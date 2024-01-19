Опоздал автобус – пассажиру положена компенсация

Герой многих туляков, кто часами ждет общественный транспорт, а он не приезжает, — москвич Юрий Третьяков. Он дошел до Верховного суда РФ и смог доказать, что ему положена моральная компенсация за то, что автобус не пришел к назначенному времени.

Ситуация

Юрий Третьяков купил билет РЖД на поезд с отправлением 2 августа 2021 года в 21 час 42 мин. Чтобы доехать до вокзала, мужчина пришёл на остановку общественного транспорта «Восток» в Наро-Фоминске, но автобус № 28 не прибыл по расписанию в 17 час 40 мин., а следующий рейс данного маршрута в 18 час 20 мин. опоздал.

Чтобы успеть на поезд, Юрий был вынужден в 18 час 25 мин. ехать на маршрутном такси № 036к, а затем пересаживаться на электричку до Москвы.

Мужчина успел на поезд и отправился в поездку. Тем не менее поскольку ему пришлось предпринять дополнительные меры, чтобы не опоздать на вокзал — воспользоваться иным видом транспорта, он считает, что ему были причинены нравственные страдания. В связи с этим он обратился в суд с иском.

Мнение перевозчика АО «Мострансавто»

Перевозчик АО «Мострансавто» в суде признал, что действительно расписание не соблюдалось:

рейс по маршруту № 28 Посёлок Архангельский — станция Пара в 17 час 40 мин. от остановки «Восток» не выполнен «по эксплуатационной причине» — водитель заменял заболевшего водителя по другому маршруту;

тот же рейс отправлением в 18 час 20 мин. опоздал из-за заторов на дороге.

Суд первой инстанции счел, что мужчина не доказал нарушение своих прав ответчиком. С этой позицией и её обоснованием согласились суды апелляционной и кассационной инстанций.

Мнение ВС РФ

Верховный суд счел, что болезнь водителя автобуса не подразумевает чрезвычайности и непреодолимости обстоятельств, избежать которого перевозчик не мог.

«Осуществляя предпринимательскую деятельность, АО „Мострансавто“ самостоятельно определяет, какие меры должны быть приняты по оперативному регулированию движения городского наземного транспорта по своевременной перевозке пассажиров при возникновении угрозы срыва рейса по эксплуатационной причине. Ссылка суда на то, что истец не опоздал к отправлению поезда, юридического значения для разрешения данного спора не имеет», — сочла высшая инстанция.

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, судами при рассмотрении иска Третьякова были допущены нарушения. В связи с этим решения всех предыдущих инстанций были отменены — дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обоснование позиции ВС РФ

Согласно части 4 статьи 19 Устава автомобильного транспорта перевозки с посадкой и высадкой пассажиров осуществляются в соответствии с расписаниями, установленными для каждого остановочного пункта. Расписание должно быть размещено на каждой остановке. Кроме этого, должно быть указано название перевозчика, а также адрес и номера телефонов органа, осуществляющего контроль за регулярными перевозками пассажиров и багажа (часть 6 данной статьи).

Согласно законодательству Московской области перевозчик не вправе без предварительного согласования с уполномоченным органом отменить назначенные по маршруту регулярных перевозок рейсы или изменить расписание движения. В случаях когда выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении не зависящих от перевозчика обстоятельств по неблагоприятным дорожным, погодно-климатическим или иным условиям, угрожающим безопасности движения или перевозки пассажиров и багажа, перевозчик обязан незамедлительно уведомить об этом уполномоченный орган и население.

В пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции» разъяснено, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке перевозчик несёт ответственность, установленную ГК РФ и Уставом автомобильного транспорта, а также соглашением сторон (пункт 1 статьи 793 ГК РФ).

В соответствии со статьей 151 ГК РФ, если гражданину причинён моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации вреда. Согласно статье 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Как разъяснено в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. В силу статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности).

полезные законы

Законы, регулирующие работу общественного транспорта: