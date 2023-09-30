Откровенно о важном: урологи клиники «Созвездие здоровья» о том, как сохранить мужскую силу

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В медицинском центре «Созвездие здоровья» к этому аспекту относятся очень серьезно. Большинство урологических проблем команда опытных врачей здесь диагностирует за один прием без боли и дискомфорта.

Поход к урологу — дело сокровенное. Мы решили задать несколько деликатных, но очень важных вопросов врачам-урологам клиники «Созвездие здоровья». И вот что из этого вышло.

Алексей Кузовлев, врач-уролог, врач-андролог, онколог, врач ультразвуковой диагностики:

— Аденома простаты — это приговор?

— Мужчины с аденомой простаты страдают от частых позывов к мочеиспусканию, особенно в ночное время, мочеиспусканий малыми порциями, трудностей с опорожнением мочевого пузыря, вплоть до острой задержки.

Аденома простаты очень распространена, и чем старше мужчина, тем больше риск ее развития. Но это не приговор. Врач назначит анализы, определит стадию заболевания и назначит консервативное или оперативное лечение. После этого вы вернетесь к обычной жизни.

— Как не допустить развития урологических заболеваний?

— Следить за состоянием мужского здоровья. В 50-60 лет мужчинам нужно регулярно проходить обследование, которое включает обязательное определение уровня ПСА, УЗИ предстательной железы и ее осмотр. При необходимости также назначается урофлоуметрия.

— Много ли времени отнимет лечение у уролога?

— Мы понимаем, насколько ценно время при современном ритме жизни. В нашей клинике все устроено так, чтобы пациенты получали помощь быстро и качественно. Все необходимые обследования и рекомендации по лечению в «Созвездии здоровья» можно получить всего за одну консультацию.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Дмитрий Давыденко, врач-уролог, врач-андролог, врач ультразвуковой диагностики:

— Как сохранить потенцию?

— Поддержать интимное здоровье поможет сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и регулярная половая жизнь. Также для сохранения потенции важен баланс гормонов, потому что именно они регулируют большинство процессов в организме, в том числе потенцию. В нашем медицинском центре проводится полный спектр обследований гормонального фона: анализы на общий и свободный тестостерон, ГСПГ, ЛДГ, ФСГ, пролактин и эстрадиол.

На приеме мы можем сразу же сделать пациенту инъекцию мужского полового гормона. После приема мужчина уже может выйти из клиники в прекрасном настроении, хорошей форме и готовым на любые подвиги.

— Когда женщине тоже может понадобиться помощь уролога?

— Уролога несправедливо считают исключительно мужским врачом, порой такой специалист очень нужен и женщинам. В сферу моей работы входит лечение заболеваний мочевого пузыря, почек, мочеточников, мочеиспускательного канала вне зависимости от пола пациента.

Медицинский центр «Созвездие здоровья» оснащен по международным стандартам. Программы диагностики и лечения, которые мы используем, зарекомендовали себя как наиболее высокоэффективные и доступные.

— Что приводит к простатиту?

— Простатит — воспалительное заболевание, и вызывают его патогенные микроорганизмы мочевой системы, чаще всего — эндобактерии. Росту эндобактерий способствует переохлаждение промежности и нижних конечностей. Именно поэтому с этим диагнозом к нам часто попадают мужчины после холодных рыбалок, бань с купанием в ледяной воде.

Также к нам часто обращаются мужчины, работающие водителями. Они много времени проводят в сидячем положении и часто перетерпливают акт мочеиспускания.

Еще один вариант, при котором часто развивается простатит, — нерегулярная половая жизнь. Застойные явления в простате провоцируют начало воспалительного процесса.

В медицинском центре «Созвездие здоровья» пациентам с вышеописанными жалобами можно провести всю диагностику и поставить диагноз уже на первичном приеме у уролога. У нас доступны:

ректальный осмотр с забором секрета простаты,

посев мочи на флору с чувствительностью к антибиотикам,

ПСА крови общий и свободный,

забор анализа из мочеиспускательного канала на инфекции, передающиеся половым путем,

выполнение ТРУЗИ-простаты (трансректальное ультразвуковое исследование),

выполнение урофлоуметрии (исследование скорости мочеиспускания),

УЗИ-контроль остаточной мочи.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Игорь Тимошков, врач-уролог, врач-андролог, врач ультразвуковой диагностики:

— Лечение уролога — это больно?

— Урологический осмотр в большинстве случаев — абсолютно безболезненная процедура. В клинике «Созвездие здоровья» для диагностики и лечения мы используем современное оборудование, что позволяет проводить диагностику и лечение различных урологических заболеваний в комфортных для пациента условиях.

— Как не пропустить рак предстательной железы?

— Это одно из самых распространенных злокачественных образований у мужчин.

К факторам риска риска способствующим развитию заболевания, относятся:

пожилой возраст. Большинство случаев рака простаты приходятся на возраст более 60 лет;

наследственная предрасположенность. У мужчин, отцу которых был поставлен диагноз «рак простаты», вероятность развития этой болезни повышается в 2 раза;

особенности питания. Риск развития рака простаты значительно выше у мужчин, часто употребляющих жирную пищу;

вредные условия труда, в том числе работа на химических производствах.

Как правило, на ранних стадиях оно протекает бессимптомно. Даже на поздних стадиях заболевания симптомы неспецифичны и во многом схожи с проявлениями доброкачественной гиперплазии.

Но все же насторожиться стоит, если вы столкнулись с затрудненным и учащенным мочеиспусканием в ночное время, слабым напором, чувством неполного опорожнения мочевого пузыря, болевыми ощущениями над лоном и в промежности. При метастатическом раке простаты часто также наблюдаются интенсивные боли в грудном и пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

При любых описанных выше проявлениях срочно запишитесь на прием к врачу. Если симптомов нет, не забывайте о регулярном наблюдении: мужчинам старше 45 лет нужно проходить обследование уролога не реже 1 раза в год.

— Что делать, чтобы не столкнуться с мужским бесплодием?

— К рекомендациям по профилактике мужского бесплодия относятся:

избегание переохлаждений и перегрева органов малого таза,

регулярные сексуальные контакты, желательно с постоянной партнершей, исключение случайных половых контактов,

отказ от сидячего образа жизни,

умеренные и регулярные занятия спортом,

правильное сбалансированное питание, контроль веса,

отказ от вредных привычек,

своевременное лечение хронических заболеваний,

минимизация воздействия от повседневных стрессов.

Многие заболевания, приводящие к мужскому бесплодию, могут развиваться медленно и протекать практически бессимптомно, поэтому лучшим способом профилактики остается обращение к профильным специалистам — урологу и андрологу.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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