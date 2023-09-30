Как дизайн интерьера помогает экономить на ремонте?

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Обои или краска? Шторы или жалюзи? Где делать розетки и сколько? Минимализм или классика? А хватит ли света в комнате? Когда предстоит ремонт в доме, вопросов много. Ответы на них знают дизайнеры.

Мы все ценим комфорт. И в первую очередь он необходим именно дома – сюда мы приходим после трудового дня, здесь собираемся с близкими. О том, почему правильно доверить создание интерьера профессионалам Myslo поговорил с руководителем студии дизайна и архитектуры InterQueen Оксаной Семиной.

– Почему самостоятельный процесс создания интерьера не всегда завершается желаемым результатом и оборачивается бесконечными переделками?

– Дизайн – это не только про творчество и эстетику. Это комплексная работа, которая включает в себя и выбор стилевого решения, создание 3D-модели с мебелью с учетом реальных размеров [не обязательно, кстати, новой. Если заказчик не намерен полностью обновлять мебель, делаем по возможности проект такой, чтобы в него вписывалась и уже имеющаяся] и других предметов интерьера, и – подбор строительных и отделочных материалов, которые необходимы для ремонта. От грамотного выбора последних во многом зависит, будет ли человек доволен конечным результатом и долго ли прослужит сделанный ремонт.

Материалов сегодня на рынке много, какие-то можно совмещать, какие-то нельзя. Тому, кто не связан со строительной и отделочной сферой, трудно самостоятельно разобраться в этом.

А дизайнер, имеющий профильное высшее образование, быстро и правильно составит перечень необходимых материалов.

– Люди делятся на две группы: одни считают, что дизайн-проект – это лишняя трата денег, другие уверены, что это наоборот делает его более выгодным. Что вы думаете по этому поводу?

– Я точно знаю, что профессиональный дизайн существенно удешевляет ремонт даже с учетом стоимости работы самого проекта. Тут дело в том, что дизайнеры, давно работающие, отлично знают рынок и производителей, все нюансы их продукции, качество, стоимость и могут подобрать даже для самого бюджетного ремонта качественные и надежные материалы.

Помимо этого у нас, например, есть партнерские договоренности со многими производителями и нашим клиентам они делают дополнительные скидки. А это в свою очередь экономит не только деньги, но и время!

Да, можно, конечно, самостоятельно изучать, какие есть обои, краска, мебель – в интернете все есть, но на это уйдет не один день. Потом объехать магазины, посмотреть понравившиеся варианты в реальности. Только на подготовку уйдет несколько недель. А что потом делать, если вся выбранная мебель не вместится в комнату? Надо же еще и правильно замеры сделать! Нюансов очень много. Именно поэтому лучше не терять время и деньги, а довериться профессионалам!

– Дизайнерский интерьер – это полет фантазии и полная неожиданность или все же это работа в строгом соответствии с требованиями заказчика?

– Сегодня дизайнерский интерьер – это не холст для проявления персональных творческих способностей. Это работа, которая направлена на создание стильного интерьера, отвечающего исключительно потребностям заказчика и делающего его жизнь удобной и комфортной. Считаю неправильном, когда дизайнер навязывает свою точку зрения в выборе стиля или цвета. Диалог должен начинаться с выяснения предпочтений клиента и их последующего грамотного обрамления в проекте интерьере.

– А если и сам заказчик не знает, что он хочет? Как создается проект?

– Это нормально, когда человек не может точно назвать стиль, в котором он желал бы видеть свой дом, или цвет стен, например. Для этого сначала беседуем, выясняем интересы, предпочтения, бюджет определяем. Только потом с учетом этого делаем проект. Он демонстрируется заказчику, он оценивает, насколько результат отвечает тому, что он ожидал, что-то корректируется и после уже может запускаться в работу.

– Проект готов. Что дальше?

– Если человек определился с компанией, которая будет выполнять работы в помещениях, то он получает на руки проект и пояснения к нему со списком всех необходимых материалов. Если нужна помощь со специалистами, то у нас есть проверенные бригады на каждый стиль.

Также можем помочь в заказе материалов и даже их хранении – у нас оборудовано помещение для того, чтобы размещать строительные материалы на период подготовки и закупки всего необходимого заказчиком.

Другой вариант – авторский надзор. В этом случае дизайнер контролирует каждый этап выполнения ремонта. Конечно, это более надежный вариант, который гарантирует полное соответствие проекта и результата.

– Каким был самый сложный заказ?

– Самый сложный заказ для дизайнера – сделать проект для своего дома. Насмотренность в этом случае играет злую шутку, сложно выбрать что-то одно, когда знаешь, что есть много других вариантов. Рисуешь – вроде нравится, а потом через несколько дней – что-то не то. Совершенствование и доработка собственного проекта может длиться долго. Но тем это и интересно, это творчество.

– Индивидуальный подход к клиентам тоже имеет место быть?

– Без него никуда. За годы работы мы научились находить решения для самых необычных заказов и можем предложить полный цикл услуг от дизайна до исполнения, мебелировки и даже привлечь специалиста по сервировке стола. Кроме этого с нами сотрудничает инженеры, технологи, которые подготовят инженерно-технологический проект: по отоплению, по вентиляции, электрике. При необходимости выполним и дизайн фасадов. Чтобы более реально заказчику можно было оценить дизайн делаем 3D-тур, а для застройщиков – выставочные квартиры и экстерьеры.

– Какой совет можете дать тем, кто собирается обращаться к дизайнеру?

– Изучите сайт компании и соцсети, проекты. Особое внимание стоит обращать на уровень образования дизайнеров. Я считаю, что курсы дизайнерские не могут равняться с высшим профессиональным образованием. Чем выше уровень образования дизайнера и опыт работы (желательно от 10 лет), тем качественнее будет результат.

Студия дизайна и архитектуры «InterQueen»

Тула, ул. Октябрьская, 24, офис 202