Концерт Lumen, квартирник в «Октаве» и хоккейное дерби: выходные в Туле

Lumen
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.
21 января в Concert Hall выступит Lumen. Группа как была, так и остается важнейшей альтернативной командой страны, к их песням не применим термин «ретро». Поэтому юбилей группы — не торжество, а важный повод для встречи со слушателями и благодарность за многолетнюю поддержку.
Край Ночи: контрольные отпечатки
Где: Тульская научная библиотека.
20 января в Тульской областной научной библиотеке состоится первая встреча фотоклуба «ПРОсвет» в этом году. Она начнется с открытия выставки «Русская Одиссея», затем будет творческая встреча с авторами фотовыставки.
Сомнения прочь
Где: Творческий кластер «Октава».
20 января в рамках квартирника в «Октаве» выступит группа «Сомнения прочь». Отличительной чертой команды являются философские тексты и свободолюбивые взгляды с примесью психоделии. Стилистически музыканты относят себя к инди-року.
Hard Dance Fever
Где: Типография.
Стоимость: от 300 руб.
20 января в «Типографии» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как hardstyle и hardcore.
«Тулица» — «Заречье-Одинцово»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
20 января в спорткомплексе «Тула-Арена» «Тулица» сыграет против «Заречье-Одинцово».
«Академия Михайлова» — «Академия Михайлова-Юниор»
Где: Ледовый дворец.
21 января в Ледовом дворце клубное дерби — на домашнем льду сыграют «Академия Михайлова» и «Академия Михайлова-Юниор».