  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Интервью
  5. Из ТЮЗа — в драм: интервью с новым директором Тульского драматического театра Олегом Михайловым - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Из ТЮЗа — в драм: интервью с новым директором Тульского драматического театра Олегом Михайловым
Фото Дмитрия Дзюбина

Из ТЮЗа — в драм: интервью с новым директором Тульского драматического театра Олегом Михайловым

Коллективу Тульского академического театра драмы представлен новый директор. Им стал Олег Станиславович Михайлов, работавший до этого директором тульского ТЮЗа.

До приезда в Тулу он занимал руководящие должности во МХАТ им. М. Горького, Доме русского зарубежья им. А. Солженицына, Московском государственном академическом Камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского.

Мы пообщались с Олегом Станиславовичем и узнали, какие могут произойти изменения в главном театре области в ближайшее время. 

_ZYB2798.JPG

О мировых стандартах

— Олег Станиславович, Вы ведь в Туле уже почти полтора года — можно подводить первые итоги.

— Если быть точным, год и четыре месяца. Приехал сюда по приглашению областного министерства культуры. В ТЮЗе отработал полный финансовый год. Результаты, считаю, очень хорошие. Театр преобразился, артисты вышли на другой уровень. Даже понимание театра немножко изменилось. До этого ТЮЗ воспринимали в Туле как театр сугубо детский. Все-таки везде это уже театр для детей и юношества. Мы поменяли репертуар, нашли очень хороший отклик зрителей. Посещаемость резко повысилась, другая публика пошла.

— Но драма все равно немного иное.

— Это большая ответственность, конечно. Уровень артистов совсем другой, театр другой. Я это воспринимаю как вызов, испытание. Для меня важно доказать свою востребованность, свой профессионализм. 

— Как Тула Вас приняла?

— Тула меня приняла хорошо. Я здесь нашел те локации, которые меня полностью удовлетворяют: очень хороший фитнес, очень хорошая работа, очень хорошее расположение жилья. Жилье, правда, далеко от театра — на Калужском шоссе, но мне это нравится. С бытовой точки зрения никакого дискомфорта нет. Тут дело еще вот чем. У меня дед из Тулы. Так что корни тульские у меня есть. Но был я тут лишь в 1992 году, когда дедушка умер, и больше не приезжал. Знаете, есть такое выражение: «Господь управит». Это именно тот случай.

— Что удивило Вас в Туле?

— Удивил, с одной стороны, огромный прогресс в туристическом и музейном обслуживании туристов. Многие мои друзья приезжают в Тулу — и все в восторге. С другой — совершенно второстепенное отношение к театру. Здесь я пока делаю выводы в основном по ТЮЗу. За год ситуация кардинально поменялась. От Тулы же до Москвы два часа, это ни о чем. В Москве переизбыток творческого потенциала — более тысячи театров, куча режиссеров, артисты. Нельзя такую возможность упускать. Люди очень хотят работать. Но принципиальная позиция — делать все только с тем артистическим потенциалом, который имеется в Туле. 

_ZYB2808.JPG

— В ТЮЗе же примерно так и было. Спектакли ставили приглашенные столичные режиссеры. Вспоминаю интервью год назад с Ингой Оболдиной. Она говорит: «У меня сейчас муж делает спектакль в ТЮЗе, но встретимся мы с ним только уже вечером в Москве. Совсем разные графики».

— Моя задача — прислушаться к желаниям, возможностям артистов. Надо войти с ними в контакт, а потом вместе двигаться вперед. Времена нас ждут непростые. Театр находится в крайне тяжелом техническом состоянии. Нужно по этому поводу решение высшего руководства области. Если мы хотим работать на уровне мировых стандартов, необходимо полностью менять оборудование.

— Что в Вашем понимании мировые стандарты? Вроде формально все и так есть: хорошая площадка, удобное расположение, билеты продаются…

— Машинерия, свет, различная электроника, видеопроекции, звук определенного уровня. Сейчас все спектакли привозят на флэшках. Эту флэшку надо вставить в оборудование, и она должна быть читаема. Если у вас нет такого обеспечения, ничего работать не будет. Нужно чтобы в Тулу очередь стояла из московских театров. У них ведь тоже госзадания, гастрольные планы. Надо куда-то ездить, нужна провинция. Но они смотрят технический райдер — сюда невозможно приезжать, ничего не получится. 

— Такие перемены — это же очень большие деньги.

— Естественно. Тем более сейчас не купишь ни немецкое оборудование, ни итальянское. Надо смотреть, какие появляются аналоги. Важно найти компанию, которая все сможет грамотно смонтировать. Когда мы об этом говорили с министром культуры Тульской области Татьяной Вячеславовной Рыбкиной, я не услышал никаких панических нот. Наоборот, прозвучала уверенность в завтрашнем дне. Это надо делать, театр — лицо Тулы. 

Репертуар слишком провинциальный

— Когда говорят о новых условиях работы, любой человек, и уж артисты тем более, сразу начинает предполагать, чем это грозит: пересмотр контрактов, вероятные увольнения...

— Кого я последним из театра уволю, это артиста. Их, наоборот, надо беречь — это те люди, на которых ходят. Зрители не ходят на финансовый годовой отчет. Я воспитан в реалиях классического русского театра, проработал 37 лет с Борисом Александровичем Покровским, и у меня есть представление, для чего директор в театре. Это как метрдотель — все вовремя и все горячее. Наша задача — чтобы все это приносило деньги, чтобы мы могли зарабатывать, улучшая тем самым ту же жизнь артистов. Увольнять никого не собираются. Меня самого два раза увольняли, я через это проходил. Причем увольняли несправедливо, особенно в театре Покровского.

_ZYB2799.JPG

— Там же какая-то непростая история была, о ней в свое время много писали.

— Там был конфликт музыкального руководителя Геннадия Николаевича Рождественского и режиссера. Когда мы разбирали ситуацию с Владимиром Ильичем Толстым, который приходил к нам в театр как советник Президента России по культуре, Геннадий Николаевич сказал: «Меня поставили перед выбором — или Моцарт, или режиссер. Я выбрал Моцарта». Конфликт-то в принципе вышел из-за ерунды: как исполнять речитативы — по-итальянски или по-русски. 

— Тоже ведь в каком-то смысле для многих зрителей принципиальная деталь.

— Закон экоритмического перевода — очень сложный процесс. Если в итоге это совпадает с русскими словами — почему нет? А если меняет музыкальную структуру, это плохо. Но дело не в этом. Внутренним раздором воспользовались и вывели его на всеобщее обсуждение. Геннадий Николаевич очень переживал, потом ушел из театра, умер. А для чего все было? Тут же возник вопрос о реконструкции театра. Фактор денег победил всё. Огромное спасибо Владимиру Ильичу Толстому, что он сохранил труппу, сохранил оркестр. Я ушел и решил с театром завязать. Очень переживал случившееся — все-таки почти сорок лет этому театру отдал. У меня есть письмо Геннадия Николаевича Рождественского, где он выражает благодарность за совместную работу. Это письмо я своим внукам и правнукам буду показывать. Лучшая характеристика моей творческой и административной работы.

— Вы поработали какое-то время и во МХАТе им. Горького во времена истории с Бузовой. Что в той ситуации не увидели те, кто критиковал со стороны?

— Я как раз попал в эпицентр скандала. Были желание все это погасить несиловым способом. С артистами мы сразу нашли общий язык. Всю оппозицию вернули на сцену, люди начали работать. Но разлом был такой силы, что соединить разбитую чашку и найти компромисс оказалось невозможно. Потом пришло новое руководство, и я оттуда уволился. Это все уже было не о театре. А то что Бузова... Ну, это был хайп такой.

— С точки зрения театра он оправдал себя?

— Абсолютно. Это было так органично, при окружении профессиональных артистов, что не вызывало никакого отчуждения. И потом, во многих других театрах для привлечения публики нечто подобное практикуется часто. Во МХАТе это работало, билеты были все распроданы.

— Артисты же все хотят работать с хорошими режиссерами. Однако спектакли хороших режиссеров идут обычно недолго. А вот с комедиями — наоборот.

— Эта проблема есть. Но как бы ни была важна окупаемость спектакля, идти на поводу публики тоже нельзя. Мы должны заинтересовывать зрителя уровнем спектакля. Когда мы в ТЮЗе начинали работу над спектаклем по Шмелеву, вы не представляете какое внутреннее сопротивление было. Но спектакль получился прекрасный. Артисты его обожают, зритель идет. Так же и с Островским. Делать одно только комедийное — это неправильно. Здесь вот как раз не хватает того технического потенциала, на котором работают многие московские театры. 

— Вы что-то смотрели из спектаклей нынешнего репертуара, прежде чем прийти на пост директора?

— «Убей меня, голубчик», «Объявляется убийство», «Отца Сергия». Еще на видеозаписи посмотрел «На дне» Новомосковского театра. Отметил высокий музыкальный уровень, актеры прекрасно двигаются, прекрасно работают. Но для чего расходуется столько энергии — это надо нам всем понять.

_ZYB2795.JPG

— То есть вы — за другую стратегию в выборе репертуара?

— Я бы сказал, за идеологию. Надо очень четко понимать, куда мы идем. Без обиды, очень провинциальный репертуар. Я совершенно не отличаю репертуар театров, например, Курска, Калуги или Тулы. Везде одно и то же.

— Бывает по-другому?

— Если взять репертуар ярославского театра им. Волкова — там другая история.

— А чем? Вроде бы по сути тоже провинциальный театр. 

— Иная энергетика. Естественно, огромный вклад в это внес Сергей Пускепалис. В театре очень важна энергетика, которую дает режиссер. Давайте и мы пробовать от своего провинциального флера уходить. У нас в Туле есть все возможности для этого.

Революции не будет

— Каким, по-Вашему, должен быть провинциальный театр?

— Модным, активным, прогрессивным.

— А как же просвещение? Все равно самые продвинутые зрители будут ждать классических произведений. «Ревизор», например. В Калуге «Горе от ума» идет.

— Вы отвечаете за меня. Именно классика.

Играть можно что угодно. Важно, как мы играем, как это поставлено. Ведь театр — это продукт одного дня. Одинаковых спектаклей не бывает.

Надо, чтобы между залом и сценой возникала синергия. Чтобы люди плакали, смеялись, а еще чтобы они думали и переживали.

— При этом Вы — за революцию или эволюцию?

— За разумный консерватизм. «Сейчас все поменяем» — это не ко мне. Я ведь труппу не знаю. Нужно поговорить с артистами, узнать, что они хотят. Театр здесь исторически директорский. У нас, считаю, очень много общего с Сергеем Михайловичем Борисовым. Это понимание важности роли артиста в театре, принципов работы. Грубо говоря, это старая школа. Ведь все эти эффективные менеджеры год-два поработали — и театра нет.

— Вы общались с ним перед назначением?

— Ну а как же! Мажора на встрече не было, но и минора тоже. Поговорили. Я сказал, что если вы против, без обид, я не пойду. Без его благословения я бы здесь не оказался. Сергей Михайлович — авторитетнейшее лицо в тульской культуре. Вы знаете, он никуда не ушел — занял пост президента театра. Театр — это его жизнь, его детище. 

— Насколько актуально, на Ваш взгляд, найти сейчас кандидата на пост художественного руководителя?

— Я пока не спешу с этим. Случилось такое несчастье — человек ушел из жизни. Найти второго такого же практически невозможно. И вообще ставить задачу найти худрука, чтобы он просто был, нецелесообразно. Для меня худрук — это основатель своего театра. А просто взять человека, чтобы закрыть должность, — я такого не понимаю. Но репертуар — да, мы будем согласовывать. Здесь я тоже хотел бы быть на стороне артиста, понимать, что ему интересно. Знаете, как Станиславский с Немировичем-Данченко говорили: «Что-то у нас актриса сегодня плохо сыграла; значит, мы неправильно выбрали ей роль».

— В ближайшее время перемен не ждать?

— До лета все уже намечено, подписаны контракты, я это ломать не буду. Конечно, хочется, чтобы появлялись в репертуаре Чехов, Островский, Горький, современные авторы. Будем смотреть, какие есть предложения. ТЮЗ — это ансамблевый театр. А здесь, в театре драмы, при наличии таких артистов, как Наталья Петровна Савченко, все по-другому. Надо пользоваться тем огромным творческим потенциалом, который есть. 

— Но Вы, как директор, больше хозяйственник или за искусство?

— За искусство.

— А ведь спрашивать с Вас будут за деньги.

— Что ж... Одно с другим взаимосвязано. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
вчера, в 17:00 +1
Другие статьи по темам
Люди
Олег Михайлов
Место
Тула
Прочее
театр драмы
 
Как туляки помогают образовательным проектам по всей России
Как туляки помогают образовательным проектам по всей России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.