Звездный калейдоскоп: что покажут по телевизору в новогоднюю ночь?

Какой бы телеканал вы ни включили, вас ждет россыпь любимых артистов, классные хиты и новогодние сюрпризы!

Бессмертные хиты 90-х на Первом канале

Первый канал любит на Новый год удивлять и радовать телезрителей, и всегда готовит какой-то сюрприз, который хранит до последнего. Поэтому и съемки новогодних передач начал одним из самых последних — поближе к новогодней ночи. Известно, что на сей раз телезрителей ждет большой сюрприз от телеканала: новогоднее шоу «30 лет спустя». В нем примут участие София Ротару, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Маша Распутина, Леонид Агутин, Наталья Ветлицкая, Дмитрий Маликов, Лолита, группы «Любэ», «Чайф», «Сплин», «Руки вверх», «А-Студио», «Дюна», «Иванушки International», «ВИА Гра» и многие другие. Ведущими стали Максим Галкин и Жанна Бадоева.

Для новогодней ночи было отобрано более 40 хитов, для каждого из них режиссерами-постановщиками — Андреем Сычевым, Ильей Глазуновым, Феликсом Михайловым и Романом Бутовским — снимался собственный номер. «30 лет спустя» — это и дань уважения музыкальной лихости 90-х. Хит-парады того времени — это соседство поп-музыки, рока, техно и хип-хопа. В 91-м Богдан Титомир самоуверенно заявлял: «Делай, как я!», в 95-м Александр Серов клялся в любви до слез, а в 99-м Ева Польна восклицала: «Беги от меня!». Все эти песни моментально отзываются в нас вне зависимости от возраста.

В этот раз работа над эфиром проходила не на улицах Москвы, а в одной из огромных киностудий. В просторном павильоне разместились сразу и множество искусственных елок, и современные декорации, которые менялись на каждый номер и продумывались индивидуально под артистов. Выступления будут больше напоминать настоящие музыкальные клипы со своим сюжетом. Задача режиссеров — сделать из каждого номера отдельную красочную ностальгическую мини-историю. Так, например, Владимир Пресняков исполнит свой хит всех времен и народов «Стюардесса по имени Жанна». А окажется артист по задумке режиссера в самолете вместе с другими пассажирами.

Кстати, для этого номера реквизиторам пришлось по ангарам в аэропортах Московской области искать настоящие самолетные кресла. В итоге на сцене для танцоров, которые стали на время этих съемок пассажирами, расставили три ряда кресел.

Необычный номер будет и у Леонида Агутина. Под его композицию «Хоп-хей лала-лей» на сцене появится сразу 37 старинных телевизоров.

Каждый будет транслировать фотографии или клипы артиста. Кстати, это один из самых сложных номеров: найти сразу столько ретро-телевизоров оказалось не так просто, но еще сложнее оказалось их подключить и запустить с разными изображениями.

Также Алена Свиридова исполнит свой бессмертный хит «Розовый фламинго» в окружении декоративных фламинго в рост человека, группа «Чайф» погоняет огромные футбольные мячи, а певица Линда под композицию «Мало огня» устроит огненное шоу.

Во время исполнения каждого хита будет появляться информация о том, в каком году эта песня была выпущена. Так, например, композицию Филиппа Киркорова «Атлантида» мы с вами дружно пели в 1991 году. А «Кабаре-дуэт «Академия» песней «Ту-ту-ту» взорвал все хит-парады в 1998 году. Кстати, на съемках новогодней ночи для Первого канала Лолита исполнила эту композицию не одна, а в сопровождении харизматичного мужчины, на котором была маска… Александра Цекало. В финале стало понятно, что под ней скрывался всем известный Пухляш из композиции группы «Little Big» — танцор Дмитрий Красилов.

Конечно, мы отметили не все хиты, которые прозвучат на Первом канале в новогоднюю ночь. Съемки праздничного эфира продлятся практически до самого новогоднего праздника. Ностальгические воспоминания и зажигательные танцы мы вам точно гарантируем!

На Первом канале запланирован и новогодний эфир различных программ. Так, отснят праздничный выпуск «Поля Чудес» с его бессменным ведущим Леонидом Якубовичем.

Участники новогоднего выпуска рассказывали, как отмечают Новый год в разных странах СНГ и различных уголках России. Игроки из Беларуси, Казахстана, Армении, Украины, Грузии и Азербайджана, и также из Эвенкийского района, Республики Дагестан и Московской области прибыли не только испытать удачу, но и выступить с музыкальными номерами и щедро одарить Леонида Аркадьевича. Ему подарили соломенную шляпу, папаху, ковер ручной работы, гирю и чапан — национальный костюм тюркских народов, соболью шапку и… самую настоящую овцу! Голодным Якубович также не остался: участники привезли пирожки, плов, запеченный в тыкве, хаш, различную рыбу, горилку, коньяк и ящик вина. А под конец праздника в ней появился тигренок — символ наступающего года. Переодевшись в Деда Мороза, Леонид Якубович обратился ко всем зрителям с новогодними пожеланиями. Галерея показать все фотографии 7 В первый день наступившего года для зрителей Первого канала будет еще один супер-сюрприз — от команды «Вечернего Урганта»: новогодний выпуск «CIAO, 2021» («Чао, 2021!» — ит.), в котором по традиции прозвучат самые популярные песни уходящего года. Напомним, что в прошлом году состоялась премьера этой передачи. Тогда звезды, а также сам Иван вместе Аллой Михеевой, Дмитрием Хрусталевым и Александром Гудковым пели и говорили только на итальянском. Да и известные хиты тоже звучали на этом языке. Шоу имело оглушительный успех и высокие рейтинги. Передачу оценили зрители не только в России, но и в других странах, в том числе в Италии, посмотрев ее в интернете. А минувшей осенью Иван Ургант даже удостоился почетного ордена — Звезды Италии степени кавалера. — Мы поняли, что мы недосказали то, что хотели сказать в прошлом году, — говорит Иван Ургант. — У пластинки, которая символизирует эпоху 80-х, когда все слушали итальянскую эстраду, — две стороны. И это тот случай, когда пластинку хочется не сменить, а перевернуть. Мы снова переместимся в Италию, но к нам придут совершенно другие артисты — не будет никого из тех, кто пел год назад. В общем, мы будем продолжать проверять на прочность терпение итальянского и российского зрителя… Так что, на один вечер Иван Ургант станет Джованни Урганти, Александр Гудков — Алессанро Гудини, Алла Михеева — Аллегрой Мишеле, Дмитрий Хрусталев — Матео Хрустальди. Также появятся Манижи, Ева Польни, Валерио Леонси, Васко Вакулесси, Джулия Пересильди, Валерио Мелаззи, Массимо Гальцини и многие другие. Мы надеемся, что вы сможете всех узнать.

« Парад — президент — огонёк » !

Это не заклинание, а программа новогоднего вечера на телеканале «Россия».

Кто-то считает, что каждый раз надо изобретать новый велосипед. Но на телеканале «Россия» так не считают. И неизменно высокие зрительские рейтинги показывают, что в данном конкретном случае они, кажется, правы. Вот и на этот Новый год телеканал решил не отступать от своей многолетней традиции. И до полуночи зрителям покажут «Новогодний парад звезд», а после поздравления президента и боя курантов — «Голубой огонёк». Где также будет то, что любит народ: старые задушевные песни и новые зажигательные хиты, шутки-прибаутки и юмористические номера, теплые поздравления и добрые пожелания. И встречи с самыми желанными и любимыми артистами. Ну и, конечно, сюрпризы на любой вкус! И даже живой тигр!

Съемки праздника проходили, как и всегда, на «Мосфильме». Практически в течение месяца большая команда вместе с режиссером Сергеем Широковым трудилась над созданием ярких номеров и праздничного настроения. В одном из павильонов были расставлены искусственные елки и столы для зрителей массовых сцен. Каждый раз, когда ты здесь оказывался, казалось, что попадаешь сразу в Новый год — несмотря на то, что до него было еще несколько недель.

На площадке вместо привычной команды режиссера: «Камера, мотор — начали!» — мы слышали: «Мотор, блестки, огоньки — зажигаем!» И действительно, у зрителей в павильоне зажигались бенгальские огни, а откуда-то сверху сыпались блестки.

Отдельно стоит рассказать о зрителях в зале, которые сидят за столиками. Как вы и догадываетесь, в бокалах у них не шампанское, а традиционный лимонад «Буратино».

Сами понимаете, что целый день на съемках поднимать бокалы с игристым вином будет не совсем верно.

Подбор актеров массовых сцен — это настоящее мастерство. Зрителями в зале незримо управляют бригадиры массовки. Это именно они говорят, например, когда надо зажигать бенгальские огни или кидать серпантин.

Чтобы попасть на запись новогодней программы, нужно пройти кастинг: выслать фотографию своего праздничного образа и заполнить анкету. Многие специально берут отпуск и отправляются в Москву на съемки, чтобы зарядиться настроением раньше всех в стране, первыми услышать шутки и оценить все номера новогодних программ.

Причем продюсеры всегда приглашают на съемку одинаковое количество мужчин и женщин разного возраста.

Теперь немного раскроем тайны того, что же вас ждет в новогоднюю ночь. Сначала зрители увидят «Новогодний парад звезд». Его откроют Николай Басков и Андрей Малахов.

Нонна Гришаева и Елена Воробей устроят ёлочный баттл: какая ёлка победит — искусственная или настоящая?

Первый праздничный тост в каждом доме прозвучит от двух джигитов — Юрия Гальцева и Евгения Петросяна, а в коротких юмористических куплетах Николай Басков и Станислав Дужников напомнят россиянам о главных событиях уходящего года. «Новые Русские Бабки» продолжат осваивать модные тренды и отправятся прямо в космос! Также зрителей ждет традиционный новогодний выпуск программы «Спокойной ночи, малыши!», в котором Степашка (Николай Басков) и Каркуша (Елена Воробей) усиленно готовятся к Чемпионату мира по компьютерным играм, а дядя Тигр (Николай Валуев) пытается отвлечь их от планшетов. Все, как в жизни!

На «Новогодний парад звезд» пожалуют и лидеры мировых держав: Эммануэль Макрон (Юрий Аскаров), Джо Байден (Эммануил Виторган) и Борис Джонсон (Игорь Христенко). Элегантная Ангела Меркель (Юрий Стоянов) выйдет на сцену с прощальным танго перед уходом в отставку. Одним словом, «Танцует Меркель — и все померкль»!

Кстати, самым трудоемким для художников по гриму стал именно номер с «политиками». Чтобы превратить Юрия Аскарова в Эммануэля Макрона, Эммануила Виторгана в Джо Байдена и Игоря Христенко в Бориса Джонсона, гримеры отказались от пластического грима в пользу художественного, когда черты лица кропотливо прорисовываются по фотографиям. Так лицо актера останется узнаваемым для зрителя.

Был в некоторых номерах и сказочный реквизит с необычными костюмами. Так, для сказочного номера Геннадию Ветрову сшили оригинальный костюм современного Кощея Бессмертного с… татуировками! А печка, на которой лежит Иван-дурак (Александр Олешко) — настоящий раритет: она «выступала» вместе с Бурановскими бабушками на Евровидении в Баку в 2012 году. Специально для номера печку усовершенствовали и установили внутрь дымовую пушку.

После боя курантов зрителей будет ждать уже «Голубой огонёк». Первый раз он вышел в эфир 60 лет назад и назывался «На голубой огонёк».

А в 1964 году одним из ведущих легендарного проекта был Евгений Петросян, которому на тот момент было всего 19 лет.

— Я участвую в новогодних «Голубых огоньках» с 1964 года, несколько раз был ведущим, — рассказывает нам Евгений Ваганович. — В те далекие годы «Голубые огоньки» выходили каждую субботу в прямом эфире. Перед выступлением у нас была одна репетиция, а потом — эфир. Помню: здесь у меня Кобзон сидит, здесь — Магомаев, Пахмутова, Зыкина, там — космонавты и самые разные гости.

Мы репетировали только последовательность номеров, а дальше шла импровизация в прямом эфире. И это вносило особый смак: кто-то пролил кофе, кто-то опоздал на выступление, кто-то чихнул, а ему все дружно сказали: «Будьте здоровы!» Живая атмосфера, жизнь была в кадре.

«Огоньки» любили все, зрители жаждали встречи с великими артистами! А новогодний «Голубой огонёк» — это была особая история, когда собирались самые-самые любимые, блистательные артисты. Зрители целый год ждали этой встречи, и они приходили в каждый дом!

В плейлист «Новогоднего голубого огонька-2022» войдут песни, которые знают и любят все без исключения, а также зарубежные хиты, под которые можно праздновать всю ночь. На сцене появятся Филипп Киркоров, София Ротару, Клава Кока, Лариса Долина, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Дима Билан, Сергей Лазарев и многие-многие другие. А ведущими станут Андрей Малахов, Мария Ситтель, Николай Басков, Наталия Медведева и Дмитрий Губерниев.

— Голубому огоньку» в этом году исполняется 60 лет! Есть традиции, которые надо хранить и соблюдать, — говорит нам Николай Басков. — Должно же оставаться что-то традиционное, к чему зрители привыкли, и это как раз такие программы. Кстати, у меня тоже своеобразный юбилей: в этом году я уже в 20-й раз веду «Голубой огонёк» на телеканале «Россия»! Все, что здесь происходит, мне близко и знакомо. Всех людей, которые на этой программе работают, объединяет одно: желание создать праздничное настроение у россиян в Новый год. Мы каждый год стараемся удивлять зрителей, создавая яркие костюмированные и пародийные номера. И я сам его обязательно смотрю — если не в новогоднюю ночь, то в повторе.

« Три козырных туза » НТВ

У НТВ в новогодней «колоде» — три «козырных туза»: фантастический мюзикл «Новогодняя сказка», куда собрали весь цвет российской эстрады, суперрейтинговая «Маска» с массой сюрпризов и теплый звездный «междусобойчик» — «Квартирник у Маргулиса», где звездам будет тесно, а празднику — просторно.

«Новогодняя сказка». В этой истории соберутся известные сказочные герои, роли которых исполнят не менее известные певцы и певицы, и даже один композитор. Сказка начинается так: Филипп Киркоров между своими выступлениями на праздничном новогоднем концерте встречает в гримерке Деда Мороза. И признается ему, что уже не верит в существование волшебства. И Дед Мороз, потрясенный таким признанием, отправляет его в Сказочную страну, вернуться из которой можно, только поверив в волшебство.

— Я в потрясающем настроении, в предвкушении праздника, настоящего чуда, потому что Новый год — это время чудес! — поделился с нами Филипп. — Наша новогодняя сказка хороша тем, что в главной роли — я, Филипп Киркоров, а это уже интрига! Также здесь много моих любимых коллег, с которыми я все время общаюсь. Это будет очень интересно и креативно, потому что снимается с помощью новых технологий. Интересен мюзикл еще и тем, что все песни в нем принадлежат перу потрясающего автора Михаила Гуцериева.

Использование инновационных технологий при производстве проекта позволит сделать номера героев мюзикла по-настоящему волшебными. Так, например, зрители побывают в Подводном Царстве, в замке Кощея Бессмертного, Ледяном дворце Снежной Королевы и на лесной опушке на берегу озера.

В Сказочной стране герой Филиппа встретит Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, Снежную Королеву и Кая, Емелю на печи, Водяного, Русалку, Золотую рыбку, Ивана-царевича, Василису Прекрасную, Царевну-Несмеяну и других сказочных персонажей, роли которых исполнят Слава, Игорь Крутой, Валерия, Николай Басков, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Александр Ревва и другие популярные артисты.

В конце концов Филипп Киркоров снова поверит в волшебство и добрую сказку и сможет вернуться в реальный мир.

«Маска». Специальный выпуск шоу «Новогодняя Маска» начнется за несколько часов до полуночи и продолжится после поздравления президента и боя курантов. Зрителей ждут незабываемые номера любимых участников первого и второго сезонов, и, конечно, непревзойденное жюри проекта — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва, а также ведущий шоу Вячеслав Макаров. А главным сюрпризом станут десять абсолютно новых масок, которые были специально разработаны и созданы для новогоднего выпуска.

«Квартирник НТВ у Маргулиса» под названием «Новогодний андеграунд». Любимые многими поколениями слушателей представители российского рока исполнят и свои всенародно известные хиты, и легендарные мировые композиции. Новогодний «Квартирник» представит дуэты исполнителей-мастодонтов и молодых артистов. Так, например, Юлия Паршута исполнит вместе с певцом и композитором Петром Наличем его знаменитую песню «Guitar». В гостях у Евгения Маргулиса в эту ночь побывают группы «ДДТ», «Би-2», «Машина времени», «Чиж&К°» и Uma2Rman, Вячеслав Бутусов, Александр Розенбаум, Ольга Кормухина, Ёлка и многие другие.

Живой звук, неординарные, дерзкие и неожиданные дуэты, смешение стилей и направлений, талантливые композиции и любимые всеми артисты — все это соединится в специальном выпуске «Квартирника».

Добавят новогоднего настроения зрителям не только исполнители, но и сама обстановка в стиле настоящего праздничного андеграунда: перевернутая вверх тормашками новогодняя ёлка, зрители в мишуре и мерцающих гирляндах, сидящие прямо на полу перед сценой, и соведущая Евгения Маргулиса Катерина Шпица, которая примерит еще и роль бармена.

Уральские пельмени

На телеканале СТС в новогоднюю ночь 31 декабря по традиции большая премьера: новые выпуски шоу «Уральских пельменей». Зрителям покажут сразу два. Сначала — «Человек с бульвара мандаринов», а сразу после него, буквально за полчаса до полуночи начнется «Пир во время зимы».

На сцену выйдут не только сами участники «Уральских пельменей», но и их дети, которые за время существования этого проекта заметно подросли и теперь тоже пробуют себя на большой сцене. Запланировано и множество других сюрпризов. Так, например, Илана Юрьева примерит эффектный костюм Снегурочки, Дмитрий Соколов превратится в бедную печень, а Вячеслав Мясников и Андрей Рожков покажут, где бабушки находят лучшие елки для праздника. Также дети узнают, как на утреннике заменить импортного Человека-паука на отечественного супергероя Петровича, а взрослые — для чего нужна древняя традиция распутывать гирлянду.

Покажут «Уральские пельмени» и свой вариант «Голубого огонька», где на сцене будут зажигать артисты, а смотреть их будут комбайнеры и шахтеры. Также в новогоднюю ночь сюрпризы ждут не только зрителей, но еще и Деда Мороза и ниндзя, тещу и зятя, сменивших аниматоров на посту Снегурочки и Деда Мороза, и замерзших жителей многоквартирного дома, которых не пускает в подъезд домофон.

Ну и все по той же традиции многие фразы из новогоднего шоу «Уральских пельменей» растащат на цитаты.

— Складывать гирлянду комком — еще одна российская традиция! Да и когда мы убираем елку, там уже не до гирлянды — там уже пора картошку сажать!

Кроме «Уральских пельменей», 31 декабря на СТС отметится и «Квартет И»: состоится всероссийская телепремьера его комедии «Обратная связь». Фильм расскажет историю друзей, собравшихся в загородном доме 31 декабря чтобы встретить Новый год. Правда, самая волшебная ночь года рискует превратиться для них в одну из самых непростых…

Comedy Club

Телеканал ТНТ Новый год начал отмечать практически за неделю до самого праздника — чтобы их зрители смогли ощутить праздничную атмосферу заранее. А непосредственно 31 декабря в эфире будет традиционный праздничный выпуск «Comedy Club». Шоу выйдет в формате «Все против Камеди»: резиденты клуба будут соревноваться в комедийно-музыкальных конкурсах со звездами шоу-бизнеса. Ведущими станут Павел Воля и Юлия Зиверт. А вот сами команды распределились следующим образом: Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов и Гарик Мартиросян будут соревноваться с Клавой Кокой, Ольгой Бузовой и Джеффом Монсоном.

Конечно, артисты поздравят всех зрителей с Новым годом.

— С Новым годом, дорогие! Привет вашим семьям, улыбайтесь и смейтесь с вашими любимыми несмотря ни на что! — желает телезрителям Павел Воля. — С большой любовью виртуально обнимаю каждого!

Еще одно новогоднее шоу, которое покажут в праздничную ночь — «Однажды в России». Встречать с ним праздник — тоже уже традиция, которую телеканал решил не нарушить и в этот раз. Зрители увидят своих любимых героев в исполнении Ольги Картунковой, Азамата Мусагалиева, Яны Кошкиной, Дениса Дорохова, Михаила Стогниенко. Всех ждет свежая порция злободневных новогодних юмористических сценок: про елку, оливье и подарки.

Кроме того, для зрителей подготовили еще ряд новогодних выпусков передач «Где логика?», «Я тебе не верю», «Импровизация».

Кстати, после праздничной ночи зрителей ждет еще один приятный сюрприз: на новогодних праздниках на ТНТ снова в эфире — все сезоны одного из самых популярных проектов «Интерны»!

Танцы до упада на ёлке Муз-ТВ

Телеканал МУЗ-ТВ в новогоднюю ночь заставит всех танцевать. Съемки концерта масштабной дискотеки «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!», которая выйдет на телеканале в новогоднюю ночь сразу после боя курантов, начались практически за месяц до новогодней ночи, и артисты сразу поставили себе задачу создать праздничную атмосферу.

В эфире развернется главный танцпол страны, зажигать на котором будут более 60 артистов, чьи хиты на протяжении всего года звучали из каждой колонки!

Свои хиты исполнят: Ани Лорак, Николай Басков, Сергей Жуков, Ольга Бузова, Анна Седокова, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Даня Милохин и многие другие. А Наталья Подольская и Владимир Пресняков приехали на съемки со своим старшим сыном — шестилетним Артемием. Мальчик с удовольствием позировал фотографам и танцевал за сценой, пока родители выступали.

Что касается нарядов артистов, то они в большинстве своем выбрали костюмы, расшитые стразами и пайетками. Отличился Николай Басков: на сцене он появился в наряде тигра — полосатом костюме с мордочкой животного на интересном месте. В общем, артист точно был в тренде.

Каждый певец после выступления записывал новогодние поздравления и напутствия телезрителям на наступающий год. Так, Сергей Жуков с удовольствием рассказал, что его ждет в праздничную ночь.

— С появлением детей — а их у меня уже четверо — конечно, думаешь: как бы сделать так, чтобы встретить Новый год всей семьей, чтобы всем было интересно, чтобы все были счастливы, — поделился с нами музыкант. — В этом году приезжает старшая дочка из Америки и будет праздновать с нами — такое редко происходит, и тут совершится воссоединение практически всех. Поэтому мы абсолютно по-домашнему сядем вместе, встретим Новый год, пойдем на улицу к наряженной елке, запустим петарды, погуляем, поиграем в снежки. Ну, а потом папа поедет работать — в общем, как и всегда…



Валерия Хващевская, ИА «Столица».