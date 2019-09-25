Играй как Алекс Морган: в Туле прошел фестиваль для футболисток

В Туле на футбольном поле ТГПУ состоялся большой спортивный праздник — футбольный фестиваль «Осень золотая». В соревнованиях приняли участие юные футболистки в возрасте от 7 до 14 лет из двух спортшкол — Тулы и поселка Ленинский.

Несмотря на то, что женский футбол в Тульской области пока только начинает развиваться, фестиваль собрал уже более 90 спортсменок. Значит, этот вид спорта у нас всё же востребован.

Дмитрий Шароваров, один из организаторов соревнований:

Дмитрий Шароваров - Фестиваль провожу я и спортшкола «Олимп» на добровольных началах. Мы решили сделать турнир круглогодичным. Помимо «Осени золотой» будут фестивали, приуроченные к Новому году, 8 Марта и ко Дню защиты детей. По итогам турнира определится абсолютный победитель среди двух школ. Мы делаем это для популяризации и развития детского женского футбола в Туле.

За победу сражались девочки в трех возрастных категориях (2005−2006, 2007−2009 и 2010−2012 г. р.). Кроме того, для более взрослых спортсменок была организована отдельная номинация.

Прохладная осенняя погода не помешала провести большой футбольный праздник — на поле было жарко! Юные спортсменки с большим воодушевлением играли в футбол, сражались за каждый мяч и старались выполнять указания своего тренера.

Максим Курбангельдыев, тренер СШ «Олимп»:

Максим Курбангельдыев – Детям очень нравится этот фестиваль, все с удовольствием приезжают поучаствовать. Спортивной задачи на турнир мы не ставили, хотелось дать поиграть всем девочкам, чтобы они получили игровую практику, посмотрели на соперниц. Побеждать всегда приятно, но это не было первостепенной задачей. Нам еще много над чем нужно работать. Главное, чтобы девочки хотели тренироваться.

По итогам зачета победили футболистки из СШ «Олимп».

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Объявляется набор девочек разных возрастов для занятия футболом. Подробности по телефонам: