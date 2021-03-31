Обзор Myslo: на какие курсы отдать ребенка в Туле

Если ваш ребенок увлекается компьютерными играми и гаджетами, мечтает стать блогером, дизайнером или программистом, приводите его в Международную Компьютерную Академию «Шаг». Здесь ему откроется увлекательный мир IT-технологий.

3D-графика, анимация, робототехника, game-дизайн, блогинг — лишь малая часть того, чему научится ваш ребенок. Во время обучения он будет создавать свои IT-проекты: компьютерные игры, сайты, роботов – и даже программировать «умный дом».

Подарите ребенку возможность попробовать себя в IT-профессии и понять, кем он хочет работать в будущем.

Академия «Шаг» — один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.

Программа обучения Малой Компьютерной Академии признана мировым сообществом и заняла первое место на саммите ООН в Женеве в 2017 году в номинации «Создание человеческого потенциала». Ежегодно блоки программы актуализируются под потребности рынка IT и идут в ногу со временем, чтобы дать детям самые актуальные знания и навыки.

Преподаватели Академии — не только эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель — сделать образование осознанным, интересным и результативным.

Все занятия в Академии построены на проектном подходе. Дети не пишут лекций и занимаются на практике в игровой форме. Программа и длительность обучения зависят от возраста и состоят из блоков, которые связаны между собой. Дети изучают предметы от простого к сложному и осваивают множество технологий – от платформы KoduGameLab до языка программирования Phyton.

Программы разработаны для детей, которые:

знают всех ведущих блогеров и хотят стать знаменитыми,

мечтают собрать и обучить своего боевого робота,

не выпускают из рук смартфоны,

хотят создавать виртуальные миры.

Академия «Шаг» заканчивает набор учеников в группы весны. Остались последние места, успейте записать своего ребенка!

Первым десяти записавшимся после выхода данной статьи — бесплатные подготовительные курсы в подарок.

Кроме того, уже открыто ранее бронирование летнего IT-лагеря полного и неполного дня. Приглашаются ребята в возрасте от 8 до 14 лет.

Летний компьютерный IT-клуб — идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. Самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что компьютер не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов.

Две недели ребята будут создавать различные проекты, по итогу у каждого ребенка будет своя игра, 3D-модель, сайт и т. д. Каждый новый день в лагере — изучение нового направления из IT-сферы. Каждая смена клуба приурочена к актуальной теме интереса ребенка.

В программе:

программирование и создание компьютерных игр,

робототехника,

game-дизайн,

3D-моделирование и 3D-печать,

фото и видео,

виртуальная реальность,

школа блогера,

создание сайтов.

Смены лагеря:

1-я смена «Minecraft»

На примере любимой игры ребята познакомятся или прокачают навыки владения различными инструментами компьютерной графики, конструирования сайтов, 3D-моделирования, научатся создавать команды для персонажей и многое другое.

Даты: 7.06 — 20.06.

2-я смена «Космическое приключение супергероев»

Ребята отправятся в космическое приключение по различным планетам и попробуют себя в роли супергероев-спасателей. Ребята будут собирать и программировать роботов, создавать игры, сайты, трехмерные объекты и разнообразные видеоролики.

Даты: 21.06 — 04.07.

3-я смена «Разработка игр»

Участников смены ждет множество интересных и необычных задач – от создания уникальных персонажей до разработки полноценных игр на Unity и Godot.

Даты: 5.07 — 18.07.

4-я смена «Звездные войны»

Одна из величайших киновселенных — «Звездные войны» — дает неограниченный простор для воображения. Каждый из ребят за время смены лагеря не только сможет по-настоящему погрузиться в мир современных IT-инструментов, но и попробует себя в роли разработчика игры, создателя 3D-моделей, монтажера трейлера и графического дизайнера.

Даты: 19.07 — 1.08.

5-я смена «Minecraft»

Даты: 2.08 — 15.08.