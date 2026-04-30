Психиатр клиники «Физиоздоровье» Лев Алексеев рассказал, какие изменения в поведении могут сигнализировать о том, что человеку требуется помощь специалиста, и почему не стоит все пускать на самотек.

Психиатр клиники «Физиоздоровье» Лев Алексеев:

— Болезни психики так же разнообразны, как и остальных систем человека. Не стоит к ним относиться как-то иначе, чем ко всем прочим заболеваниям. Мы же не начинаем паниковать, если простудились или врач диагностировал нам гастрит. И с психическими заболеваниями, особенно если они выявлены на начальной стадии, то же самое. Наш мозг — тоже орган, который требует внимания, заботы, а при сбоях в работе — грамотной, адекватной коррекции. Нужно своевременно обратиться к врачу, пройти лечение. Никаких постановок на учет — лишь терапия, положенная при том или ином заболевании.

Если говорить в общем, что психические расстройства в целом не ограничены возрастными рамками. Они могут проявиться в любое время. Все зависит от причин, которые дестабилизировали работу психики.

— Расстройство дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ) в детском возрасте встречается достаточно часто. Но не все родители готовы принимать этот факт. К сожалению, многие воспринимают в штыки или считают оскорблением, если учитель или воспитатель советуют сходить с ребенком на консультацию к психиатру. Они ошибочно принимают РДВГ за детские шалости и непослушание. Из-за сложного характера такого ребенка больше страдает он сам. Ему скучно на занятиях, он не может сконцентрироваться, произвольно встает и выходит из класса. Из-за этого он постоянно оказывается в центре конфликта, отношения с одноклассниками портятся. Детский психиатр поможет ему привести свой мир в порядок, наладить взаимоотношения в коллективе и получать удовольствие от нахождения в школе.

Страх сделать что-то не по правилам, излишняя педантичность, перфекционизм и нерешительность в принятии решений могут говорить об обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). Это хроническое психическое заболевание, которое характеризуется наличием навязчивых мыслей (обсессий) и повторяющихся действий (компульсий), направленных на снижение тревоги, вызванной этими мыслями. Если взять это заболевание под контроль, то это по сути обычное хроническое заболевание, которое не мешает жить в социуме. Психотерапия помогает снижать тревожность и минимизировать влияние навязчивых мыслей.

И в детском, и во взрослом возрасте стоит обратить внимание, если внезапно у человека возникли следующие изменения.

Нарушения сна

Трудности с засыпанием: сон поверхностный, неглубокий, снятся кошмары, раннее пробуждение, сопровождающееся ощущением тревожности или внутренней дрожью. Гиперсонливость: раньше человек высыпался за 8 часов и хорошо себя чувствовал, а теперь его клонит в сон постоянно.

Расстройства пищевого поведения

Снижение или повышение потребности есть, изменения вкусовых ощущений, не связанные с какими-либо эндокринными или другими заболеваниями.

Любые кардинальные изменения в поведении

Человек был необщительным, а стал говорливым. Или наоборот: был душой компании, а стал замкнутым, начал больше времени проводить наедине с собой. Вел обычную жизнь «работа — дом», а теперь стал говорить о нереалистичных бизнес-планах, желании взять огромный кредит на их воплощение. Стал внезапно мнительным и подозрительным.

Нарушение мыслительной функции

Перескакивание с темы на тему, забывчивость, трудности концентрации внимания, потеря ориентации в пространстве.

— Если внезапно вы заметили один или несколько симптомов у близкого человека, то это сигнал, что, возможно, ему нужно проконсультироваться с врачом. В отдельных случаях, чтобы исключить патологии внутренних органов и систем, можно сначала посетить терапевта. Если с физическим здоровьем все в порядке, то тогда нужно делать следующий шаг и отправляться к психиатру. Я понимаю, что не каждый сможет напрямую дать такую рекомендацию. Надо подобрать слова. Если человек соглашается, что он себя действительно плохо чувствует, то, может быть, и вовсе записаться к психиатру, но не говорить сразу о том, к какому врачу вы идете. На такой случай, например, на моем кабинете нет таблички с указанием специализации.

Психиатр выслушает жалобы человека, поможет разобраться в причинах и подберет в случае необходимости лекарственную терапию. Это позволит существенно улучшить качество жизни человека, облегчит его состояние и поможет справиться с возникшей проблемой.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

