оборудование и опыт работы.
Септик
Большинство загородных домов не имеет выхода в канализационные сети, а использование септиков позволяет найти им практически полноценную замену. Скажем проще: это большой биотуалет, установленный на земельном участке.
Септик состоит из отстойника и дренажной системы. Твердые отходы оседают на дне первого резервуара отстойника, а органика переходит дальше и становится пищей для анаэробных бактерий, которые перерабатывают осадок до однородной массы, выделяя при этом воду и углекислый газ. Для окончательной доочистки используется дополнительный фильтр, после прохождения которого получившаяся вода может использоваться для полива участка.
В компании «ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» работают специалисты, которые качественно и быстро установят септик и пробурят артезианские скважины.
Гарантия и цены
«ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» работает в Туле уже 10 лет, за плечами сотрудников огромный опыт. Компания оказывает услуги по приемлемым ценам, которые гарантированно не изменятся в процессе работ. Все заботы специалисты возьмут на себя! Это позволяет заказчикам экономить, без лишних затрат и проблем пользоваться скважиной десятилетиями.
«ЦЕНТРГИДРОСТРОЙ» дает гарантию на скважину в течение 1 года. При заказе скважины под ключ, то есть ее бурения и обустройства, вам предоставят расширенную гарантию до 5 лет.
Работы выполняются на основании договора, по окончании заказчик получает паспорт на скважину с указанием всех ее характеристик. При возникновении каких-либо неполадок специалисты оперативно выезжают к заказчику и решают проблему за один день.
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8 (800) 550-75-44, 8 (910) 942-55-52
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Отопительный сезон скоро завершится, а это значит, можно заняться ремонтом системы отопления. Широкий выбор котлов разной мощности, трубы, комплектующие и радиаторы отопления вы найдете в гипермаркете «Леруа Мерлен».
Здесь вы точно подберете нужные вам радиаторы по доступной цене!
Стальные радиаторы применяются в автономных системах отопления и имеют хорошую теплоотдачу, удобны в монтаже и недороги. Для домов же, подключенных к городским тепловым сетям, они не подходят: они требуют высокого качества теплоносителя и боятся гидравлических ударов. Их сфера применения – коттеджи с индивидуальным отоплением и многоэтажные дома с автономными котельными.
Алюминиевые радиаторы универсальны и подходят как для частных домов, так и для квартир с индивидуальным отоплением. Имеют небольшой вес, благодаря чему их легко монтировать. Их легко мыть и чистить любыми моющими средствами. Качественное покрытие с годами не шелушится и не выцветает. Кроме того, такие радиаторы можно оборудовать регуляторами тепла.
Так же как и стальные, они требовательны к качеству водоподготовки теплоносителя, поэтому нежелательно их соединение с центральной системой отопления. Помимо этого, алюминиевые радиаторы восприимчивы к гидроударам и перепадам давления.
Биметаллические радиаторы универсальны и используются в системах центрального и автономного отопления. Они подойдут для квартир, где система отопления работает под большим рабочим давлением и имеет неудовлетворительное качество теплоносителя. Такие приборы выдерживают давление от 16 до 100 атмосфер – это дает уверенность, что вы не затопите соседей.
Среди других важных преимуществ биметаллических радиаторов – современный дизайн, прочное покрытие, простота установки и длительный срок службы.
Еще одну новинку можно найти на сайте гипермаркета – это высококачественные радиаторы под заказ для требовательных покупателей. Они имеют особый дизайн, широкую цветовую гамму и высокую теплоотдачу за счет большей толщины стенок.
Также в отделе «Водоснабжение» можно найти котлы разных модификаций и мощности – как для небольшой квартиры с индивидуальным отоплением, так и для коттеджа в несколько этажей. В «Леруа Мерлен» есть котлы, работающие на разных источниках энергии, – газовые, электрические, дровяные.
Группа компаний «Тулаклининг71» и «КапКлининг»Тула, ул. Пирогова, 14а
+7 (4872) 58-23-73 +7 (952) 015-33-33 tulaklining@yandex.ru
Тулаклининг71.рф
КапКлининг.рф
ВКонтакте: @kapklining
ВКонтакте: @tulaklining71
Ремонт без грязи и пыли сложно представить. Навести уборку в доме после завершения работ – дело непростое. На помощь придет группа компаний «Тулаклининг71» и «КапКлининг».
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Профессиональная химчистка ковров – 130 руб/м2 (увезем и привезем).
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Услуга смены грязезащитного коврового покрытия (ковер не нужно покупать, он вам дается в аренду, вы платите только за обслуживание):
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Пластиковые окна – это удобно и практично. В Туле одной из компаний, успешно работающей на рынке несколько лет, является «Симплекс». Ее специалисты рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе оконных блоков.
- Для российских квартир толщина оконных блоков должна быть не менее 70 мм, а каждое отдельное стекло – от 4 до 6 мм. Соблюдение таких нормативов позволит обеспечить хорошую тепло- и шумоизоляцию. Более тонкий однокамерный оконный профиль подходит лишь для европейский зимы.
- Прочность всей конструкции зависит от толщины профиля и металла, из которого он сделан: 58-миллиметровый делают из металла толщиной 1,2 мм, 70-й профиль – из металла толщиной 1,5 мм. Если вы планируете заказать цветные окна, то учтите, что профиль в этом случае должен быть прочнее, чтобы при нагреве на солнце его не выгнуло. Для таких профилей используют 2-миллиметровый металл.
- Кроме этого, современные производители предлагают дополнить стеклопакеты специальным напылением, сокращающим теплопередачу, а также нанести специальную пленку с внешней стороны – для защиты от солнца в летний период. Есть и многофункциональные стекла, объединяющие эти две функции.
- Еще одна нужная опция современных окон – регулируемый клапан для вентиляции. Он позволяет проветривать помещение, не открывая окон. Это тоже снижает теплопотери и шумозагрязнение.
Лучшим выбором как для дома, так и для квартиры будет профиль VEKA, KBE и Rehau. У каждого из этих производителей есть фирменная рецептура профиля, гарантирующая его работоспособность и неизменный внешний вид на 50–60 лет.
В Туле заказать окна из таких профилей можно у официального поставщика – компании «Симплекс». Фирма напрямую сотрудничает с немецкими производителями.
Оконные конструкции индивидуально по вашему заказу изготовят на одном из крупнейших сертифицированных оконных производств в Белгороде, Москве или Подмосковье. Мощности заводов позволяют выполнять заказы в течение нескольких дней и сразу же доставлять окна в Тулу. Мы предложим не только изделия ПВХ, но и готовы выполнить остекление витражей и входных групп из алюминиевых конструкций.
«Симплекс» выполняет любые виды поставки и монтажа пластиковых окон и алюминиевых конструкций в Туле уже несколько лет. Здесь работают технически грамотные профессионалы, они помогут определиться с моделью, произведут замеры и установку. «Симплекс» сотрудничает с застройщиками и со многими строительными бригадами города, а значит, этой компании доверяют даже специалисты.
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