Концерт Lumen, квартирник в «Октаве» и хоккейное дерби: выходные в Туле



Холоп 2

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени.