О том, кто из туляков может бесплатно съездить в санаторий за счет средств Соцфонда и как оформить путевку, Myslo рассказал управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

— Знаем, что туляки, относящиеся к льготным категориям, могут бесплатно получить путевку в санаторий от Отделения Соцфонда. Кого это касается?



Андрей Филиппов

— В первую очередь Отделение СФР обеспечивает путевками на санаторно-курортное лечение жителей региона в рамках системы обязательного социального страхования.

Так, право на получение путевки имеют федеральные льготники, которым лечение требуется по медицинским показаниям. Напомню, к федеральным льготникам относятся граждане с инвалидностью, в том числе дети, ветераны боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от последствий радиации.

Данные категории граждан обеспечиваются санаторно-курортным лечением и проездом к месту лечения и обратно в рамках набора социальных услуг (НСУ). Это значит, что для получения путевки у льготника должна быть выбрана натуральная форма предоставления данной меры поддержки.

С начала года Отделение СФР обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение порядка 400 жителей региона льготных категорий. На эти цели направлено свыше 11 млн рублей. Всего в 2026 году запланировано отправить на санаторно-курортное лечение более 2,1 тысячи льготников, на что планируется потратить около 75 миллионов рублей.

— В какие санатории могут поехать туляки-льготники?

— В этом году Отделение СФР предоставляет путевки на лечение как в санатории нашей области, так и в здравницы Краснодарского края, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики и Республики Крым.

— Можно ли самостоятельно выбрать санаторий и время поездки?

— Профиль санатория определяется по рекомендациям лечащего врача и врачебной комиссии.

Лечение происходит в санаториях, с которыми Отделение СФР по Тульской области заключило госконтракт.

Поскольку основные реабилитационные мероприятия санаторно-курортного учреждения могут выполняться в любой сезон, возможность самостоятельного выбора времени лечения не предусмотрена.

Длительность санаторно-курортного лечения для граждан льготной категории составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.

Важный момент: все направления на оздоровление предоставляются в порядке очередности, формируемой в соответствии с датой подачи заявления и профилем заболевания.

— Как подать заявление на получение путевки и каким образом отслеживать свою очередь?

— Для получения путевки в санаторий вначале необходимо обратиться в поликлинику за справкой по форме № 070/у. Такая справка оформляется по итогам прохождения медкомиссии. Затем нужно подать заявление в Отделение СФР по Тульской области. Сделать это можно онлайн на портале «Госуслуги» или при личном посещении офиса клиентской службы.

Отслеживать свою очередь можно по номеру СНИЛС с помощью электронного сервиса на официальном сайте Социального фонда. Актуальная информация будет доступна по ссылке «Главная» — «Отделения СФР» — «Отделение по Тульской области» — «Информация для жителей региона» — «Людям с инвалидностью» — «Очередь граждан льготной категории на получение путевки на санаторно-курортное лечение».

— Кто еще, помимо федеральных льготников, может бесплатно отправиться на санаторно-курортное лечение?

— Одним из важных направлений работы Отделения СФР является предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве или получившим профессиональные заболевания. Одной из таких мер реабилитации пострадавших как раз является предоставление путевок на санаторно-курортное лечение.

Главное условие для получения путевки: санаторно-курортное лечение должно быть рекомендовано программой реабилитации, составляемой органами медико-социальной экспертизы.

— Где проходят лечение пострадавшие на производстве туляки?

— Во-первых, тулякам, пострадавшим на производстве, Отделение СФР предоставляет путевки в Центры реабилитации Социального фонда России, это наши подведомственные учреждения.

На сегодняшний день на территории России работает 12 Центров, расположенных в разных субъектах страны, в том числе в Подмосковье, Центральной России, южных регионах, в Поволжье, а также за Уралом. Все Центры имеют прекрасную медицинскую базу, оснащены современным оборудованием и могут оказывать комплексную медицинскую помощь. Кроме того, все они находятся в экологически чистых, живописных местах. В 2026 году в Центрах реабилитации СФР для жителей нашего региона зарезервировано более 650 путевок.

Если пострадавшему требуется какие-либо специализированное лечение, которое не могут обеспечить реабилитационные центры Соцфонда, то Отделение СФР предоставляет путевки в другие санаторно-курортные организации, с которыми заключен государственный контракт.

Всего ежегодно Отделение СФР направляет на санаторно-курортное лечение около 700 жителей региона, получивших в своё время травму или профзаболевание.

— А может ли работодатель, не доводя до получения работником профессионального заболевания, направить его поправить здоровье за счет средств Соцфонда?

— Санаторно-курортное лечение является частью системы охраны труда. И здесь стоит сказать о программе Социального фонда по возмещению компаниям расходов на мероприятия по охране труда. В рамках данной программы компании могут получить компенсацию затрат за проведение мероприятий по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний в размере 20% от уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Одной из таких предупредительных мер как раз является санаторно-курортное лечение работников, чья профессиональная деятельность связана с вредными или опасными производственными факторами.

А при условии направления компанией дополнительных финансовых средств на санаторно-курортное лечение работников — предпенсионеров и пенсионеров — она может вернуть до 30% суммы страховых взносов.

— Такая возможность есть у любой организации?

— Да. Участие в программе доступно компаниям любой формы собственности — как государственным, так и частным. Получить возмещение расходов могут и индивидуальные предприниматели. Сфера деятельности организации также не имеет значения. Главное условие — отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Например, с начала этого года уже 60 компаний региона включили в план проведения мероприятий по охране труда санаторно-курортное лечение своих работников.

— Особая категория граждан, социальной поддержке которой в нашей стране сейчас уделяется особое внимание, — участники СВО. Как с ними работает Социальный фонд в плане предоставления санаторно-курортного лечения?

— Начиная с прошлого года демобилизованные ветераны специальной военной операции из Тульской области проходят лечение в Центрах реабилитации СФР, о которых мы уже сказали ранее. Наиболее востребовано у ветеранов СВО санаторно-курортное лечение, но при необходимости Центры реабилитации могут предложить и специализированную медицинскую помощь по широкому спектру травм и заболеваний.

Чтобы получить направление в Центр реабилитации, ветерану СВО понадобятся медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации, и отсутствие противопоказаний. Их при необходимости помогут оформить сотрудники наших клиентских служб.

— Некоторые Центры находятся достаточно далеко от Тульской области. Оплачивается ли проезд к месту лечения?

— Да, конечно. Кроме того, с 2026 года начало действовать нововведение, которое упростило процесс оформления путевки и оплаты транспорта. Схема оплаты проезда участников СВО в Центры реабилитации была дополнена еще одним удобным вариантом. Теперь демобилизованные бойцы могут получить бесплатные проездные билеты на проезд. Ранее была доступна только компенсация стоимости проезда после возвращения с лечения, теперь же можно будет выбрать один из двух вариантов.

Проездные билеты оформляются на любые виды транспорта вместе с одобренной заявкой на лечение.

Еще одно нововведение этого года: ветераны СВО, имеющие первую группу инвалидности или нуждающиеся в уходе по медицинским показаниям, могут отправиться на реабилитацию вместе с сопровождающими, которым также будет обеспечен бесплатный проезд, проживание и питание.

— Если у туляков остались вопросы, куда обратиться?

— Получить консультацию специалиста жители региона могут по номеру единого контакт-центра 8 800 100-00-01 или обратившись в любую клиентскую службу ОСФР.