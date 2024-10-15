Маяки и безумные чайки: тулячка создает шедевры из керамики

Можно ли сделать хобби основным доходом? Где искать вдохновение? И что нравится современным покупателям?

Диана Данилова «заболела» керамикой четыре года назад. Сейчас она частая гостья hand-made выставок и владелец собственной творческой студии. Всё это наша героиня совмещает с «работой» многодетной мамой.

– Творчество я любила всегда. Еще в детстве пять лет ходила в художественную школу. Потом в институте получила специальность учителя ИЗО, и параллельно занималась в мастерской, писала там маслом.

Потом у меня появилась большая семья. В третьем декрете в день рождения мы пошли с подружками на мастер-класс по созданию керамической чашки. Это было три года назад. И сделанная на мастер-классе кружка, можно сказать, изменила мою жизнь. Я влюбилась в керамику! Я всегда обращала внимание на стильные вещи, которые видела в других городах и странах, всегда интуитивно примечала их. Но кто бы мог подумать, что я сама могу создавать такую красоту!

– Тяжело ли было научиться?

– Год я ходила в мастерскую, лепила, занималась. А потом поняла, что хочу пройти полноценное обучение, слишком много вопросов накопилось. Так я пошла на годовой курс Елены Палевской в Туле. Дальше все сработало, как нужно.

С обучением керамикой всё так же, как и с любой целью. Допустим, если вы хотите похудеть, покупаете марафон, но откладываете занятия, ничего не выйдет. Так и здесь. Я поняла: если хочу расти, нужно сразу же применять полученные знания. Без практики они так и остались бы теорией. Так что я отрабатывала всё в течение 3-5 дней.

Постепенно моя квартира превратилась в мастерскую. У детей я отобрала треть стола, там расписывала изделия, на кухне лепила, в спальне сушила, на подоконниках расставляла готовые. Печь была в Центре традиционной русской керамики, я постоянно ходила туда с авоськами, полными поделок.

Потом все мои эксперименты отправлялись в шкаф. Он был полон. Когда я узнала, что на ул. Металлистов проходят ярмарки мастеров, решила поучаствовать. И распахнула свой шкаф! Оказалось, что мои работы кому-то нужны!

Люди на ярмарке интересовались, улыбались, радовались. Мне так понравился этот энергообмен, с ним никакой психолог не нужен!

Объемы увеличились, я стала мечтать о собственной студии, потому что надо было как-то спасать дом от керамики.

– Реально ли научиться самому?

– В теории. Но на практике нужно очень много знаний. Слишком разные технологии задействованы в создании керамических изделий. У глины химия одна, у глазури другая. Чтобы результат был предсказуемым, нужно очень много всего перепортить. Но к такой ситуации стоит относиться с пониманием, материал нужно понять руками.

Керамика вообще очень живая, кажется, она передает энергетику людей лучше других материалов.

– Сложно ли угадать вопросы покупателей?

– Спрос на hand-made сейчас большой, так что на каждое изделие найдется человек, который его оценит. В тренде – минимализм и роспись маленькими цветочками.

Но самое сложное – понять, что нравится тебе. Очень важна насмотренность. Замечайте детали, которые вам нравятся, сохраняйте то, что близко сердцу, обогащайте свой внутренний мир и, в конце концов, найдете те точки, которые вызывают отклик в душе.

Моя керамика – яркая, милая. Она вызывает теплые эмоции.

Одна из популярных серий – домики. Они стали узнаваемыми. Домики я решила делать, потому что когда-то сама собирала подобные. А когда в руках оказалась глина, меня озарило: это же теперь можно сделать сколько угодно и самых разных!

В первый раз я налепила штук 20 домов и была невероятно счастлива. Когда пришла на ярмарку, поняла: серия нравится не только мне. Кстати, домики часто собирают туристы, они покупают их в разных городах, а потом дома у них ни полках оживают воспоминания о путешествиях. Здорово, если моя керамика дарит немного теплых воспоминаний о Туле.

– Откуда родом ваши чайки, курочки и маяки?

– Курочки были моей выпускной работой на курсе керамики, но получились классными, и их многие покупают. А маяки и чайки – это мое скучание по морю. У чаек, кстати, внизу деревяшки привезенные с моря. Они, можно сказать, заряжены, поэтому и нравятся покупателям.

– Реально ли такое творческое увлечение сделать основным доходом?

– Да. Тула стала очень туристической. Ярмарки – явление сезонное, но на ул. Металлистов лавочки и музеи готовы продавать сувениры от тульских мастеров круглый год. И там их хорошо покупают.

К тому же можно открыть свое пространство. Это тоже мое занятие на холодное время года. Когда ярмарки будут закрыты, я буду проводить мастер-классы в студии.

На заметку: на строительство студии я, как многодетная мама, получила хорошую субсидию. Так что, если вы решились совмещать материнство и свое дело, вам с этим даже помогут.

– Не думали выйти на маркетплейсы?

– Это интересно, но для многих мастеров неосуществимо. Каждое мое изделие уникально, оно может быть совершенно не похоже на остальные. Покупатели из-за такого расстроятся. Но у меня есть идея в будущем продавать там, например, коллекционные наборы.

– Как удается совмещать материнство и творчество?

– Действует известный всем закон: если ты чего-то искренне хочешь, на это всегда найдется время. Детям нравится, чем я занимаюсь. Они и сами приходят заниматься керамикой в студию, пытаются работать на гончарном круге.

– Сколько времени уходит на создание одного изделия?

– Процесс небыстрый. Сами работы изготавливаются примерно полтора-два часа. Потом этап сушки. Он длится от трех до пяти дней. Поле того, как изделия высохли, они отправляются в печь на обжиг при температуре 900 градусов. После этого их декорируют и наносят глазурь. А потом снова в печь. В печи керамике нужно пробыть где-то полтора дня. И это самое невыносимое время: я все время кружу вокруг печи, пытаюсь посмотреть, что там происходит. Это же так интересно!

Так что если вы задумываетесь заняться творчеством, обязательно пробуйте! На него всегда чудесным образом находится время и силы.