Назад в будущее: чем жили туляки в июне прошлого года

Сегодня мы запускаем нашу машину времени в июнь-2019.

Мы продолжаем наш фотопроект «Назад в будущее». Почему в будущее? Потому что мы уверены — всё вернется и будет еще лучше!

В июне традиционно повсюду гремели фестивали — пестрые, творческие, душевные. Сегодня о них и не только. Представляем подборку самых ярких июньских событий.

Фестиваль «Дикая Мята» — три дня свободы, музыки и любви. Как же сейчас нам не хватает объятий, танцев, посиделок у костра, улыбок без масок и рукопожатий без перчаток! Вспомним «Дикую Мяту» с надеждой на будущее!

Школьные выпускные. Сейчас традиционным душевным и веселым выпускным остается только завидовать. Хотя…

«МамПарад». На него у туляков полярные точки зрения, равнодушных нет. Но как бы вы ни относились к этому параду и к парадам вообще, сейчас без такого движения, энергии, суеты и креатива очень грустно. Этим летом не до мирных парадов. Разве что военный, и то покажут только издали…

Фестиваль «Автострада». Это уже тульский бренд! В июне 2019-го фестиваль прошел в Туле в 15-й раз. Сотни автомобилей и десятки тысяч туляков собрались на площади Ленина и в кремле.

Крапивенский фестиваль: 50 оттенков лета! Веселый и уютный, вкусный и жгучий. В прошлом году праздник в старинном селе Крапивна стал 12-м по счету.

Фестиваль «Тульские Крылья». Скажем словами из песни «Наутилуса» — где твои крылья, которые нравились мне?

Улица Металлистов 2.0. Да-да, именно в июне проект музейного квартала в самом сердце Тулы обрел внятные очертания, уже почти осязаемые. Это было волнительно! Проект представляли высоким гостям и делились с туляками ближайшими планами.

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Серебристые облака. Необычное и красивое природное явление в июне прошлого года заполонило соцсети. Здорово, что облакам нет никакого дела до вирусов и режимов. Они просто есть!

Пляжный сезон. Вот вам немного обнадеживающего позитива. В июне-2019 в Тульской области стартовал купальный сезон. И это, пожалуй, единственное, по чему можно не ностальгировать, а просто посмотреть фото и пойти купаться. Неожиданно, но пляжи оказались самой стабильностью!

У каждого есть свои впечатления из июня прошлого года. Делитесь свои воспоминаниями, сожалениями, фотографиями, мыслями о прошлом и будущем!