Кровать из шкафа: как мебель-трансформер освобождает пространство

Комод превращается в одно или даже два рабочих места. Корпусная мебель для гостиной или детской может «прятать» в себе диван, кровать, компьютерный стол…

— Татьяна, для небольших квартир мебель-трансформер, наверное, просто находка?

— Безусловно! Мне как дизайнеру всегда нравилось организовывать пространство с максимальной функциональностью, и в этом плане у трансформеров просто нет конкурентов! Допустим, в однокомнатной квартире или студии часто приходится выбирать — или кровать, или диван. Или в детской у ребенка не остается места для игр из-за того, что мебель — кровать, шкаф, стол, стеллаж — занимает все свободное пространство. Или работать приходится на кухне, потому что места для компьютера больше нет. Мы знаем, как решать такие задачи!

Умная мебель поможет рационализировать даже самые малогабаритные и нестандартные пространства. С ней можно принимать гостей на удобном диване, а после их ухода превращать гостиную в спальню с полноценной кроватью. В детской мебель-трансформер может скрывать в себе одну или несколько откидных кроватей, в том числе и двухъярусные, а также рабочие столы и вместительные шкафы. Все это складывается или убирается, освобождая место для игр. Отличное решение для рабочего стола — комод-, ТВ-тумба-, консоль-трансформеры. Я сама за таким работаю, очень удобно.

— Мебель-трансформер — это дорого?

— Покупая стенку-трансформер, вы получаете и шкафы, и антресоли, и диван, и кровать, и рабочее место. На покупку всех этих предметов мебели по-отдельности вы потратите ту же сумму, но с трансформером вы получите свободные квадратные метры, комфорт и функциональность.

Мы являемся официальным представителем в Туле фабрики Smarti . Она выпускает качественную продукцию, ее мебель долговечная, прочная (подтверждено испытаниями: кровать выдерживает вес автомобиля!), а по цене гораздо выгоднее зарубежных аналогов.

— А что с безопасностью?

— В производстве используется безопасная фурнитура и материалы. Корпуса шкафов с откидными кроватями крепятся либо к стенам, либо к полу — падение исключено. Механизмы — с защитой от защемления пальцев. Можно установить замок-защиту, чтобы ребенок на 100% не смог откинуть кровать.

— Как грамотно вписать такую мебель в интерьер?

— На выбор есть огромное количество материалов, с разнообразными текстурами и любым цветовым решением. Такую мебель можно подобрать к любому интерьеру, или же наши дизайнеры могут создать интерьер под неё. Кроме того, мы работаем с любыми нестандартными размерами, можем задействовать каждый сантиметр. Это касается и трансформеров, и другой мебели, которую мы предлагаем. Дизайнеры ProStore отрисуют интерьер в 3D и продумают все технические нюансы, чтобы мебель вписалась идеально.