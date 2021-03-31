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Обзор Myslo: на какие курсы отдать ребенка в Туле
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Обзор Myslo: на какие курсы отдать ребенка в Туле

Рассказываем, куда отправить ребенка, чтобы развить его таланты.

Международная Компьютерная Академия «ШАГ»

Тульская шахматная гостиная

Арт-студия «Палитра»

 

Международная Компьютерная Академия «ШАГ»

Если ваш ребенок увлекается компьютерными играми и гаджетами, мечтает стать блогером, дизайнером или программистом, приводите его в Международную Компьютерную Академию «Шаг». Здесь ему откроется увлекательный мир IT-технологий.

3D-графика, анимация, робототехника, game-дизайн, блогинг — лишь малая часть того, чему научится ваш ребенок. Во время обучения он будет создавать свои IT-проекты: компьютерные игры, сайты, роботов – и даже программировать «умный дом».

Подарите ребенку возможность попробовать себя в IT-профессии и понять, кем он хочет работать в будущем.

Академия «Шаг» — один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.

Программа обучения Малой Компьютерной Академии признана мировым сообществом и заняла первое место на саммите ООН в Женеве в 2017 году в номинации «Создание человеческого потенциала». Ежегодно блоки программы актуализируются под потребности рынка IT и идут в ногу со временем, чтобы дать детям самые актуальные знания и навыки.
 

Преподаватели Академии — не только эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель — сделать образование осознанным, интересным и результативным.

Все занятия в Академии построены на проектном подходе. Дети не пишут лекций и занимаются на практике в игровой форме. Программа и длительность обучения зависят от возраста и состоят из блоков, которые связаны между собой. Дети изучают предметы от простого к сложному и осваивают множество технологий – от платформы KoduGameLab до языка программирования Phyton.

Программы разработаны для детей, которые:

  • знают всех ведущих блогеров и хотят стать знаменитыми,
  • мечтают собрать и обучить своего боевого робота,
  • не выпускают из рук смартфоны,
  • хотят создавать виртуальные миры.

Академия «Шаг» заканчивает набор учеников в группы весны. Остались последние места, успейте записать своего ребенка!

Первым десяти записавшимся после выхода данной статьи — бесплатные подготовительные курсы в подарок.

Кроме того, уже открыто ранее бронирование летнего IT-лагеря полного и неполного дня. Приглашаются ребята в возрасте от 8 до 14 лет.

Летний компьютерный IT-клуб — идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. Самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что компьютер не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов.

Две недели ребята будут создавать различные проекты, по итогу у каждого ребенка будет своя игра, 3D-модель, сайт и т. д. Каждый новый день в лагере — изучение нового направления из IT-сферы. Каждая смена клуба приурочена к актуальной теме интереса ребенка.

В программе:

  • программирование и создание компьютерных игр,
  • робототехника,
  • game-дизайн,
  • 3D-моделирование и 3D-печать,
  • фото и видео,
  • виртуальная реальность,
  • школа блогера,
  • создание сайтов.

Смены лагеря:

1-я смена «Minecraft»

На примере любимой игры ребята познакомятся или прокачают навыки владения различными инструментами компьютерной графики, конструирования сайтов, 3D-моделирования, научатся создавать команды для персонажей и многое другое.

Даты: 7.06 — 20.06.

2-я смена «Космическое приключение супергероев»

Ребята отправятся в космическое приключение по различным планетам и попробуют себя в роли супергероев-спасателей. Ребята будут собирать и программировать роботов, создавать игры, сайты, трехмерные объекты и разнообразные видеоролики.

Даты: 21.06 — 04.07.

3-я смена «Разработка игр»

Участников смены ждет множество интересных и необычных задач – от создания уникальных персонажей до разработки полноценных игр на Unity и Godot.

Даты: 5.07 — 18.07.

4-я смена «Звездные войны»

Одна из величайших киновселенных — «Звездные войны» — дает неограниченный простор для воображения. Каждый из ребят за время смены лагеря не только сможет по-настоящему погрузиться в мир современных IT-инструментов, но и попробует себя в роли разработчика игры, создателя 3D-моделей, монтажера трейлера и графического дизайнера.

Даты: 19.07 — 1.08.

5-я смена «Minecraft»

Даты: 2.08 — 15.08.

Подарите своему ребенку сказочный мир информационных технологий, который приведет его к успешному будущему!

Тула, Центральный переулок, 18, 4-й этаж.
Тел.: +7 (4872) 57-48-47, 57−37−87,
+7 (930) 899-15-65.

tula.itstep.org

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Тульская шахматная гостиная

Шахматы стали довольно популярны в Тульской области — в городах открывают соответствующие секции, чтобы ученики занимались этим видом спорта. Учебные заведения получают инвентарь в рамках проекта «Шахматы в школах».

В чем польза занятия шахматами? Это развивает лидерские качества, самостоятельность, стратегическое мышление, тренирует память. Раскрыть эти навыки помогут тренеры Тульской шахматной гостиной.

Директор организации — чемпион Европы Григорий Ткачев — получил главный титул уже в 9 лет, а в 10 лет стал серебряным призером чемпионата России.

Тренер Константин Новиков — мастер FIDE, чемпион мира по решению шахматных композиций, многократный чемпион области по шахматам.
 
Тренер Нина Федорчук — чемпионка области по шахматам среди женщин 2018 года, призер первого этапа ЦФО 2019 года и одна из сильнейших действующих шахматисток города.
Шахматная гостиная ведет набор учеников круглый год. Неважно, какая у вас или вашего ребенка подготовка. Программа обучения рассчитана на любой уровень.
На занятия приглашают детей от 4 лет. Как показывает практика, это идеальный возраст, чтобы начать обучаться шахматам. Также открыт набор в группы для взрослых.
 
В каждой группе занимается не более восьми человек, что позволяет тренерам уделять больше времени каждому спортсмену. Обучение проходит два или три раза в неделю по вашему выбору. Также есть группы, которые занимаются в субботу и в воскресенье.
 
Чему научится ребенок?
 
  • Рассуждать и мыслить логически,
  • нестандартно думать,
  • понимать последствия своих действий,
  • быть ответственным,
  • анализировать действия противника и предугадывать его поведение,
  • стремиться к победе.

Заниматься шахматами не накладно в финансовом плане по сравнению с другими видами спорта. Серьезных денежных вложений не потребуется. Максимум, что нужно будет сделать, — купить шахматную доску и учебное пособие.

В Гостиной регулярно проходят турниры, на которых дети могут выполнить разряды. Лучшие ученики отправляются на соревнования в другие города. Например, сейчас планируется поездка на чемпионат России до 9 лет, который пройдет в Костроме в мае.
 
Кстати, у организации появился свой мерч: благодаря партнеру гостиной — типографии «Всрок» ученики получают фирменные ручки и блокноты для занятий.
 
 
Все желающие могут записаться на бесплатный пробный урок, на котором тренер определит уровень знаний вашего ребенка и порекомендует группу для дальнейшего обучения. Занятия проходят в вечернее время.
 
 
 
 

Тульская шахматная гостиная

Адрес: Тула, пр. Ленина, 16, 2-й этаж (вход со двора).

Телефон: +7 (915) 789-78-96 (прием звонков — пн. – пт. с 10.00 до 20.00).

Внимание: набор в группы ведется с 4 лет.

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Арт-студия «Палитра»

Студия проводит мастер-классы для детей от 4 лет. Преподаватели выбирают технику и материалы в зависимости от возраста и навыков ребенка.
 
 
Среди материалов студия использует гуашь, акварель, пастель, акрил, масло. Длительность каждого занятия — два часа. При этом «Палитра» предоставляет все материалы, они уже входят в стоимость мастер-класса.
 
В арт-студии есть возможность разового занятия для ребенка, а также можно прийти всей семьей на мастер-класс. Для детей от 6 лет есть занятия по абонементам.
 
 
Занятия по абонементам проходят раз в неделю по два часа, готовые работы дети забирают себе.
 
Все преподаватели арт-студии «Палитра» имеют художественное образование. Они применяют в работе индивидуальный подход, ориентируясь на возраст, навыки, предпочтения и цели ребенка.
 
Индивидуальный подход позволяет учитывать интересы и способности ребенка. Его рассматривают как уникальную личность.
 
– Главная задача обучения — раскрытие интересов, выявление и дальнейшее развитие талантов и способностей. На наших занятиях каждый ребенок работает в комфортном для него ритме, — рассказывают в арт-студии.
 
Дети занимаются в группах не более 10 человек. В процессе занятий ребята взаимодействуют не только с преподавателями, но и с другими участниками творческого процесса. Благодаря этому они чувствуют себя не только индивидуальной личностью, но и частью большой творческой команды.
 
Тула, ул. Советская, 11 (новое городское пространство «Искра»)

Телефон 8 (950) 915-00-54.

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