Как организовать цивилизованные похороны по всем традициям

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Традиции погребения тесно связаны с культурой народа. Их соблюдение очень важно для каждой семьи, которая столкнулась с потерей близкого человека.

Откуда взялись ритуалы?

Современные обряды пришли к нам после Крещения Руси в X веке. Долгое время они переплетались с языческими ритуалами. Например, раньше на шею умершему вешали защитный амулет. Усопшего клали на лавку головой в красный угол с иконами, тело накрывали саваном, руки складывали на груди, а в правую руку клали белый платочек. Народ верил, что именно в таком виде нужно предстать перед Богом.

Уже тогда покойников хоронили на третий день. Считалось, что именно в этот день душа расстается с телом. А еще все присутствующие на похоронах бросали на опущенный в могилу гроб горсть земли. Эта традиция живет и сейчас. Она связана с тем, что в древности земля считалась символом очищения, она забирала всё негативное, что накопил человек за жизнь. Много ритуалов связано с угощениями на поминках или, как тогда называли, на тризне.

Готовились специальные кушанья, в том числе блины, языческие символы солнца, и оставшаяся до наших дней кутья – рис с изюмом.

Прижизненный договор – гарантия спокойной жизни

С приходом старости люди всё чаще задумываются о неизбежном. Одни думают о смерти со страхом, другие – с надлежащим смирением. Планировать похороны – цивилизованная практика. Прижизненный договор – новая для нас практика, пришедшая в Россию из Европы, где планирование похорон давно стало общепринятой нормой. Договор дает возможность продумать похороны заранее и не обременять родственников заботами вкупе с расходами по их организации, а также сберечь похоронные сбережения.

Зачем нужен прижизненный договор?

Большинство россиян не готовятся к смерти. Когда она приходит, близкие сталкиваются с проблемой сжатых сроков (буквально 2-3 дня) и психологической неподготовленностью в связи с утратой родного человека. Многие теряют деньги, время и нервы, доверяясь мошенникам, называющим себя ритуальными агентами. Избежать проблем можно при помощи прижизненного договора.

Если на имя умершего есть договор, то при организации похорон не придется доплачивать. Ритуал71.рус выполнит свои обязательства и волеизъявление заказчика строго по договору.

Похоронные сбережения в безопасности

Многие пожилые люди начинают копить на похороны. Увы, похоронные сбережения «съедаются» стремительной инфляцией. Кроме того, есть риск, что близкие не смогут разумно распорядиться сбережениями, а то и вовсе потратят их не по назначению. Проблем не будет, если заключить прижизненный договор, по которому похоронное агентство предоставит зафиксированный в договоре перечень услуг и ритуальных принадлежностей.

Прижизненный договор – это возможность продумать свои похороны во всех деталях, в согласии с религией, культурой или традициями семьи. Этот договор позволит гарантировать, что погребение пройдет именно так, как того хотел и завещал покойный. Заключая прижизненный договор, заказчик сам выбирает конкретные ритуальные товары и услуги, которые будут использованы на похоронах, и оплачивает их полную стоимость.

На чье имя заключается прижизненный договор?

Заключить договор можно и на свое имя, и на третье лицо, как правило, близкого родственника. В договоре указывается имя того человека, для кого будут организованы похороны. Кроме того, также в договоре указывается человек, который должен будет сообщить о смерти того, на чье имя составлен договор.

Инфляция и рост цен? Прижизненный договор гарантирует, что никаких доплат не будет. Еще одно важнейшее преимущество прижизненного договора – он страхует от инфляции и роста цен, в том числе на ритуальные услуги и товары. Гроб, венок, перевозка выросли вдвое в цене – доплаты не будет. Вам предоставят именно те принадлежности, которые вы выбрали, без доплат.

Прожить на 6-8 лет дольше

Согласно исследованиям, подтверждаемым статистикой, оформившие прижизненный договор на ритуальные услуги живут на 6-8 лет дольше людей, пустивших столь важное дело на самотек. Основная причина – исчезновение душевной тревоги и волнений относительно печального события в будущем.

Кому доверить организацию прощания с близким?

Когда беда приходит в дом, все родственники и так находятся в состоянии огромного стресса. Если умерший не заключил прижизненный договор, лучше обращаться за помощью к профессионалам.

Агентство Ритуал71.рус работает в Туле уже 10 лет. Эта команда профессионалов – агенты, юристы, флористы, водители – знает всё об организации ритуального процесса.

Работа агентства направлена на то, чтобы помочь людям справиться с горем и организовать достойное прощание.

Ритуал71.рус оказывает полный спектр услуг по организации похорон – от выезда ритуального агента на дом, консультации, составления договора до организации поминок и отпевания, установки и изготовления памятников.

Агенты понимают, что вам сейчас тяжело, и берут все хлопоты на себя. При этом работает Ритуал71.рус абсолютно прозрачно, компания составляет официальные договоры на оказание услуг. Здесь также можно оформить бланки строгой отчетности для получения компенсаций. Эти выплаты можно получить в отделениях Пенсионного фонда РФ, отделениях социальной защиты, военкоматах и т.д. в зависимости от обстоятельств.

Если вам нужна помощь или совет по организации процесса или получению выплат, здесь вас проконсультируют абсолютно бесплатно. Также в Ритуал71.рус есть свое производство надмогильных сооружений. Здесь помогут подобрать и изготовят памятник с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей. Доступна рассрочка до года. А пенсионерам предоставляются скидки.



В магазине большой выбор ритуальной атрибутики,

а также памятники от эконом- до премиум-класса.

Агентство чтит традиции и готово организовать не только православные похороны, но и прощание в традициях других религий, а также помочь в организации кремации. Доступны перевозки груза-200, в том числе за границу, и автомобильные перевозки по всей стране.

Доверяйте организацию прощания с близким проверенным агентствам с честными ценами и хорошей репутацией!



Недавно у Ритуал71.рус открылась еще одна точка продаж на ул. Октябрьской, 30.

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Если в ваш дом пришло горе, звоните в Ритуал71.рус, оператор продиктует личные данные агента. Когда специалист приедет на дом, вы проверите данные его паспорта и будете уверены, что работаете с честной компанией и не попались на крючок черному агенту.

Сотрудники агентства Ритуал71.рус



Михаил Евгеньевич Четвертаков,

директор





Максим Сергеевич Иваничкин,

агент



Никита Романович Мотуз,

агент



Иван Анатольевич Филимонов,

агент



Алексей Александрович Лазарев,

агент



Светлана Васильевна Канюка,

продавец-консультант

Ритуал71.рус:

Тула, территория кладбища №4,

Тула, ул. Октябрьская, 30.

Телефоны:

8-968-984-33-72;

8-953-439-34-44;

79-06-02.

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