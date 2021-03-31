Обзор Myslo: на какие курсы отдать ребенка в Туле
Рассказываем, куда отправить ребенка, чтобы развить его таланты.
Международная Компьютерная Академия «ШАГ»
Международная Компьютерная Академия «ШАГ»
Если ваш ребенок увлекается компьютерными играми и гаджетами, мечтает стать блогером, дизайнером или программистом, приводите его в Международную Компьютерную Академию «Шаг». Здесь ему откроется увлекательный мир IT-технологий.
3D-графика, анимация, робототехника, game-дизайн, блогинг — лишь малая часть того, чему научится ваш ребенок. Во время обучения он будет создавать свои IT-проекты: компьютерные игры, сайты, роботов – и даже программировать «умный дом».
Подарите ребенку возможность попробовать себя в IT-профессии и понять, кем он хочет работать в будущем.
Академия «Шаг» — один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.
Преподаватели Академии — не только эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель — сделать образование осознанным, интересным и результативным.
Все занятия в Академии построены на проектном подходе. Дети не пишут лекций и занимаются на практике в игровой форме. Программа и длительность обучения зависят от возраста и состоят из блоков, которые связаны между собой. Дети изучают предметы от простого к сложному и осваивают множество технологий – от платформы KoduGameLab до языка программирования Phyton.
Программы разработаны для детей, которые:
- знают всех ведущих блогеров и хотят стать знаменитыми,
- мечтают собрать и обучить своего боевого робота,
- не выпускают из рук смартфоны,
- хотят создавать виртуальные миры.
Академия «Шаг» заканчивает набор учеников в группы весны. Остались последние места, успейте записать своего ребенка!
Первым десяти записавшимся после выхода данной статьи — бесплатные подготовительные курсы в подарок.
Кроме того, уже открыто ранее бронирование летнего IT-лагеря полного и неполного дня. Приглашаются ребята в возрасте от 8 до 14 лет.
Летний компьютерный IT-клуб — идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. Самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что компьютер не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов.
Две недели ребята будут создавать различные проекты, по итогу у каждого ребенка будет своя игра, 3D-модель, сайт
В программе:
- программирование и создание компьютерных игр,
- робототехника,
- game-дизайн,
- 3D-моделирование и 3D-печать,
- фото и видео,
- виртуальная реальность,
- школа блогера,
- создание сайтов.
Смены лагеря:
1-я смена «Minecraft»
На примере любимой игры ребята познакомятся или прокачают навыки владения различными инструментами компьютерной графики, конструирования сайтов, 3D-моделирования, научатся создавать команды для персонажей и многое другое.
Даты: 7.06 — 20.06.
2-я смена «Космическое приключение супергероев»
Ребята отправятся в космическое приключение по различным планетам и попробуют себя в роли супергероев-спасателей. Ребята будут собирать и программировать роботов, создавать игры, сайты, трехмерные объекты и разнообразные видеоролики.
Даты: 21.06 — 04.07.
3-я смена «Разработка игр»
Участников смены ждет множество интересных и необычных задач – от создания уникальных персонажей до разработки полноценных игр на Unity и Godot.
Даты: 5.07 — 18.07.
4-я смена «Звездные войны»
Одна из величайших киновселенных — «Звездные войны» — дает неограниченный простор для воображения. Каждый из ребят за время смены лагеря не только сможет по-настоящему погрузиться в мир современных IT-инструментов, но и попробует себя в роли разработчика игры, создателя 3D-моделей, монтажера трейлера и графического дизайнера.
Даты: 19.07 — 1.08.
5-я смена «Minecraft»
Даты: 2.08 — 15.08.
Подарите своему ребенку сказочный мир информационных технологий, который приведет его к успешному будущему!
Тула, Центральный переулок, 18, 4-й этаж.
Тел.:
Тульская шахматная гостиная
Шахматы стали довольно популярны в Тульской области — в городах открывают соответствующие секции, чтобы ученики занимались этим видом спорта. Учебные заведения получают инвентарь в рамках проекта «Шахматы в школах».
В чем польза занятия шахматами? Это развивает лидерские качества, самостоятельность, стратегическое мышление, тренирует память. Раскрыть эти навыки помогут тренеры Тульской шахматной гостиной.
Директор организации — чемпион Европы Григорий Ткачев — получил главный титул уже в 9 лет, а в 10 лет стал серебряным призером чемпионата России.
Шахматная гостиная ведет набор учеников круглый год. Неважно, какая у вас или вашего ребенка подготовка. Программа обучения рассчитана на любой уровень.
- Рассуждать и мыслить логически,
- нестандартно думать,
- понимать последствия своих действий,
- быть ответственным,
- анализировать действия противника и предугадывать его поведение,
- стремиться к победе.
Заниматься шахматами не накладно в финансовом плане по сравнению с другими видами спорта. Серьезных денежных вложений не потребуется. Максимум, что нужно будет сделать, — купить шахматную доску и учебное пособие.
Арт-студия «Палитра»