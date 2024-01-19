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Концерт Lumen, квартирник в «Октаве» и хоккейное дерби: выходные в Туле

Концерт Lumen, квартирник в «Октаве» и хоккейное дерби: выходные в Туле

А еще матч «Тулицы», техно-вечеринка в «Типографии» и открытие фотовыставки — в нашем обзоре.

Lumen

Когда: 21 января, воскресенье, 23.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.

Lumen

21 января в Concert Hall выступит Lumen. Группа как была, так и остается важнейшей альтернативной командой страны, к их песням не применим термин «ретро». Поэтому юбилей группы — не торжество, а важный повод для встречи со слушателями и благодарность за многолетнюю поддержку.

 

Край Ночи: контрольные отпечатки

Когда: 20 января, суббота, 14.00.

Где: Тульская научная библиотека.

Край Ночи: контрольные отпечатки

20 января в Тульской областной научной библиотеке состоится первая встреча фотоклуба «ПРОсвет» в этом году. Она начнется с открытия выставки «Русская Одиссея», затем будет творческая встреча с авторами фотовыставки.

 
 

Сомнения прочь

Когда: 20 января, суббота, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Сомнения прочь

20 января в рамках квартирника в «Октаве» выступит группа «Сомнения прочь». Отличительной чертой команды являются философские тексты и свободолюбивые взгляды с примесью психоделии. Стилистически музыканты относят себя к инди-року. 

 

Hard Dance Fever

Когда: 20 января, суббота, 21.00.

Где: Типография.
Стоимость: от 300 руб.

Hard Dance Fever

20 января в «Типографии» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как hardstyle и hardcore.

 

«Тулица» — «Заречье-Одинцово»

Когда: 20 января, суббота, 17.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» — «Заречье-Одинцово»

20 января в спорткомплексе «Тула-Арена» «Тулица» сыграет против «Заречье-Одинцово».

 

«Академия Михайлова» — «Академия Михайлова-Юниор»

Когда: 21 января, воскресенье, 13.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Академия Михайлова-Юниор»

21 января в Ледовом дворце клубное дерби — на домашнем льду сыграют «Академия Михайлова» и «Академия Михайлова-Юниор».

 

а что в кино?


Холоп 2

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени.

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Автор:
вчера, в 17:10 0
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