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Назад в будущее: чем жили туляки в июне прошлого года

Назад в будущее: чем жили туляки в июне прошлого года

Сегодня мы запускаем нашу машину времени в июнь-2019. 

Мы продолжаем наш фотопроект «Назад в будущее». Почему в будущее? Потому что мы уверены — всё вернется и будет еще лучше!

В июне традиционно повсюду гремели фестивали — пестрые, творческие, душевные. Сегодня о них и не только. Представляем подборку самых ярких июньских событий.

 

 

Фестиваль «Дикая Мята» — три дня свободы, музыки и любви. Как же сейчас нам не хватает объятий, танцев, посиделок у костра, улыбок без масок и рукопожатий без перчаток! Вспомним «Дикую Мяту» с надеждой на будущее!

Школьные выпускные. Сейчас традиционным душевным и веселым выпускным остается только завидовать. Хотя…

Галерея
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 1
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 2
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 3
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 4
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 5
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 6
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 7
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 8
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 9
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 10
показать все фотографии

«МамПарад». На него у туляков полярные точки зрения, равнодушных нет. Но как бы вы ни относились к этому параду и к парадам вообще, сейчас без такого движения, энергии, суеты и креатива очень грустно. Этим летом не до мирных парадов. Разве что военный, и то покажут только издали…

Галерея
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 1
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 2
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 3
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 4
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 5
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 6
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 7
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 8
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 9
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 10
показать все фотографии

Фестиваль «Автострада». Это уже тульский бренд! В июне 2019-го фестиваль прошел в Туле в 15-й раз. Сотни автомобилей и десятки тысяч туляков собрались на площади Ленина и в кремле.

Галерея
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 1
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 2
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 3
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 4
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 5
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 6
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 7
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 8
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 9
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 10
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Крапивенский фестиваль: 50 оттенков лета! Веселый и уютный, вкусный и жгучий. В прошлом году праздник в старинном селе Крапивна стал 12-м по счету.

Галерея
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 1
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 2
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 3
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 4
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 5
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 6
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 7
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 8
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 9
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 10
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Фестиваль «Тульские Крылья». Скажем словами из песни «Наутилуса» — где твои крылья, которые нравились мне?

Галерея
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 1
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 2
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 3
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 4
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 5
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 6
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 7
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 8
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 9
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 10
показать все фотографии

Улица Металлистов 2.0. Да-да, именно в июне проект музейного квартала в самом сердце Тулы обрел внятные очертания, уже почти осязаемые. Это было волнительно! Проект представляли высоким гостям и делились с туляками ближайшими планами.

Галерея
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 1
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 2
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 3
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 4
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 5
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 6
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 7
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 8
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 9
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 10
показать все фотографии

Серебристые облака. Необычное и красивое природное явление в июне прошлого года заполонило соцсети. Здорово, что облакам нет никакого дела до вирусов и режимов. Они просто есть!

Галерея
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 1
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 2
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 3
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 4
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 5
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 6
«Назад в будущее. Июнь-2019», Фото: 7
показать все фотографии

 

Пляжный сезон. Вот вам немного обнадеживающего позитива. В июне-2019 в Тульской области стартовал купальный сезон. И это, пожалуй, единственное, по чему можно не ностальгировать, а просто посмотреть фото и пойти купаться. Неожиданно, но пляжи оказались самой стабильностью!
 

 

У каждого есть свои впечатления из июня прошлого года. Делитесь свои воспоминаниями, сожалениями, фотографиями, мыслями о прошлом и будущем!

 

Сюжет: Переживем «корону» вместе!
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Автор: Юлия Королева
Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Алексей Пирязев
сегодня, в 13:07 +2
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