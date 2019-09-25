Какие госуслуги можно получить через интернет

Оплатить что-либо, записаться на прием или получить справку, не поднимаясь с дивана, – еще лет десять назад такое вряд ли можно было представить.

Сегодня же для многих возможность получать государственные услуги не выходя из дома – привычная часть жизни.

Экономь время

Регистрация на портале гос­услуг дает множество возможностей. Не важно, где вы находитесь: дома, в офисе, на улице или за городом, если у вас есть интернет, всегда под рукой более 350 государственных услуг.

Сейчас без предварительной записи к врачу можно попасть только при острой боли или температуре либо надеяться, что кто-то из записанных не придет. Записаться можно и по телефону, и через терминал, установленный в поликлинике, но в первом случае вы не видите все свободные для приема дни и часы, а во втором для записи придется дойти до поликлиники. Если же записываться через портал госуслуг, то на запись уйдет не более пары минут.

можно попасть только при острой боли или температуре либо надеяться, что кто-то из записанных не придет. Записаться можно и по телефону, и через терминал, установленный в поликлинике, но в первом случае вы не видите все свободные для приема дни и часы, а во втором для записи придется дойти до поликлиники. Если же записываться через портал госуслуг, то на запись уйдет не более пары минут. Оформить паспорт (РФ или загранпаспорт): предварительная запись позволит не тратить время на ожидание в огромной очереди, а прийти ко времени и подать документы. При подаче заявления нужно только правильно выбрать повод, по которому идет замена или первичное получение документа. Часть данных в заявлении заполняется на основании указанных в учетной записи сведений, а значит, риск ошибиться при составлении заявления минимален. Внимание! При оформлении паспорта в 14 лет заявление нужно подать лично, а не электронно. То же и при утере или краже паспорта. Однако возможно заранее записаться на прием и оплатить госпошлину. Тем более что в этом случае она будет меньше на 30%.

(РФ или загранпаспорт): предварительная запись позволит не тратить время на ожидание в огромной очереди, а прийти ко времени и подать документы. При подаче заявления нужно только правильно выбрать повод, по которому идет замена или первичное получение документа. Часть данных в заявлении заполняется на основании указанных в учетной записи сведений, а значит, риск ошибиться при составлении заявления минимален. Внимание! При оформлении паспорта в 14 лет заявление нужно подать лично, а не электронно. То же и при утере или краже паспорта. Однако возможно заранее записаться на прием и оплатить госпошлину. Тем более что в этом случае она будет меньше на 30%. Через портал госуслуг можно подать заявление на получение/замену водительского удостоверения и регистрацию/снятие с учета ТС , а также оплатить госпошлину (со скидкой 30%) и запланировать время посещения автоинспекции.

и , а также оплатить госпошлину (со скидкой 30%) и запланировать время посещения автоинспекции. В личном кабинете можно узнать, нет ли долгов по штрафам и других платежей в ГИБДД, налоговую службу и ФССП России.

О долгах, кстати, можно уточнить также и на сайте судебных приставов и налоговой службы. На сайте налоговой тоже можно оформить личный кабинет и пользоваться онлайн электронными услугами налоговой службы.

Подать заявление на регистрацию брака или получение свидетельства о рождении ребенка можно в разделе «Семья». В этом случае вы выберете удобное время посещения, а также со скидкой оплатите госпошлину.

или можно в разделе «Семья». В этом случае вы выберете удобное время посещения, а также со скидкой оплатите госпошлину. А еще можно открыть свое дело и зарегистрировать ИП, записаться в детский сад, выбрать избирательный участок, получить разрешение на ношение оружие, записаться на медкомиссию по установлению инвалидности, получать различные справки, в том числе архивные, и даже жаловаться на нарушение закона о рекламе или в прокуратуру. И это далеко не весь перечень.

Экономь деньги

Портал госуслуг предоставляет своим пользователям возможность платить меньше. Скидка может составить несколько тысяч рублей. Например, загранпаспорт нового образца для взрослого стоит 5000 рублей, а номера на автомобиль – 2000 рублей. Эти госпошлины платит тот, кто подает документы и заказывает услугу. При оплате госпошлины через портал госуслуг автоматически предоставляется скидка 30%. Она действует только для физических лиц и при безналичной оплате. То есть если подать заявление на оформление загранпаспорта лично в МФЦ или ведомстве, за документ нужно заплатить 5000 рублей. А если отправить заявление через госуслуги, то со скидкой загранпаспорт обойдется в 3500 рублей. Если для госпошлины предусмотрена скидка при оплате через госуслуги, она учтется автоматически при оплате.

Дешевле получать государственные услуги можно до конца 2020 года.

При регистрации бизнеса через портал госуслуг госпошлина вовсе отменяется.

Еще на портале можно оплачивать автоштрафы со скидкой 50%. Эту скидку дают не только тем, кто платит на госуслугах, а всем, кто погашает штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней. У этой скидки нет срока действия. Она установлена статьей 32.2 КоАП РФ.

Также на портале госуслуг можно без комиссии оплатить налоги. Также дается гарантия закрытия начислений в кратчайшие сроки. Оплату принимают банковскими картами, списывают с баланса телефона или используют электронные деньги (webmoney) на выбор. Совсем недавно госуслуги начали принимать мультиплатежи, т. е. оплату нескольких счетов (два налога, например) одним пла­тежом.

Оформление учетной записи

Для доступа к электронным госуслугам необходимо всего лишь зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись. Проверить статус учетной записи можно в настройках профиля.

Личный кабинет на едином портале госуслуг дает возможность авторизовываться на других государственных сайтах и получать дополнительные возможности (сайты налоговой службы, Пенсионного фонда, ГИС ЖКХ, Российской общественной инициативы (РОИ) и другие).

Зарегистрироваться на портале госуслуг можно двумя способами: упрощенно или стандартно. Для первого случая достаточно только первых двух пунктов, для второго – все три.

Укажите в профиле СНИЛС и паспортные данные. Начнется автоматическая проверка указанных документов. Дождитесь конца проверки и подтверждения данных СНИЛС и паспорта. После подтверждения ваша учетная запись станет стандартной. Подтвердите личность владельца учётной записи – четыре способа:

онлайн-банки – веб-версия Сбербанк Онлайн, веб-версия Тинькофф, мобильный или интернет-банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы клиент банка, в котором собираетесь подтверждать учётную запись);

лично, посетив один из Центров обслуживания с паспортом и СНИЛС;

почтой, заказав из профиля код подтверждения личности по «Почте России»;

электронной подписью – можно использовать Квалифицированную электронную подпись (КЭП) или Универсальную электронную карту (УЭК).

С подтвержденной учетной записью вам доступны все электронные госуслуги. Через подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись юридического лица или индивидуального предпринимателя.