IT-принцессы Тулы: стоит ли девочкам осваивать цифровые навыки

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Цифровые технологии изменили всю нашу жизнь. Но одно остается неизменным — стремление родителей дать своим детям лучшее образование и возможность раскрыть свои таланты.

Когда мы говорим о цифровом творчестве, то часто представляем взрослых художников, создающих сложные дизайн-проекты. Но современные инструменты позволяют начинать погружение в этот мир с самого юного возраста.

Представьте, что ваша дочь создаёт собственный сайт, 3D-интерьер или рисует мультфильмы. Или она учится программировать, или рисует персонажей компьютерных игр, ландшафты игровых миров, или придумывает сценарии компьютерных игр.

Для тех, у кого ребенок увлекается рисованием, цифровые программы открывают новые горизонты.

В отличие от традиционного рисунка, в программах для дизайна или анимации почти нет ограничений — в любой момент можно внести правки, экспериментировать с цветами и формами.

В школьном возрасте подростки способны освоить графический дизайн, 3D-моделирование, мультипликацию. Они легко осваивают «взрослые» дизайн-программы, такие как Adobe Photoshop или Figma, которыми пользуются профессиональные дизайнеры.

Помимо традиционных программ, дети могут работать с нейросетями (искусственным интеллектом), например Midjourney и Leonardo.

По запросу, или, по-другому, «промту», они легко создают изображения в разных стилях, генерируют идеи для дизайна. Это большое пространство для творчества, профессии и будущего заработка для старшеклассников.

Например, существует новое направление в искусстве — NFT, в котором цифровые художники могут продавать свои работы в формате уникальных токенов.

Как творческие iT-навыки пригодятся девочке в будущем

Например, девочки, которые сейчас увлекаются графическим дизайном, смогут дальше развиваться в профессии дизайнера, 3D-моделлера, моушен-дизайнера или веб-разработчика.

Эти профессии востребованы на рынке труда и предлагают множество возможностей для дальнейшего развития.

И чем раньше девочки начнут развивать эти навыки, тем легче им будет в будущем адаптироваться к новым требованиям рынка.

Занимаясь 3D-моделированием, девочки могут создавать виртуальные интерьеры или персонажей для компьютерных игр.

Интерес к мультипликации может привести к работе в анимационных студиях, а навыки веб-разработки помогут девочкам создавать свои сайты и даже заниматься фрилансом на международных платформах.

Профессии, связанные с IT и цифровым искусством, сейчас востребованы и продолжают развиваться. Так, веб-разработчики в среднем зарабатывают от 70 000 до 200 000 рублей в месяц, графические дизайнеры — от 50 000 до 100 000 рублей.

Специалисты в области моушен-дизайна и 3D-графики могут получать от 60 000 до 150 000 рублей в зависимости от опыта и региона.

Творческие IT-навыки дают возможность не только работать в крупных компаниях, но и заниматься фрилансом, что особенно удобно для тех, кто ценит свободное время.

Почему IT-образование важно именно в школьном возрасте?

Мы спросили у директора Компьютерной Академии РУБИКОН, Светланы Савиной:

— Существует мнение, что в IT успешнее мужчины. Но я твердо верю, что технологии — это пространство, где нет места предрассудкам. Я сама начала учиться графическому дизайну во взрослом возрасте и, оглядываясь назад, сожалею, что не имела возможности познакомиться с IT еще в школьные годы.

Сейчас, воспитывая двоих сыновей и маленькую дочь, я уверена: девочкам важно предоставить все инструменты для раскрытия их творческого потенциала, включая обучение компьютерным технологиям. Моё мнение разделяют и многие родители, которые всё чаще интересуются IT-курсами для девочек. Так и родилась программа «IT-принцесса» в Академии РУБИКОН.

Некоторые родители по-прежнему видят IT как нечто сложное и техническое, не подходящее для их детей. Это миф. Такие убеждения основаны на незнании: часто родители сами не знакомы с возможностями этой сферы.

Пример: Wildberries — одна из крупнейших технологических платформ, которой управляет женщина. Это только один из множества примеров того, что технологии доступны для всех, в том числе и для девушек.

Я искренне верю, что каждая девочка обладает огромным потенциалом и наша задача — помочь ей раскрыть его.

Программа «IT-принцесса» для девочек 9–16 лет акцентирована на творческом подходе, ведь занятия, приносящие радость, всегда более продуктивны. Мы учим девочек 3D-моделированию, созданию сайтов, работе с графикой и анимацией. Но это больше, чем просто IT. Это возможность выразить себя через современные цифровые инструменты.

Каждый раз, когда я вижу, как девочка создаёт свою первую 3D-модель или открытку в Photoshop, я понимаю, что мы делаем важное дело. Мы даём девочкам знания и вдохновение, помогаем им создавать нечто уникальное, исходящее из их внутреннего мира.

Уверенность в себе — то, чего часто не хватает многим девочкам. Мы показываем, что IT — это не сложно, не страшно, а захватывающе и доступно. Программа «IT-принцесса» — это возможность для каждой девочки почувствовать, что её идеи имеют значение, что она может творить и воплощать их уже сегодня.

Как «iT-принцесса» помогает девочкам раскрыть свой потенциал

Основные направления программы:

Графический и веб-дизайн

Создаем анимации, яркие презентации и видео. Девочки научатся работать с Adobe Photoshop и Wick Editor, создавая стильные картинки и редактируя фотографии. Это идеальный способ выразить себя и развить творческое мышление.

Мультипликация

Учимся создавать собственные мультфильмы: пишем сценарий, рисуем персонажей, делаем озвучку и оживляем все на станке для мультипликации!

Создание сайтов

Разрабатываем сайты на конструкторах и HTML. Учим девочек, как воплотить свои идеи в реальность через программирование. Собственный блог или сайт? Легко!

Компьютерная грамотность

Учимся безопасно пользоваться интернетом, создавать документы и презентации, уверенно работать с компьютером. Эти навыки закладывают прочный фундамент для дальнейшего изучения других IT-направлений, становясь важным инструментом для повседневной жизни и учёбы.

Soft skills

Помогаем развивать уверенность в себе, учим защищать свои проекты, общаться «вживую», работать в команде, устраивая мастер-классы, вовлекая детей в мероприятия, экскурсии, поездки на конкурсы и олимпиады, расширяем общий кругозор. Эти навыки важны не только в IT, но и для жизни в современном мире.

Подробнее о программе вы сможете узнать на нашем официальном сайте: rubiconpro.ru.

Как проходит обучение?

Занятия в «IT-принцессе» проходят в увлекательной форме, где каждый урок — это шаг на пути к новому открытию.

Мы работаем небольшими группами до 16 человек, чтобы у каждой девочки была возможность получить индивидуальное внимание от преподавателя и задать все интересующие вопросы.

Для нас важно не просто передать знания, но и вдохновить девочек на самостоятельное развитие, на поиски своего пути в мире IT и творчества.

График занятий удобно совмещать со школой, есть занятия в выходные дни.

Как начать бесплатно

Мы понимаем, что родители хотят для своих детей самого лучшего. И важно дать возможность попробовать себя в этом новом направлении. Поэтому мы с радостью приглашаем вас на бесплатное пробное занятие по дизайну, где вы сможете сами увидеть, как проходит обучение и насколько увлекательным оно может быть для вашей дочери.

Почему некоторые родители берегут девочек от технологий?

Многие боятся, что технологии могут негативно повлиять на их детей, затянут их в мир игр и соцсетей, а кроме того, что гаджеты — это бесполезная и даже вредная трата времени. Однако это всего лишь стереотип.

С курсом «IT-принцесса» девочки учатся не просто пользоваться гаджетами, а создавать на их основе полезные и креативные проекты.

Программа помогает девочкам использовать технологии с пользой, развивать навыки, которые откроют для них новые возможности в будущем.

Почему родители доверяют Компьютерной Академии Рубикон

Академия РУБИКОН имеет государственную образовательную лицензию , что говорит о качестве и надежности обучения.

, что говорит о качестве и надежности обучения. Более 1300 студентов ежегодно проходят обучение в Академии, что подтверждает высокую востребованность и успех программы.

ежегодно проходят обучение в Академии, что подтверждает высокую востребованность и успех программы. Доступная стоимость с возможностью оплаты со скидкой до 15%, оплата материнским капиталом и возврат налогового вычета (13%).

с возможностью оплаты со скидкой до 15%, оплата материнским капиталом и возврат налогового вычета (13%). Реальные истории выпускниц программы — Ксении, Валерии и Дианы — которые применяют знания в реальной жизни и строят будущее в сфере дизайна и технологий.

Диане 14 лет, и её страсть к дизайну заметна во всём. На занятиях по дизайну в Академии РУБИКОН она разработала авторский логотип для кофейни, которая является любимым местом её встреч с друзьями. Для неё это не просто работа, а значимая часть жизни.

Диана решила отразить свою любовь к мяте в логотипе, выбрав необычную идею — кружка с каплей кофе, вытекающей из неё. Она создала этот проект в Photoshop, и хотя это не было сложно, процесс занял много времени. За год обучения в Академии она освоила программирование и дизайн, но дизайн по-прежнему остаётся её главной страстью.

Валерия с детства мечтала разбираться во всех технических деталях, которые традиционно ассоциируются с мужскими профессиями. Её не устраивал стереотип о том, что это неженское занятие, и она нашла то, что искала, в IT. Ей нравится и программирование, и дизайн, и она уверенно чувствует себя в обеих областях.

Вместе с преподавателями Валерия участвовала в создании множества проектов: от сайтов и программ до игр. Одно из приложений, в разработке которого она принимала участие, уже доступно в Play Market. Для Валерии Академия РУБИКОН стала настоящим домом, даже ближе, чем школа. В будущем она планирует стать хорошим программистом, а её родители поддерживают это решение, видя востребованность IT-сферы.

Ксения пришла в Компьютерную Академию РУБИКОН, чтобы стать дизайнером. Девушка рассказывает о своём пути в этом направлении в видео. Ксения планирует поступать в один из вузов Санкт-Петербурга и стать дизайнером.

Она ясно видит свою траекторию развития, и мы уверены, что ее ждёт яркое, как сама Ксения и ее работы, будущее!

Кристина рассказывает, что в Академии РУБИКОН она научилась практически всему тому, что знает и умеет, и что обучение в Академии помогло ей определиться с направлением в жизни.

Кристина собирается стать графическим дизайнером. Она демонстрирует нам несколько своих работ.

Среди них — плакаты на тему «Богатство и бедность» и лендинг для Академии РУБИКОН, посвященный мастер-классу.

Подарите вашей девочке уверенность и навыки будущего с программой «IT-принцесса»!

Программа «IT-принцесса» — это шанс для вашей дочери развивать креативность, уверенность в себе и цифровые навыки, которые пригодятся ей как в учебе, так и в будущем.

Компьютерная Академия РУБИКОН находится по адресам:

ул. Епифанская, 54 (ост. «Площадка», около ТРЦ «РИО»);

пр. Ленина, 136 (ЖК «Зеленстрой»);

ул. Восточная, 13 (мкр-н Левобережный).

Для записи звоните +7 (4872) 711-711, и менеджеры с радостью ответят на все вопросы.